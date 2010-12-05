Sanyo dünyanın en verimli güneş hücresinin üretimine başlıyor

Fotovoltaik teknolojisinde endüstrinin lider üreticilerinden birisi olan Sanyo, dünyanın en verimli güneş hücresinin üretimi için kolları sıvadı. Güneş enerjisinden elektrik elde etmek için kullanılan panellerin yapı taşlarından birisi olan güneş hücrelerinde, dönüştürme verimliliği büyük önem taşırken Sanyo, yeni nesil HIT hücreleriyle verimlilik seviyesini %21.6'ya çıkartıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında bir diğer Japon elektronik devi Sharp, %42.1 verimlilik sunan güneş enerjisini tanıtsa da prototip aşamasındaki yeni hücre tasarımının ne zaman üretime gireceği henüz bilinmiyor.

Sanyo'nun hacimli üretimine kısa sürede başlayacağı yeni güneş hücresinin kullanıldığı HIT-N240SE10 kodlu yeni modülün (240W) ise %19 verimlilik sunduğu ve Şubat ayı içerisinde Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Teknoloji firmalarının güneş enerjisine olan ilgisi her geçen gün biraz daha artarken, fotovoltaik teknolojisindeki gelişmeler, alternatif enerji kaynakları arasında şu an en popüleri olan güneş enerjisinin kullanım yaygınlığının artması ve daha verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına büyük önem taşıyor.