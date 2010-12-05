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Sanyo dünyanın en verimli güneş hücresinin üretimine başlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
40,8b
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23
Alternatif Enerji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fotovoltaik teknolojisinde endüstrinin lider üreticilerinden birisi olan Sanyo, dünyanın en verimli güneş hücresinin üretimi için kolları sıvadı. Güneş enerjisinden elektrik elde etmek için kullanılan panellerin yapı taşlarından birisi olan güneş hücrelerinde, dönüştürme verimliliği büyük önem taşırken Sanyo, yeni nesil HIT hücreleriyle verimlilik seviyesini %21.6'ya çıkartıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında bir diğer Japon elektronik devi Sharp, %42.1 verimlilik sunan güneş enerjisini tanıtsa da prototip aşamasındaki yeni hücre tasarımının ne zaman üretime gireceği henüz bilinmiyor.

Sanyo'nun hacimli üretimine kısa sürede başlayacağı yeni güneş hücresinin kullanıldığı HIT-N240SE10 kodlu yeni modülün (240W) ise %19 verimlilik sunduğu ve Şubat ayı içerisinde Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Teknoloji firmalarının güneş enerjisine olan ilgisi her geçen gün biraz daha artarken, fotovoltaik teknolojisindeki gelişmeler, alternatif enerji kaynakları arasında şu an en popüleri olan güneş enerjisinin kullanım yaygınlığının artması ve daha verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına büyük önem taşıyor.

Yeni N Serisi

Ürün Adı

HIT-N240SE10

Pmax

240W

Vmp, Imp

43.7V, 5.51A

Boyutlar

1,580?×?798?× 35mm

Ağırlık

15.0kg

Hücre Verimliliği

%21.6

Modül Verimliliği

%19.0

 


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ON TRADE 5 yıl
Güneş panelleri, barındırdığı silikon hücreler sayesinde üzerine düşen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çeviren modüler yapılardır.Fotovoltaik prensibine göre çalışan güneş panellerinin üzerine güneş ışığı düştüğünde panel uçlarında doğru akım üretilir. Monokristal, Polikristal yada Amorf yapıda olabilen güneş panellerinin verimleri % 5 ile % 20 arasında değişmekte olup, en yüksek verime sahip olan türü Monokristaldir.Paneller, ortam koşullarının elverişli ve temiz olması durumunda nominal güçlerini üretebilirler. ( allenbach-solar.ch/... )
Bu verimlilik oranı zamanla panellerin üzerinde toz, kir, polen, kuş dışkısı ve çeşitli partiküllerin birikip yapışmasıyla azalır. Kirli ve tozlu bir ortamda kurulan ve sürekli açık alanda kalan güneş panellerinde bu gibi sebeplerden ötürü güç yeteneğini % 30 a kadar azaltabilir. Ticari deterjanlar ve çeşitli kimyasal temizleyicilerle panelleri temizlemek zaman alıcı, pahalı, çevre ve personel için tehlikeli hatta panellerin yapısına önemli ölçüde zararlar verebilir.
İdeal güneş panelleri maksimum verimlilik için düzenli aralıklarla ( HER MEVSİM BAŞLANGICINDA )deiyonize saf su ile yıkanarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır, bu özellikle büyük güneş tarlaları için oldukça zor ve zahmetlidir. Fotovoltaik sistemlerde amaç verimliliği maksimum tutup, bakımın ve maliyetin en aza indirilmesidir.Özellikle soğuk ve serin havalarda panellerin daha verimli enerji üreteceğinden kış aylarına girerken panel yüzey temizliği daha da önem kazanmaktadır.
FOTOVOLTAİK PANELLER VE PARABOLİK GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ AÇIK HAVADA PEK ÇOK KİRLETİCİ ETKİYE MARUZ KALMAKTADIR. BUNLAR
-MUSLUK SUYU VE YANLIŞ TEMİZLEME SONUCU OLUŞAN KİREÇ VE İZLERİ
-BİTİŞİK AĞAÇLARIN YAPRAKLARI VE İĞNELERİ
-KOMŞU AĞAÇLARIN YAPRAK BİTLERİ
-AĞAÇLARIN VE BİTKİLERİN ORGANİK SALGILARI
-REÇİNELERİ -POLEN VE ÇİÇEK TOZLARI
-OTLARIN VE AĞAÇLARIN TOHUMLARI
-ENDÜSTRİYEL HAVA KİRLİLİĞİ
–KURUM VE İS
-ISITMA - SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME SONUCU ÇIKAN İS VE KURUM
-STABİLİZE YOLLARIN TOZU VE EGZOZ GAZI
-DEMİRYOLU HATLARI
-TARIMSAL İLAÇLAMA TOZLARI
-YOSUNLAR VE BİTKİLER
-BÖCEK VE KALINTILARI
-KUŞ PİSLİKLERİ ( TÜRKİYE KUŞ GÖÇ YOLLARI ÜZERİNDE )
-TUZ KRİSTALLERİ (SAHİL BÖLGELERİ )
-UYGUN OLMAYAN EKİPMAN ve PERSONEL İLE YAPILAN TEMİZLİK SONUCU PANELLERDE KIRILMA - MİKRO ÇATLAMA - ÇİZİLMELER VE KOROZYON
Güneş panellerinin ultra Deiyonize saf su ile yıkanarak temizlenmesi hakkında yeterli tecrübe ve gerekli mobil ekipmana sahip firmam ülkemizde henüz yeni olan güneş paneli temizliğinde büyük bir destek ve yardımcınızdır.
O.Nuri BOZKURT www.onticaret.com.tr
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dsagon 8 yıl
Solimpeks Hibrid Güneş Paneli PV Verim Artırdı Yüzde 28. Hem su ısıtıyor hem elektrik üretiyor, Aşırı ısınma panelin hem ömrünü hem de elektrik üretimini düşürdüğü için aynı anda su ısıtmayı panel soğutma olarak kullanılıyor...
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kartalaraz 8 yıl
sanyo şarjlı pilleri bir numara. güneş paneli konusundada iddialı olacaktır.
türkiye güneş enerjisi olsun üzgar enerjisi olsun çok ideal bir ülke.... işallah bizde yaparız.
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korsanzeki168 8 yıl
daha önceden bu güneş paneli verimililigi artsın diye siyah silikon bulundu deniyordu eger dogruysa %90 verimlilige ulaşabilirmiş...
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kadirkayik 8 yıl
agırlık da biraz fazla gibi geldi bana o boyuta 15 kg
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MACH25 8 yıl
arkadaşlar sanyo güneş enerjisi konusunda dünyada lider firma denebilir. adamlar, tüm güçlerini ve yatırımlarını bu işe adıyorlar. bu firmanın ayrıca şarjlı bataryalar konusunda da önemli bir birikimi var. bunu erken fark eden panasonic firması bu firmayı satın alarak bünyesine kattı. adamlar tüm nokia nın bataryalarını sağlıyorlar, ayrıca dünyanın en önde gelen elektrikli araç üreticisi teslanın bataryalarını üretiyorlar. şu anda japonyada bunu bireysel olarak evde elektrik üretiminde kullanılmasına olarak tanıyan bir ürün olarak ta piyasaya sürdüler. "0 CO2" konseptiyle geliştirilen ecohouse projesi de bunun bir ayağı. ben önümüzdeki bu on senenin bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanacağı on sene olarağını düşünüyorum. düşünebiliyor musunuz: otomobillerde motorlarda benzinin yanma odalarında yanması sonucu açığa çıkan enerjinin en fazla %30 u tekerleklere kinetik enerji olarak aktarılabiliyor. bu korkunç bir şey. geriye kalan bütün enerjiyi ısı enerjisi olarak havaya salıyoruz. (bu oran elektrikli otomobillerde %90. Enerji kaybına bakın ! )
Bu, tıpkı geleneksel akkor ampullerin tükettiği enerjinin büyük bir kısmını ışık enerjisi yerine ısı enerjisi olarak yayması gibi.
dolayısıyla, devletlerin de teşvik vermesi ile çok çevreci yeni teknolojilerin hayatımızdaki yerini alması sağlanabilir.
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cgdincer 8 yıl
elektrikli araçlarda kullanmak şu an için hayal hiç doğru düzgün getirisi olmaz, anca verimlilik 70 i bulacak belki müzik sistemini çalıştırmak için kullanırsınız yada 1 kaç km fazla yapayım diye. hesap yapıp denemek isteyen varsa küçük bir bilgi:
1 watt= 0.00134102209244049 hp(bg)
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darel-x 8 yıl
Elektrikli aracını garajına koyacaksın, garajın tavanını da panellerle kaplayacaksın. Bedavaya gezeceksin:)
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Confusion 8 yıl
sanyo solar hit panelleri %19.2 verimlilik oranıyla zaten rekoru elinde tutuyordu ama liderlik yarışını sürdürmek için kendi rekorunu da kırmak lazım


Sanyo HQ==> solar ark ın bir resmi firmanın gücünü daha kolay anlatacaktır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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F.@.T.İ.H 8 yıl

OverClocKing

İşte yeni elektrikli araçların tepesine bunlardan koyacaksın. Sürüş menzilleri 1000 km ye falan çıkacak. İşte o zaman gör bak kimse benzinliye tenezzül ediyor mu...




darel-x

Elektrikli aracını garajına koyacaksın, garajın tavanını da panellerle kaplayacaksın. Bedavaya gezeceksin:)


mükemmel fikirler arkadaşlar ama şu elektrikli araçlar dogru duzgun piyasaya giremedi henüz..
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OverClocK1ng 8 yıl
İşte yeni elektrikli araçların tepesine bunlardan koyacaksın. Sürüş menzilleri 1000 km ye falan çıkacak. İşte o zaman gör bak kimse benzinliye tenezzül ediyor mu...
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korsanzeki168 8 yıl
bundan 1 yıl önce yaptığım araştırmalara göre panel fiyatları fahiş pahalı ve verimlilik çok düşüktü.
benim için verimliliğin en az %50ler seviyesinde olması ve panel satış fiyatının 400$ a düşmesi gerekiyor yoksa bu konuda yatırım yapamam. ki yapacağım yatırım en az 5kw olacak bakalım şuan için teknolojinin ilerlemesini ve fiyatların düşmesini beklemekteyim ha bir olay olur elektrik fiyatları panel fiyatı düşmeden 4e katlanır o zaman gene yatırıma sıcak bakabilirim
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Ac1DBuRN 8 yıl
4-5 yıl içinde evimin ve hybrit aracimin /o da olacak isallah:)) elektrik ihtiyacını G.Panellerinden karsilamak istiyorum. Verginin vergisi alinan bir ulkede ne elektrik ne de benzin parasi odemek istiyorum
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xense 8 yıl
1,5M X 0,75M panel boyutuna göre 240w cok iyi elektrikli araçların tavanında kullanılsa gayet ideal olur. evde kullanılsa gün içinde 40" LCD rahatlıkla çalışır. Bu ürünlerin fiyat ve bakım gereksinimleri nasıl acaba?
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