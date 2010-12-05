Sanyo dünyanın en verimli güneş hücresinin üretimine başlıyor

Fotovoltaik teknolojisinde endüstrinin lider üreticilerinden birisi olan Sanyo, dünyanın en verimli güneş hücresinin üretimi için kolları sıvadı. Güneş enerjisinden elektrik elde etmek için kullanılan panellerin yapı taşlarından birisi olan güneş hücrelerinde, dönüştürme verimliliği büyük önem taşırken Sanyo, yeni nesil HIT hücreleriyle verimlilik seviyesini %21.6'ya çıkartıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında bir diğer Japon elektronik devi Sharp, %42.1 verimlilik sunan güneş enerjisini tanıtsa da prototip aşamasındaki yeni hücre tasarımının ne zaman üretime gireceği henüz bilinmiyor.
Sanyo'nun hacimli üretimine kısa sürede başlayacağı yeni güneş hücresinin kullanıldığı HIT-N240SE10 kodlu yeni modülün (240W) ise %19 verimlilik sunduğu ve Şubat ayı içerisinde Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Teknoloji firmalarının güneş enerjisine olan ilgisi her geçen gün biraz daha artarken, fotovoltaik teknolojisindeki gelişmeler, alternatif enerji kaynakları arasında şu an en popüleri olan güneş enerjisinin kullanım yaygınlığının artması ve daha verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına büyük önem taşıyor.
|
Yeni N Serisi
|
Ürün Adı
|
HIT-N240SE10
|
Pmax
|
240W
|
Vmp, Imp
|
43.7V, 5.51A
|
Boyutlar
|
1,580?×?798?× 35mm
|
Ağırlık
|
15.0kg
|
Hücre Verimliliği
|
%21.6
|
Modül Verimliliği
|
%19.0
Bu verimlilik oranı zamanla panellerin üzerinde toz, kir, polen, kuş dışkısı ve çeşitli partiküllerin birikip yapışmasıyla azalır. Kirli ve tozlu bir ortamda kurulan ve sürekli açık alanda kalan güneş panellerinde bu gibi sebeplerden ötürü güç yeteneğini % 30 a kadar azaltabilir. Ticari deterjanlar ve çeşitli kimyasal temizleyicilerle panelleri temizlemek zaman alıcı, pahalı, çevre ve personel için tehlikeli hatta panellerin yapısına önemli ölçüde zararlar verebilir.
İdeal güneş panelleri maksimum verimlilik için düzenli aralıklarla ( HER MEVSİM BAŞLANGICINDA )deiyonize saf su ile yıkanarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır, bu özellikle büyük güneş tarlaları için oldukça zor ve zahmetlidir. Fotovoltaik sistemlerde amaç verimliliği maksimum tutup, bakımın ve maliyetin en aza indirilmesidir.Özellikle soğuk ve serin havalarda panellerin daha verimli enerji üreteceğinden kış aylarına girerken panel yüzey temizliği daha da önem kazanmaktadır.
FOTOVOLTAİK PANELLER VE PARABOLİK GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ AÇIK HAVADA PEK ÇOK KİRLETİCİ ETKİYE MARUZ KALMAKTADIR. BUNLAR
-MUSLUK SUYU VE YANLIŞ TEMİZLEME SONUCU OLUŞAN KİREÇ VE İZLERİ
-BİTİŞİK AĞAÇLARIN YAPRAKLARI VE İĞNELERİ
-KOMŞU AĞAÇLARIN YAPRAK BİTLERİ
-AĞAÇLARIN VE BİTKİLERİN ORGANİK SALGILARI
-REÇİNELERİ -POLEN VE ÇİÇEK TOZLARI
-OTLARIN VE AĞAÇLARIN TOHUMLARI
-ENDÜSTRİYEL HAVA KİRLİLİĞİ
–KURUM VE İS
-ISITMA - SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME SONUCU ÇIKAN İS VE KURUM
-STABİLİZE YOLLARIN TOZU VE EGZOZ GAZI
-DEMİRYOLU HATLARI
-TARIMSAL İLAÇLAMA TOZLARI
-YOSUNLAR VE BİTKİLER
-BÖCEK VE KALINTILARI
-KUŞ PİSLİKLERİ ( TÜRKİYE KUŞ GÖÇ YOLLARI ÜZERİNDE )
-TUZ KRİSTALLERİ (SAHİL BÖLGELERİ )
-UYGUN OLMAYAN EKİPMAN ve PERSONEL İLE YAPILAN TEMİZLİK SONUCU PANELLERDE KIRILMA - MİKRO ÇATLAMA - ÇİZİLMELER VE KOROZYON
Güneş panellerinin ultra Deiyonize saf su ile yıkanarak temizlenmesi hakkında yeterli tecrübe ve gerekli mobil ekipmana sahip firmam ülkemizde henüz yeni olan güneş paneli temizliğinde büyük bir destek ve yardımcınızdır.
O.Nuri BOZKURT www.onticaret.com.tr
0505 628 0967 info@onticaret.com.tr
0312 473 6403 onbozkurt@gmail.com
türkiye güneş enerjisi olsun üzgar enerjisi olsun çok ideal bir ülke.... işallah bizde yaparız.
Bu, tıpkı geleneksel akkor ampullerin tükettiği enerjinin büyük bir kısmını ışık enerjisi yerine ısı enerjisi olarak yayması gibi.
dolayısıyla, devletlerin de teşvik vermesi ile çok çevreci yeni teknolojilerin hayatımızdaki yerini alması sağlanabilir.
1 watt= 0.00134102209244049 hp(bg)
Sanyo HQ==> solar ark ın bir resmi firmanın gücünü daha kolay anlatacaktır
mükemmel fikirler arkadaşlar ama şu elektrikli araçlar dogru duzgun piyasaya giremedi henüz..
benim için verimliliğin en az %50ler seviyesinde olması ve panel satış fiyatının 400$ a düşmesi gerekiyor yoksa bu konuda yatırım yapamam. ki yapacağım yatırım en az 5kw olacak bakalım şuan için teknolojinin ilerlemesini ve fiyatların düşmesini beklemekteyim ha bir olay olur elektrik fiyatları panel fiyatı düşmeden 4e katlanır o zaman gene yatırıma sıcak bakabilirim