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Sanyo iFrame uyumlu ilk kameralarını tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Sanyo iFrame uyumlu ilk kameralarını tanıttı
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Soldan sağa: VPC-HD2000A/ VPC-FH1A

Japonya merkezli dünyanın ünlü elektronik firmalarından Sanyo, iFrame video formatı uyumlu olan 2 yeni dijital kamerayı tanıtarak, bu alanda dünyanın ilk firması olduğunu açıkladı. Bu yeni video formatı video işleme, düzenleme ve paylaşım sürecini kısaltmasıyla dikkat çekiyor.

iFrame destekleyen ilk kamera ünvanına sahip olan VPC-HD2000A ve VPC-FH1A birbirlerine teknik olarak oldukça benziyorlar. 1080p çözünürlüğünde saniyede 60 karelik kayıt yapabilen cihazlar, iFrame formatında ise 960 x 540 çözünürlüğünde saniyede 30 karelik kayıt yapabiliyorlar. Fotoğraflarda ve videolarda aynı anda maksimum 12 yüzü algılayabilen Face Chaser teknolojisine sahip her iki cihaz 8 Megapiksele kadar anı yakalayabiliyorlar. Dahili hafızanın bulunmadığı her iki modelde de harici hafıza olarak SD ve SDHC tercih edilmiş.

Kullanıcının bileğine daha iyi oturan dikey gövde yapısına sahip olan VPC-HD2000A'nın üzerinde 3-inçlik geniş LCD ekran konumlandırılmış. VPC-FH1A ise kardeşinden farklı olarak yatay gövde yapısına ve 2.7-inçlik geniş LCD ekrana sahip. 135 dakika boyunca kesintisiz kayıt yapan her iki cihazda yüksek çözünürlüklü videoları aktarmak için HDMI çıkışı da bulunuyor.

Standart H.264, AAC, MP4 ve MOV formatlarını destekleyen VPC-HD2000A ve VPC-FH1A'nın Amerikan pazarındaki satış fiyatları da sırasıyla 600 ve 500 dolar olarak belirlenmiş.


http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS90873+13-Oct-2009+PRN20091013 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Momo-Oz 10 yıl
optiğine hasta oldum yaa :D aynı dslr'daki gibi
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TELESCOPE 10 yıl
teknolojinin harikalarından görüntüler teşekkürler
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