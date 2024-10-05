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    Anlık Bildirim

    Bitcoin mucidi Satoshi Nakamoto bulundu iddiası, açıklama tarihi de verildi

    Bitcoin mucidi olarak bilinen ve takma ismi dışında hiç bir bilgiye sahip olmadığımız Satoshi Nakamoto bulunmuş olabilir. Gelecek hafta yayınlanacak belgeselde ifşa yapılacak.
    Satoshi Nakamoto Tam Boyutta Gör
    Finans dünyasındaki en büyük atılımlardan birisi olarak gösterilen Bitcoin konseptinin, temelinde yatan anonimliği nitelercesine halen mucidinin kim olduğu bilinmiyor. Bugüne kadar pek çok isim ortaya atıldı ancak bunu ispatlamanın bir yolu yoktu. 

    Bitcoin mucidi bulundu mu?

    Daha önce Q: Into the Storm dizisiyle Emmy ödüllerine aday olan Cullen Hoback, Satoshi Nakamoto takma adıyla bilinen Bitcoin mucidinin kim olduğunu bulduğunu iddia ediyor. Money Electric: The Bitcoin Mystery adıyla hazırlanan belgeselde kimliği açıklanacak. 

    Hyrax Films yapımcılığında hazırlanan belgesel, 8 Ekim Salı gününü 9 Ekim Çarşamba gününe bağlayan gece saat 00.00’da HBO kanalında yayına alınacak. Hoback sosyal medyada herhangi bir ipucu vermezken bir isim üzerinde kanaat getirdiklerini belirtiyor. 

    2009 yılından bu yana kimliği bulunamayan Satoshi Nakamoto’nun gerçekten ortaya çıkması elbette zincirleme reaksiyonları da tetikleyecek. Bitcoin kripto para biriminin ortaya çıkmasının ardından kripto para piyasası aradan geçen zamanda bir fenomen haline geldi.

    Satoshi Nakamoto ifşa oldu iddiası Tam Boyutta Gör

    Kanun içerisinde hareket eden oluşumların yanında kanun dışı oluşumların da kripto para piyasasında cirit attığı bir gerçek. Tüm bu oluşumların çıkış noktası ise Satoshi Nakamoto’nun icat ettiği kripto para sistemi. 

    Diğer taraftan Nakamoto’nun cüzdanında 1.1 milyon adet Bitcoin olduğu tahmin ediliyor ve değeri 66 milyar dolar civarında. Eğer bu cüzdana erişimi varsa dünyanın en zengin insanlarından birisi haline gelecek. Kripto para piyasasının kimlik ifşası ile birlikte çalkantılı bir döneme girebileceği de belirtiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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