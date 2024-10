Bitcoin mucidi Satoshi Nakamoto bulundu iddiası, açıklama tarihi de verildi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Finans dünyasındaki en büyük atılımlardan birisi olarak gösterilen Bitcoin konseptinin, temelinde yatan anonimliği nitelercesine halen mucidinin kim olduğu bilinmiyor. Bugüne kadar pek çok isim ortaya atıldı ancak bunu ispatlamanın bir yolu yoktu.

Bitcoin mucidi bulundu mu?

Daha önce Q: Into the Storm dizisiyle Emmy ödüllerine aday olan Cullen Hoback, Satoshi Nakamoto takma adıyla bilinen Bitcoin mucidinin kim olduğunu bulduğunu iddia ediyor. Money Electric: The Bitcoin Mystery adıyla hazırlanan belgeselde kimliği açıklanacak.

Hyrax Films yapımcılığında hazırlanan belgesel, 8 Ekim Salı gününü 9 Ekim Çarşamba gününe bağlayan gece saat 00.00’da HBO kanalında yayına alınacak. Hoback sosyal medyada herhangi bir ipucu vermezken bir isim üzerinde kanaat getirdiklerini belirtiyor.

2009 yılından bu yana kimliği bulunamayan Satoshi Nakamoto’nun gerçekten ortaya çıkması elbette zincirleme reaksiyonları da tetikleyecek. Bitcoin kripto para biriminin ortaya çıkmasının ardından kripto para piyasası aradan geçen zamanda bir fenomen haline geldi.

Kanun içerisinde hareket eden oluşumların yanında kanun dışı oluşumların da kripto para piyasasında cirit attığı bir gerçek. Tüm bu oluşumların çıkış noktası ise Satoshi Nakamoto’nun icat ettiği kripto para sistemi.

Diğer taraftan Nakamoto’nun cüzdanında 1.1 milyon adet Bitcoin olduğu tahmin ediliyor ve değeri 66 milyar dolar civarında. Eğer bu cüzdana erişimi varsa dünyanın en zengin insanlarından birisi haline gelecek. Kripto para piyasasının kimlik ifşası ile birlikte çalkantılı bir döneme girebileceği de belirtiliyor.

