Bitcoin mucidi Satoshi Nakamoto bulundu iddiası, açıklama tarihi de verildi

Bitcoin mucidi bulundu mu?
Daha önce Q: Into the Storm dizisiyle Emmy ödüllerine aday olan Cullen Hoback, Satoshi Nakamoto takma adıyla bilinen Bitcoin mucidinin kim olduğunu bulduğunu iddia ediyor. Money Electric: The Bitcoin Mystery adıyla hazırlanan belgeselde kimliği açıklanacak.
Hyrax Films yapımcılığında hazırlanan belgesel, 8 Ekim Salı gününü 9 Ekim Çarşamba gününe bağlayan gece saat 00.00’da HBO kanalında yayına alınacak. Hoback sosyal medyada herhangi bir ipucu vermezken bir isim üzerinde kanaat getirdiklerini belirtiyor.
2009 yılından bu yana kimliği bulunamayan Satoshi Nakamoto’nun gerçekten ortaya çıkması elbette zincirleme reaksiyonları da tetikleyecek. Bitcoin kripto para biriminin ortaya çıkmasının ardından kripto para piyasası aradan geçen zamanda bir fenomen haline geldi.
Kanun içerisinde hareket eden oluşumların yanında kanun dışı oluşumların da kripto para piyasasında cirit attığı bir gerçek. Tüm bu oluşumların çıkış noktası ise Satoshi Nakamoto’nun icat ettiği kripto para sistemi.
Diğer taraftan Nakamoto’nun cüzdanında 1.1 milyon adet Bitcoin olduğu tahmin ediliyor ve değeri 66 milyar dolar civarında. Eğer bu cüzdana erişimi varsa dünyanın en zengin insanlarından birisi haline gelecek. Kripto para piyasasının kimlik ifşası ile birlikte çalkantılı bir döneme girebileceği de belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.