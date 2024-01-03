Türk savunma ve havacılık sanayisi 2023'te ihracat rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör Savunma ve havacılık sanayisi 2023 yılında ihracat rekoru kırdı. Sektörün ihracatı önceki yıla göre dolar bazında yüzde 27 artışla 5,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2022 yılında savunma ve havacılık sanayisi 4,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirmişti. 2023 yılında ise ihracat miktarı 5,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. 2023 yılı için ihracat hedefi 6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

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Türkiye yaklaşık 170 ülkeye 230’dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracatı gerçekleştiriyor. 2023 yılı boyunca ihracatta özellikle insansız hava araçları, zırhlı araçlar, deniz platformları, mühimmatlar, silah sistemleri gibi ürünlerle öne çıktı. İhracat yapılan ülkelerdeki varlığını güçlendiren sektör, aynı zamanda bu yıl yeni müşteriler kazandı. Havacılık sektöründe ise dünyanın önde gelen markaları için hava aracı yapısalları, ekipman ve bakım-onarım hizmeti ihracatı gerçekleşti.

Baykar, 2023 yılında Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attı. Türkiye’nin yerli İHA’larına güç veren turbodizel motoru TEI-PD170 ise 2023 yılında ilk ihracat başarısını elde etti. Bayraktar Akıncı’nın ihracatı için sözleşme imzalanan ülke sayısı 8’e ulaştı.

2023 yılında HAVELSAN’ın insansız hava aracı BAHA ve STM tarafından geliştirilen TOGAN’ın Afrika’ya ihracatı yapıldı. Vurucu insansız hava aracı ALPAGU, ismi açıklanmayan bir ülkeye ihraç edildi. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI ile CATS kamerasının ihraç edildiği ülke sayısı 10'u geçti. "ELMAS ekranı"nın, ATAK Helikopteri kokpitine entegre edilerek ilk ihracatı gerçekleştirildi.

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