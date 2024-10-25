Baykar, İHA'lara entegre haritalama teknolojisini duyurdu: Uydu görüntülerinden 100 kat daha detaylı!

Uydu görüntülerine yepyeni bir bakış açısı getiren Baykar, İHA’lar ile gökyüzünden tarama yapıyor. Görüntü işleme teknolojileri ve ileri yapay zeka teknikleri kullanılarak İHA’dan elde edilen görüntüler tıpkı uydu görüntüleri gibi haritalandırılıyor.
Uydu görüntülerinden 100 kat daha detaylı
Baykar Görüntüleme Paketi, klasik uydu görüntülerine kıyasla çok daha yüksek çözünürlüğe sahip. Uydu görüntülerinde bir kişiyi veya bir aracı ayırt etmek pek mümkün değil. Baykar Görüntüleme Paketi piksel başına 1 santimin altında çözünürlük sunuyor. Bu da insanların kar üstündeki ayak izlerinin dahi görülebilmesine imkan tanıyor. Uydu görüntülerine kıyasla 100 kat daha fazla detay sunuyor.
Baykar Teknoloji Yapay Zeka Yazılım Mühendisi Ali Çamdal, sistemin yaklaşık 4 bin kilometrelik bir alanı (Bu İstanbul büyüklüğünde) arabaları ve insanları görebilecek kadar yüksek çözünürlükle bir gün içinde haritalandırma yaptığını ifade ederek şunları söyledi:
"Sonrasında bu haritalar üzerinde ileri yapay zeka teknikleri kullanarak analizler yapıyoruz. Objelerin bulunması, alanların segmente edilmesi ya da kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu daha farklı yapay zeka teknikleri kullanarak analizler ortaya koyuyoruz. Bu sistemlerimiz Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı ile kullanılabilir. Çok yakın zamanda da Bayraktar TB3 ile birlikte kullanılacak. Sistemimiz 14 kameradan oluşuyor. TB2 ve Bayraktar Akıncı'da alt kısma monte edilerek kullanılıyor. Daha sonrasında belirli bir alan üstünde uçarak görüntüler alıyor. Sonrasında görüntüleri kendi geliştirdiğimiz tamamen milli olan yazılımımızla bir harita haline dönüştürüyoruz."
Haritanın yüksek çözünürlüğüne vurgu yapan Çamdal, "Sistemle şu andaki telefonlarda kullanılan haritaların çok çok yüksek çözünürlüğünü yapıyordunuz. O haritalar klasik uydu görüntülemeyle yapılıyor ve mikser başına 30 santim çözünürlük verebiliyor. Biz burada piksel başına yaklaşık bir santim hatta bazı uçuşlarımızda bir santimin daha da altına çözünürlük verebiliyoruz. İnsanların kar üstündeki ayak izlerini dahi dedekte edebileceğimiz bir olanak sunuyor. Sistemin üretimi 4 yılda tamamlandı. Şu anda da halihazırda birçok kez sahada kullanılmış ve kendini kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.
Bayraktar Görüntüleme Paketi Özellikleri
- Bayraktar TB2 ve Akıncı’da kullanılıyor (Bayraktar TB3 yakında)
- Birkaç saat içinde binlerce kilometrelik alanı kaydediyor
- Görüntüleri otomatik olarak haritalara dönüştürür
- Piksel başına 1 santimin altında görüntü çözünürlüğü
- Uydudan 100 kat daha detaylı görüntü elde ediyor
- RGB ve kızılötesi görüntüleri içerir
- 15 dakikada İHA’ya monte edilir
- 1-2 haftalık eğitimin ardından kullanılabilir
- Binalar, yollar ve insan yapımı yapılardaki değişiklikleri tespit eder
- Düzinelerce nesneyi tespit eder
- İlginizi çeken nesneyi vurgulayın ve benzerlerini bulur
- 3D görüntüleme
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu