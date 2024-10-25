Baykar, İHA'lara entegre haritalama teknolojisini duyurdu: Uydu görüntülerinden 100 kat daha detaylı!

Tam Boyutta Gör Baykar, İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda Bayraktar Görüntüleme Paketi’ni tanıttı. Günümüzde haritalama ve gözetleme görüntüleri için uydu görüntüleri kullanıyor. Baykar ise İHA’lara entegre ettiği özel kameraların görüntülerini kullanacak.

Uydu görüntülerine yepyeni bir bakış açısı getiren Baykar, İHA’lar ile gökyüzünden tarama yapıyor. Görüntü işleme teknolojileri ve ileri yapay zeka teknikleri kullanılarak İHA’dan elde edilen görüntüler tıpkı uydu görüntüleri gibi haritalandırılıyor.

Uydu görüntülerinden 100 kat daha detaylı

Baykar Görüntüleme Paketi, klasik uydu görüntülerine kıyasla çok daha yüksek çözünürlüğe sahip. Uydu görüntülerinde bir kişiyi veya bir aracı ayırt etmek pek mümkün değil. Baykar Görüntüleme Paketi piksel başına 1 santimin altında çözünürlük sunuyor. Bu da insanların kar üstündeki ayak izlerinin dahi görülebilmesine imkan tanıyor. Uydu görüntülerine kıyasla 100 kat daha fazla detay sunuyor.

Tam Boyutta Gör Baykar, haritalama için İHA’lara 14 adet kameradan oluşan Görüntüleme Paketi adında bir donanım yerleştiriyor. 14 kameradan elde edilen görüntüleri birleştirerek daha detaylı ve daha geniş alanda haritalama yapılmasını sağlıyor. İHA'nın kendi elektro optik kameralarına kıyasla çok daha geniş alanda ve daha detaylı görüntü elde ediliyor.

Tam Boyutta Gör Uydu görüntüleri yapay zeka ile harmanlanarak müşteriye çeşitli özellikler sunuluyor. Örneğin araba, gemi, insan gibi seçtiğiniz bir nesnenin farklı noktalardaki benzerlerini belirliyor. bir alan içerisinde kaç adet gemi, kaç adet tank bulunduğu gibi bilgiler ulaşılabiliyor. Binalarda, yollarda ve yapılarda bir değişiklik olduğunda bunu algılıyor.

TÜBİTAK, SAHA EXPO 2024'te yerli teknolojileriyle göz dolduruyor 1 gün önce eklendi

Baykar Teknoloji Yapay Zeka Yazılım Mühendisi Ali Çamdal, sistemin yaklaşık 4 bin kilometrelik bir alanı (Bu İstanbul büyüklüğünde) arabaları ve insanları görebilecek kadar yüksek çözünürlükle bir gün içinde haritalandırma yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sonrasında bu haritalar üzerinde ileri yapay zeka teknikleri kullanarak analizler yapıyoruz. Objelerin bulunması, alanların segmente edilmesi ya da kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu daha farklı yapay zeka teknikleri kullanarak analizler ortaya koyuyoruz. Bu sistemlerimiz Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı ile kullanılabilir. Çok yakın zamanda da Bayraktar TB3 ile birlikte kullanılacak. Sistemimiz 14 kameradan oluşuyor. TB2 ve Bayraktar Akıncı'da alt kısma monte edilerek kullanılıyor. Daha sonrasında belirli bir alan üstünde uçarak görüntüler alıyor. Sonrasında görüntüleri kendi geliştirdiğimiz tamamen milli olan yazılımımızla bir harita haline dönüştürüyoruz."

Haritanın yüksek çözünürlüğüne vurgu yapan Çamdal, "Sistemle şu andaki telefonlarda kullanılan haritaların çok çok yüksek çözünürlüğünü yapıyordunuz. O haritalar klasik uydu görüntülemeyle yapılıyor ve mikser başına 30 santim çözünürlük verebiliyor. Biz burada piksel başına yaklaşık bir santim hatta bazı uçuşlarımızda bir santimin daha da altına çözünürlük verebiliyoruz. İnsanların kar üstündeki ayak izlerini dahi dedekte edebileceğimiz bir olanak sunuyor. Sistemin üretimi 4 yılda tamamlandı. Şu anda da halihazırda birçok kez sahada kullanılmış ve kendini kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar Görüntüleme Paketi Özellikleri

Bayraktar TB2 ve Akıncı’da kullanılıyor (Bayraktar TB3 yakında)

Birkaç saat içinde binlerce kilometrelik alanı kaydediyor

Görüntüleri otomatik olarak haritalara dönüştürür

Piksel başına 1 santimin altında görüntü çözünürlüğü

Uydudan 100 kat daha detaylı görüntü elde ediyor

RGB ve kızılötesi görüntüleri içerir

15 dakikada İHA’ya monte edilir

1-2 haftalık eğitimin ardından kullanılabilir

Binalar, yollar ve insan yapımı yapılardaki değişiklikleri tespit eder

Düzinelerce nesneyi tespit eder

İlginizi çeken nesneyi vurgulayın ve benzerlerini bulur

3D görüntüleme

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.