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    Baykar, İHA'lara entegre haritalama teknolojisini duyurdu: Uydu görüntülerinden 100 kat daha detaylı!

    Baykar, iHA'lardan elde ettiği görüntüleri haritalandıran teknolojiyi duyurdu. Çzelleştirilmiş kameralar sayesinde uydu görüntülerine kıyasla 100 kat daha fazla çözünürlük sunuluyor.
    Baykar, İHA'lara entegre haritalama teknolojisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Baykar, İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda Bayraktar Görüntüleme Paketi’ni tanıttı. Günümüzde haritalama ve gözetleme görüntüleri için uydu görüntüleri kullanıyor. Baykar ise İHA’lara entegre ettiği özel kameraların görüntülerini kullanacak.

    Uydu görüntülerine yepyeni bir bakış açısı getiren Baykar, İHA’lar ile gökyüzünden tarama yapıyor. Görüntü işleme teknolojileri ve ileri yapay zeka teknikleri kullanılarak İHA’dan elde edilen görüntüler tıpkı uydu görüntüleri gibi haritalandırılıyor.

    Uydu görüntülerinden 100 kat daha detaylı

    Baykar Görüntüleme Paketi, klasik uydu görüntülerine kıyasla çok daha yüksek çözünürlüğe sahip. Uydu görüntülerinde bir kişiyi veya bir aracı ayırt etmek pek mümkün değil. Baykar Görüntüleme Paketi piksel başına 1 santimin altında çözünürlük sunuyor. Bu da insanların kar üstündeki ayak izlerinin dahi görülebilmesine imkan tanıyor. Uydu görüntülerine kıyasla 100 kat daha fazla detay sunuyor.

    Baykar, İHA'lara entegre haritalama teknolojisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Baykar, haritalama için İHA’lara 14 adet kameradan oluşan Görüntüleme Paketi adında bir donanım yerleştiriyor. 14 kameradan elde edilen görüntüleri birleştirerek daha detaylı ve daha geniş alanda haritalama yapılmasını sağlıyor. İHA'nın kendi elektro optik kameralarına kıyasla çok daha geniş alanda ve daha detaylı görüntü elde ediliyor.
    Baykar, İHA'lara entegre haritalama teknolojisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Uydu görüntüleri yapay zeka ile harmanlanarak müşteriye çeşitli özellikler sunuluyor. Örneğin araba, gemi, insan gibi seçtiğiniz bir nesnenin farklı noktalardaki benzerlerini belirliyor. bir alan içerisinde kaç adet gemi, kaç adet tank bulunduğu gibi bilgiler ulaşılabiliyor. Binalarda, yollarda ve yapılarda bir değişiklik olduğunda bunu algılıyor.

    Baykar Teknoloji Yapay Zeka Yazılım Mühendisi Ali Çamdal, sistemin yaklaşık 4 bin kilometrelik bir alanı (Bu İstanbul büyüklüğünde) arabaları ve insanları görebilecek kadar yüksek çözünürlükle bir gün içinde haritalandırma yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

    "Sonrasında bu haritalar üzerinde ileri yapay zeka teknikleri kullanarak analizler yapıyoruz. Objelerin bulunması, alanların segmente edilmesi ya da kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu daha farklı yapay zeka teknikleri kullanarak analizler ortaya koyuyoruz. Bu sistemlerimiz Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı ile kullanılabilir. Çok yakın zamanda da Bayraktar TB3 ile birlikte kullanılacak. Sistemimiz 14 kameradan oluşuyor. TB2 ve Bayraktar Akıncı'da alt kısma monte edilerek kullanılıyor. Daha sonrasında belirli bir alan üstünde uçarak görüntüler alıyor. Sonrasında görüntüleri kendi geliştirdiğimiz tamamen milli olan yazılımımızla bir harita haline dönüştürüyoruz."

    Haritanın yüksek çözünürlüğüne vurgu yapan Çamdal, "Sistemle şu andaki telefonlarda kullanılan haritaların çok çok yüksek çözünürlüğünü yapıyordunuz. O haritalar klasik uydu görüntülemeyle yapılıyor ve mikser başına 30 santim çözünürlük verebiliyor. Biz burada piksel başına yaklaşık bir santim hatta bazı uçuşlarımızda bir santimin daha da altına çözünürlük verebiliyoruz. İnsanların kar üstündeki ayak izlerini dahi dedekte edebileceğimiz bir olanak sunuyor. Sistemin üretimi 4 yılda tamamlandı. Şu anda da halihazırda birçok kez sahada kullanılmış ve kendini kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

    Bayraktar Görüntüleme Paketi Özellikleri

    • Bayraktar TB2 ve Akıncı’da kullanılıyor (Bayraktar TB3 yakında)
    • Birkaç saat içinde binlerce kilometrelik alanı kaydediyor
    • Görüntüleri otomatik olarak haritalara dönüştürür
    • Piksel başına 1 santimin altında görüntü çözünürlüğü
    • Uydudan 100 kat daha detaylı görüntü elde ediyor
    • RGB ve kızılötesi görüntüleri içerir
    • 15 dakikada İHA’ya monte edilir
    • 1-2 haftalık eğitimin ardından kullanılabilir
    • Binalar, yollar ve insan yapımı yapılardaki değişiklikleri tespit eder
    • Düzinelerce nesneyi tespit eder
    • İlginizi çeken nesneyi vurgulayın ve benzerlerini bulur
    • 3D görüntüleme

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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