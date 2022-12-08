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    SSB Başkanı Demir: "Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı"

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldığı, ihale süreci devam eden projelerle bu rakamın 75 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
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    Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayisi sektöründeki yerli şirket sayısının artmasıyla birlikte proje miktarı ve ihracat sayısında da büyük artış yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisindeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldığını belirterek, "İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." dedi.

    Demir, savunma sanayisinde faaliyet gösteren firma sayısının 2 binin üzerine çıktığını açıkladı. Ayrıca, "savunma ve havacılık ihracatımız, yıldan yıla katlanarak artmış ve inşallah yıl sonu itibarıyla 4 milyar doların üzerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

    Kasım 2022 ihracat verilerine göre savunma ve havacılık sanayii sektörü, Kasım 2022’de 503,2 milyon dolara ihracat gerçekleştirerek tarihin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiş oldu. 2022 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,7 artış ile toplam 3 milyar 770 milyon dolar ihracat kayıtlara geçti.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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