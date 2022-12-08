SSB Başkanı Demir: "Savunma sanayisinde proje hacmi 75 milyar dolara ulaştı"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldığını belirterek, "İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." dedi.
Demir, savunma sanayisinde faaliyet gösteren firma sayısının 2 binin üzerine çıktığını açıkladı. Ayrıca, "savunma ve havacılık ihracatımız, yıldan yıla katlanarak artmış ve inşallah yıl sonu itibarıyla 4 milyar doların üzerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
Kasım 2022 ihracat verilerine göre savunma ve havacılık sanayii sektörü, Kasım 2022’de 503,2 milyon dolara ihracat gerçekleştirerek tarihin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiş oldu. 2022 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,7 artış ile toplam 3 milyar 770 milyon dolar ihracat kayıtlara geçti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım