Savunma sanayisinin ihracatı ilk yedi ayda 3.3 milyar doları aştı

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Tam Boyutta Gör Türkiye İhracatçılar Meclisi, Temmuz 2024 dönemine dair ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin Temmuz ayı ihracat tüm zamanların rekorunu kırarak yüzde 13, 8 artışla 22 milyar 512 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 7,9 azalarak 29 milyar 747 milyon dolar seviyesine geriledi. Açıklanan veriler neticesinde Savunma ve Havacılık Sanayii’nin ihracat performansı da belli oldu. Savunma sanayisinin ihracatı 2024’ün ilk 7 ayında yüzde 9,4 artış yakaladı.

Savunma sanayisinin ihracatı yükseldi

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatının Temmuz ayında 431 Milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Temmuz ayındaki ihracat, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı. Bununla birlikte 1 Ocak-31 Temmuz’a kadar olan süre zarfında savunma ve havacılık sanayii ihracat toplamda 3 Milyar 335 Milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk yedi ayda ihracat yüzde 9,4 artış yakaladı.

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Haluk Görgün, aynı zamanda son 12 ayda gerçekleşen ihracatın da yüzde 13.4’lük artışla 5 Milyar 831 Milyon dolara yükseldiğine değindi. Görgün, “Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlama hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayii alanında ihracatımızın bu yükselen grafiğinde emeği olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

2024 için hedef 7 milyar dolar ama...

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde “Geçen yıl itibarıyla 5,5 milyar dolar savunma sanayii ihracatımız oluştu. Bu sene beklentimiz 7 milyar dolara kadar çıkması...” açıklamasını yapmıştı. Türkiye, 2028 yılında ise 11 milyar dolar seviyelerine ulaşmayı öngörüyor. Ancak bu hızda ilerlenirse veya yılın ikinci yarısında büyük ölçekli anlaşmalara imza atılmazsa 7 milyar dolarlık hedefe ulaşılması zor görünüyor.

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