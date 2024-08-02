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    Savunma sanayisinin ihracatı ilk yedi ayda 3.3 milyar doları aştı

    Türkiye’nin 2024 yılının ilk yedi ayındaki ihracat rakamları belli oldu. Buna göre Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatı yılın ilk yedi ayında yüzde 9,4 artarak 3.3 milyar doları aştı.
    Savunma sanayisinin ihracatı ilk yedi ayda 3.3 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye İhracatçılar Meclisi, Temmuz 2024 dönemine dair ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin Temmuz ayı ihracat tüm zamanların rekorunu kırarak yüzde 13, 8 artışla 22 milyar 512 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 7,9 azalarak 29 milyar 747 milyon dolar seviyesine geriledi. Açıklanan veriler neticesinde Savunma ve Havacılık Sanayii’nin ihracat performansı da belli oldu. Savunma sanayisinin ihracatı 2024’ün ilk 7 ayında yüzde 9,4 artış yakaladı.

    Savunma sanayisinin ihracatı yükseldi

    Savunma sanayisinin ihracatı ilk yedi ayda 3.3 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatının Temmuz ayında 431 Milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Temmuz ayındaki ihracat, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı. Bununla birlikte 1 Ocak-31 Temmuz’a kadar olan süre zarfında savunma ve havacılık sanayii ihracat toplamda 3 Milyar 335 Milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk yedi ayda ihracat yüzde 9,4 artış yakaladı.

    Haluk Görgün, aynı zamanda son 12 ayda gerçekleşen ihracatın da yüzde 13.4’lük artışla 5 Milyar 831 Milyon dolara yükseldiğine değindi. Görgün, “Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlama hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayii alanında ihracatımızın bu yükselen grafiğinde emeği olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

    2024 için hedef 7 milyar dolar ama...

    Savunma sanayisinin ihracatı ilk yedi ayda 3.3 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde “Geçen yıl itibarıyla 5,5 milyar dolar savunma sanayii ihracatımız oluştu. Bu sene beklentimiz 7 milyar dolara kadar çıkması... açıklamasını yapmıştı. Türkiye, 2028 yılında ise 11 milyar dolar seviyelerine ulaşmayı öngörüyor. Ancak bu hızda ilerlenirse veya yılın ikinci yarısında büyük ölçekli anlaşmalara imza atılmazsa 7 milyar dolarlık hedefe ulaşılması zor görünüyor.
    Kaynakça https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari https://x.com/halukgorgun/status/1819329009177489747 https://x.com/omerbolatTR/status/1819291611945116109
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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