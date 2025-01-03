Savunma ve havacılık sanayisinden 2024’te ihracat rekoru

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 2024 yılına ilişkin savunma ve havacılık sanayisinin ihracat verilerini paylaştı. Görgün, geride bırakılan yılda sektörün bir rekora imza attığının altını çizerken “Bu büyük başarıda emeği geçen firmalarımıza, özveriyle çalışan sektör çalışanlarımıza, Başkanlık personelimize, alt yüklenicilerimize ve KOBİ’lerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Savunma sanayisinden yeni rekor

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere savunma ve havacılık sanayisinin 2024 yılında yüzde 29’luk bir artışla 7,154 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Türk savunma sanayisi, 2023 yılında 5.545 milyar dolar ihracat yapmıştı.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi raporuna göre ise Türk savunma ve havacılık sanayisi 2024 yılında yüzde 22 artışla 6,734 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İki sayı arasındaki farkın NATO ve hizmet ihracatlarından kaynaklandığı düşünülüyor. Her iki rakam da 2024 için belirlenen 6,5 milyar dolarlık ihracat hedefini aşıyor.

Tam Boyutta Gör Görgün, açıklamalarının devamında şunlara da değindi “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, kanıtlanmış teknolojilerimizle dünya sahnesinde oyunun kurallarını yeniden yazıyor, 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek Türkiye’nin adını gururla duyuruyoruz. Uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve temaslarımız sayesinde, şirketlerimiz belli bir bölgeye değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Savunma sanayii ürünlerimiz ve ileri teknolojilerimizle yeni ufuklar açmaya, rekorlar kırmaya ve Türkiye’nin teknoloji gücünü geleceğe taşımaya devam edeceğiz! 2025 yılında, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı artış hedefiyle çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

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