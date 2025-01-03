Savunma ve havacılık sanayisinden 2024’te ihracat rekoru

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere savunma ve havacılık sanayisinin 2024 yılında yüzde 29’luk bir artışla7,154 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Türk savunma sanayisi, 2023 yılında 5.545 milyar dolar ihracat yapmıştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi raporuna göre ise Türk savunma ve havacılık sanayisi 2024 yılında yüzde 22 artışla 6,734 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İki sayı arasındaki farkın NATO ve hizmet ihracatlarından kaynaklandığı düşünülüyor. Her iki rakam da 2024 için belirlenen 6,5 milyar dolarlık ihracat hedefini aşıyor.