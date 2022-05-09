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    Japon otomotiv şirketi, Bitcoin ve XRP ile ödeme kabul edecek

    Tokyo merkezli Japon otomotiv şirketi SBI Motor Japan’dan kripto para hamlesi geldi. SBI Motor Japan, artık ödeme seçenekleri olarak  Bitcoin (BTC) ve XRP (Ripple) kabul ettiğini açıkladı.
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    SBI Motor Japan’dan XRP ve Bitcoin Hamlesi
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    Japon otomotiv şirketi SBI Motor Japan, ödeme seçeneklerine XRP’yi ve Bitcoin’i eklediğini duyurdu. Ödemeler, finans devi SBI Group’un kripto para ticaret kolu olan SBI VC Trade aracılığıyla yapılacak. Ayrıca SBI Motor Japan’ın Afrika bölgesinde iş yapmaya odaklandığını da belirtelim.

    Bunun yanında SBI Group yaptığı duyuruda, Afrika’da artan kripto para birimi benimsemesinin altını çizdi. Hatırlatmak gerekirse Afrika son zamanlarda kripto para birimleri konusunda önemli gelişmelere imza atıyor. Bilindiği üzere kısa süre önce Orta Afrika Cumhuriyeti, Bitcoin’i (BTC) resmi para birimi olarak kabul etti.

    Son olarak Tokyo merkezli finansal holding SBI Group’un bir yan kuruluşu olan Morningstar da XRP için fayda programını genişlettiğini de duyurdu. Bunun yanında SBI Africa, kripto para birimlerine desteğini genişletmeye devam edeceğini de vurguladı.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 9 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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