Japon otomotiv şirketi, Bitcoin ve XRP ile ödeme kabul edecek

Japon otomotiv şirketi SBI Motor Japan, ödeme seçeneklerine XRP’yi ve Bitcoin’i eklediğini duyurdu. Ödemeler, finans devi SBI Group’un kripto para ticaret kolu olan SBI VC Trade aracılığıyla yapılacak. Ayrıca SBI Motor Japan’ın Afrika bölgesinde iş yapmaya odaklandığını da belirtelim.
Bunun yanında SBI Group yaptığı duyuruda, Afrika’da artan kripto para birimi benimsemesinin altını çizdi. Hatırlatmak gerekirse Afrika son zamanlarda kripto para birimleri konusunda önemli gelişmelere imza atıyor. Bilindiği üzere kısa süre önce Orta Afrika Cumhuriyeti, Bitcoin’i (BTC) resmi para birimi olarak kabul etti.
Son olarak Tokyo merkezli finansal holding SBI Group’un bir yan kuruluşu olan Morningstar da XRP için fayda programını genişlettiğini de duyurdu. Bunun yanında SBI Africa, kripto para birimlerine desteğini genişletmeye devam edeceğini de vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)
Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.