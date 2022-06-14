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    Scania, bölgesel taşımacılığa yönelik yeni elektrikli kamyonunu tanıttı

    Scania 45 R veya S olarak sunulan elektrikli kamyonlar bölgesel uzun yol taşımacılığı için geliştirilmiş. 4x2 çekici ve 6x2*4 kamyon şasiyle tercih edilebilen araçlar 320 km'ye kadar menzil sunuyor.
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    Scania, bölgesel taşımacılık için elektrikli kamyonunu tanıttı
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    Otomotiv dünyasında sadece binek ve hafif ticari araçlar değil kara taşımacılığının bel kemiği olan kamyon ve çekiciler de elektrikleniyor. Scania da bu kapsamda yeni elektrikli kamyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Scania'nın yeni elektrikli araçları 4x2 çekici veya 6x2*4 kamyon şasi olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu araçlar R veya S yataklı kabinle tercih edilebiliyor. Günlük olarak belli bir bölge içerisindeki lojistik operasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilen araçların aks mesafesi çekicide 4150 mm olarak karşımıza çıkarken kamyonda 4550 veya 4750 mm'lik seçenekler sunuluyor.

    Scania'nın elektrikli kamyon ve çekicisi 410 kW sürekli güç sunuyor. Akslar arasına konumlandırılan batarya paketi 468 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip. Böylelikle 40 tonluk versiyonlarda 320 kilometreye, 64 tonluk versiyonlarda ise 230 kilometreye kadar sürüş menzili sağlanıyor. Scania'nın araçları 375 kW hızlı şarj desteğine sahip. Böylelikle bir saatlik şarj ile 270 ila 300 kilometre arasında bir menzil elde ediliyor.

    2023'ün son çeyreğinde üretime girmesi planlanan Scania elektrikli kamyonlar Avrupa'da ön siparişe açılmış durumda. Elektrikli kamyonlar henüz Avrupa'da küçük bir pazar payına sahip ancak özellikle Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde hızlı bir artış söz konusu. Bu alanda Scania, Volvo Trucks ve Mercedes-Benz gibi devler yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor.

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    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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