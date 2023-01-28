Seagate, ikinci nesil HAMR destekli 30 TB hard disklerini bu yıl içinde piyasaya sürecek

30 TB Seagate HDD'ler geliyor
HDD pazarının şu anda yaşadığı korkunç duruma rağmen Seagate yeni depolama teknolojileri ile güçlü kalmaya çalışıyor. HAMR (Heat-assisted magnetic recording) teknolojisi adından da anlaşılacağı gibi depolamada ısıtmayı kullanıyor. Bu yöntem sayesinde disk üzerindeki küçük bir nokta kayıt kafasına takılı olan lazer ile anlık olarak ısıtılıyor. Böylece manyetik plaka üzerine yazılan veriler kararlı olarak kalmaya devam ederken her zamankinden daha küçük ve daha yoğun bir şekilde paketlenmiş oluyor.
Seagate'in tahminlerine göre, ikinci nesil HAMR destekli HDD’ler ise 2023’ün ikinci yarısında çıkacak. İlk HAMR HDD’ler yalnızca 30 TB depolama kapasitesi sunacak. Seagate ayrıca 2024 ya da 2025’te 40 TB ve 2026 da ise 50 TB sabit disklerini piyasaya sürmeyi planlıyor.
Öte yandan şimdilik HAMR sürücülerinin ana sorunu verimlilik noktasında ve bu bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Seagate’e göre 2023’te HAMR tabanlı HDD’lerin pazar payı oldukça küçük olacak. Büyük üretim iyileştirmelerinin 2024’te gelmesi ve 2025’te de iyice hızlanması bekleniyor. İyileştirilmiş verimlilik sayesinde ilerleyen dönemlerde ısı destekli HDD modelleri orta ve giriş seviyesinde de bulunabilir olacak.Kaynakça https://www.techspot.com/news/97409-seagate-30tb-second-generation-hamr-hard-disks-almost.html https://seekingalpha.com/article/4572432-seagate-technology-holdings-plc-stx-q2-2023-earnings-call-transcript Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?