Seagate, ikinci nesil HAMR destekli 30 TB hard disklerini bu yıl içinde piyasaya sürecek

Tam Boyutta Gör Seagate'in ikinci nesil HAMR tabanlı hard disklerin seri üretimine hazır olduğunu ve yıl içinde ilk ürünlerin piyasaya gireceğini açıkladı. Lider HDD üreticilerinden Seagate, en yeni HDD platformunun planlanandan daha erken bir şekilde tüketicilere sunulacağını duyurdu.

30 TB Seagate HDD'ler geliyor

HDD pazarının şu anda yaşadığı korkunç duruma rağmen Seagate yeni depolama teknolojileri ile güçlü kalmaya çalışıyor. HAMR (Heat-assisted magnetic recording) teknolojisi adından da anlaşılacağı gibi depolamada ısıtmayı kullanıyor. Bu yöntem sayesinde disk üzerindeki küçük bir nokta kayıt kafasına takılı olan lazer ile anlık olarak ısıtılıyor. Böylece manyetik plaka üzerine yazılan veriler kararlı olarak kalmaya devam ederken her zamankinden daha küçük ve daha yoğun bir şekilde paketlenmiş oluyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Seagate, test edilmek üzere seçili müşterilere sınırlı miktarda HAMR destekli HDD gönderdiğini de söylüyor. Dolayısıyla bu teknoloji neredeyse artık son haline evrilmiş durumda. 2023'ün ilk ve ikinci çeyreğinde Seagate, HDD kapasitelerini yükseltmek için hâlâ geleneksel manyetik kayıt teknolojilerine güvenmeyi planlıyor.

NAND sektörüne yeni bir dev geliyor 2 gün önce eklendi

Seagate'in tahminlerine göre, ikinci nesil HAMR destekli HDD’ler ise 2023’ün ikinci yarısında çıkacak. İlk HAMR HDD’ler yalnızca 30 TB depolama kapasitesi sunacak. Seagate ayrıca 2024 ya da 2025’te 40 TB ve 2026 da ise 50 TB sabit disklerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Öte yandan şimdilik HAMR sürücülerinin ana sorunu verimlilik noktasında ve bu bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Seagate’e göre 2023’te HAMR tabanlı HDD’lerin pazar payı oldukça küçük olacak. Büyük üretim iyileştirmelerinin 2024’te gelmesi ve 2025’te de iyice hızlanması bekleniyor. İyileştirilmiş verimlilik sayesinde ilerleyen dönemlerde ısı destekli HDD modelleri orta ve giriş seviyesinde de bulunabilir olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

HDD / SSD Haberleri

Seagate, 30 TB hard disklerini bu yıl içinde piyasaya sürecek