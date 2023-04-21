Seagate, Huawei'ye sabit disk sattığı için rekor cezaya çarptırıldı

ABD'den Seagate'e dev ceza
Aktarılanlara göre Seagate, ABD teknolojisiyle üretilen belirli ürünlerin Huawei’ye satışını kısıtlayan Ağustos 2020 kuralına rağmen sabit disk sürücüleri Ağustos 2020 ile Eylül 2021 arasında Huawei'ye sattı. Huawei, ulusal güvenlik ve dış politika kaygıları nedeniyle ABD mallarının şirkete satışını azaltmak için 2019 yılında ABD kara listesi olan Varlık Listesi'ne alınmıştı. Bu ceza, Washington'un Çin'in ordusunu destekleyebilecek, insan hakları ihlallerini mümkün kılabilecek ya da ABD'nin güvenliğini başka bir şekilde tehdit edebilecek sofistike teknolojiyi Çin'den uzak tutmak için attığı bir dizi adımın sonucunu ve yaptırımların şiddetini gösteriyor.
Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu'nda ihracat uygulamalarından sorumlu sekreter yardımcısı Matthew Axelrod yaptığı açıklamada "Rakipleri onlara satış yapmayı bıraktıktan sonra bile Seagate Huawei'ye sabit disk sürücüleri göndermeye devam etti. Bugünkü eylem bunun bir sonucudur." dedi. Axelrod ayrıca, verilen idari cezanın kurum tarihinde bir ceza davasına bağlı olmayan en büyük ceza olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)