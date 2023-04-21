Seagate, Huawei'ye sabit disk sattığı için rekor cezaya çarptırıldı

Tam Boyutta Gör ABD Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, Seagate Technology Holdings PLC'nin ABD ihracat kontrol yasalarını ihlal ederek Çin'in Huawei şirketine 1,1 milyar dolar değerinde sabit disk sürücüsü gönderdiği gerekçesiyle firmaya 300 milyon dolar ceza verildiğini ve şirketin de bunu kabul ettiği duyurdu.

ABD'den Seagate'e dev ceza

Aktarılanlara göre Seagate, ABD teknolojisiyle üretilen belirli ürünlerin Huawei’ye satışını kısıtlayan Ağustos 2020 kuralına rağmen sabit disk sürücüleri Ağustos 2020 ile Eylül 2021 arasında Huawei'ye sattı. Huawei, ulusal güvenlik ve dış politika kaygıları nedeniyle ABD mallarının şirkete satışını azaltmak için 2019 yılında ABD kara listesi olan Varlık Listesi'ne alınmıştı. Bu ceza, Washington'un Çin'in ordusunu destekleyebilecek, insan hakları ihlallerini mümkün kılabilecek ya da ABD'nin güvenliğini başka bir şekilde tehdit edebilecek sofistike teknolojiyi Çin'den uzak tutmak için attığı bir dizi adımın sonucunu ve yaptırımların şiddetini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, Seagate'in 2020 kuralının yürürlüğe girmesinden sonra yaklaşık bir yıl boyunca Huawei'ye 7,4 milyon sürücü gönderdiğini ve Huawei'nin ana tedarikçisi haline geldiğini söyledi. Diğer iki tedarikçi Western Digital ve Toshiba’nın ise satışları ilgili tarihten itibaren durdurduğu belirtiliyor.

Avrupa’nın 47 milyar dolarlık tarihi çip yasası onaylandı 1 gün önce eklendi

Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu'nda ihracat uygulamalarından sorumlu sekreter yardımcısı Matthew Axelrod yaptığı açıklamada "Rakipleri onlara satış yapmayı bıraktıktan sonra bile Seagate Huawei'ye sabit disk sürücüleri göndermeye devam etti. Bugünkü eylem bunun bir sonucudur." dedi. Axelrod ayrıca, verilen idari cezanın kurum tarihinde bir ceza davasına bağlı olmayan en büyük ceza olduğunu söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.