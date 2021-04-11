Seagate, piyasaya sürdüğü sabit disklerin toplam hacminin 3 Zettabayt olduğunu açıkladı

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Seagate bir rekora imza attığını açıkladı. 40 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren Amerikan şirketi, resmi rakamlara göre toplam 3 zettabayt kapasiteli sabit diskleri piyasaya sürdü. Üretici bu rakamı daha somut örneklerde açıkladı.

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İlk zettabayt Seagate için kolay olmadı çünkü böylesine etkileyici hacimleri göndermek 36 yıl aldı. İkinci zettabayta dört yıldan kısa bir sürede, üçüncüsü ise yalnızca iki yılda elde edildi. Üretici 3 zettabayta, 1,5 katrilyon selfie, 7,5 trilyon MP3 şarkı, yaklaşık 60 milyar video oyunu ve 30 milyar 4K film kaydedebileceğini söylüyor. Ayrıca Seagate, 3 zettabayt kilometre taşını geçen ilk şirket olduğunu duyurdu.

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Depolama ihtiyacı artıyor

1 zettabayt = 1000 eksabayt; 1 eksabayt = 1000 petabayt; 1 petabayt = 1000 terabayt; 1 terabayt = 1000 gigabayt'a denk geliyor. 40 yıldan daha uzun bir süre içinde üretilen tüm sabit diskleri 10 terabayt sürücü biçiminde hayal edersek, 44.000 km'lik bir mesafeye uzanacaklar ve tüm Dünya'nın çevresini fazlasıyla dolaşabilecekler.

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Seagate'e göre, yeni depolama ihtiyacı katlanarak artıyor. Verilerin 2025'e kadar 175 zettabayta ulaşması bekleniyor ve bugün bir saat içinde 2001'in tamamından daha fazla bilgi üretiliyor.

https://blog.seagate.com/enterprises/seagate-has-shipped-three-zettabytes-of-data-storage/

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