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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seagate, piyasaya sürdüğü sabit disklerin toplam hacminin 3 Zettabayt olduğunu açıkladı

    Seagate, şirket tarihi ile ilgili ilginç bir rekoru paylaştı. Yayınlanan verilere göre teknoloji üreticisinin, kurulduğundan bu yana ürettiği sabit disklerin toplam hacmi 3 Zettabayt'ı geçti.
    11 Nisan 2021, 15:00 (3 gün)
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    HDD / SSD
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Seagate, piyasaya sürdüğü sabit disklerin toplam hacminin 3 Zettabayt olduğunu açıkladı
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    Seagate bir rekora imza attığını açıkladı. 40 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren Amerikan şirketi, resmi rakamlara göre toplam 3 zettabayt kapasiteli sabit diskleri piyasaya sürdü. Üretici bu rakamı daha somut örneklerde açıkladı.

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    Ayrıca Bkz. "Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü"

    İlk zettabayt Seagate için kolay olmadı çünkü böylesine etkileyici hacimleri göndermek 36 yıl aldı. İkinci zettabayta dört yıldan kısa bir sürede, üçüncüsü ise yalnızca iki yılda elde edildi. Üretici 3 zettabayta, 1,5 katrilyon selfie, 7,5 trilyon MP3 şarkı, yaklaşık 60 milyar video oyunu ve 30 milyar 4K film kaydedebileceğini söylüyor. Ayrıca Seagate, 3 zettabayt kilometre taşını geçen ilk şirket olduğunu duyurdu.

    Depolama ihtiyacı artıyor

    1 zettabayt = 1000 eksabayt; 1 eksabayt = 1000 petabayt; 1 petabayt = 1000 terabayt; 1 terabayt = 1000 gigabayt'a denk geliyor. 40 yıldan daha uzun bir süre içinde üretilen tüm sabit diskleri 10 terabayt sürücü biçiminde hayal edersek, 44.000 km'lik bir mesafeye uzanacaklar ve tüm Dünya'nın çevresini fazlasıyla dolaşabilecekler.

    Seagate'e göre, yeni depolama ihtiyacı katlanarak artıyor. Verilerin 2025'e kadar 175 zettabayta ulaşması bekleniyor ve bugün bir saat içinde 2001'in tamamından daha fazla bilgi üretiliyor.



    https://blog.seagate.com/enterprises/seagate-has-shipped-three-zettabytes-of-data-storage/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    P poko001 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Seagate 7346385638678 ultramegazettabyte disk satsa bile fark etmez. Seagate dürüst ve kullanıcısını önemseyen bir şirket olsaydı 2 sene içindeki bozulma oranları %30, 3 sene içindeki bozulma oranları %40'ları geçen, çok sayıda kişiyi mağdur eden ve dava konusu olan bariz sorunlu 3 TB Barracuda disk'leri piyasadan çekerek mağduriyetleri önlemeye çalışır ve konuyla ilgili açıklama yapardı.

    https://www.chip.com.tr/haber/seagatee-hdd-davasi_60941.html
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    sdbz (Sezai Kuyu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bir insandaki tüm atomlarının bilgisini bilgisayar diline çevirip harddiske atabilesek ve bu harddiskleri yan yana koyabilsek, dünyadan en yakın yıldıza kadar harddiski yanyana dizmemiz gerekir... Bilmeyenler öğrenmiş oldu...
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Zettabayt 😂😂😂
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    V V4LKyR 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Üretilen bilginin çoğu hacimsel olarak video falandır.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    En çok SSD kapasitesi üretende herhalde Samsung’dur yanılıyor muyum ?
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