SEBA Bank’tan Ethereum staking hamlesi

Tam Boyutta Gör Son dönemde Ethereum Merge yükseltmesinin gerçekleşmesi ile beraber yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İsviçre merkezli kripto platformu SEBA Bank, Ethereum staking hizmetlerini hayata geçirdi.

SEBA Bank, kurumsal müşterileri için başlattığı staking hizmetinin, kullanıcılarının aylık olarak ETH varlıkları üzerinde ödül kazanmalarına izin verdiğini belirtiyor. SEBA’ya 32 ETH’den fazla para yatıranlar, bu durumda banka tarafından yönetilen bir onaylayıcıya sahip olacak.

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Bankanın teknoloji ve müşteri çözümleri başkanı Mathias Schutz yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Ethereum staking hizmetlerimizin piyasaya sürülmesi, kurumsal yatırımcıların ağın geleceğini güvence altına almada kilit bir rol oynamasını sağlayacak”

Banka tarafından yapılan açıklamada, kurumsal düzeyde kullanıma sunulacak olan staking hizmetinin, kullanıcılarının aylık olarak ETH varlıkları üzerinde ödül kazanmalarına izin verdiğini söyledi.

Son olarak bu yılın başlarında SEBA Bank büyümeyi desteklemek için C Serisi finansmanda 111 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Staking nedir?

Staking özellikle uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çeken bir yatırım modeli. Staking'de, yatırımcılar varlıklarını belirli bir süre kitlemeleri durumunda faiz geliri elde ediyor. Havuza likidite sağlayarak ekosistemin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesine olanak sağlamaktadır.

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