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    SEBA Bank’tan Ethereum staking hamlesi

    SEBA Bank, bu ayın ortasında gerçekleşmesi beklenen Merge etkinliğinden önce kurumsal müşterileri için Ethereum staking hizmetlerini başlattı.                          
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    SEBA Bank’tan Ethereum staking hamlesi
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    Son dönemde Ethereum Merge yükseltmesinin gerçekleşmesi ile beraber yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İsviçre merkezli kripto platformu SEBA Bank, Ethereum staking hizmetlerini hayata geçirdi. 

    SEBA Bank, kurumsal müşterileri için başlattığı staking hizmetinin, kullanıcılarının aylık olarak ETH varlıkları üzerinde ödül kazanmalarına izin verdiğini belirtiyor. SEBA’ya 32 ETH’den fazla para yatıranlar, bu durumda banka tarafından yönetilen bir onaylayıcıya sahip olacak.

    Bankanın teknoloji ve müşteri çözümleri başkanı Mathias Schutz yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

    “Ethereum staking hizmetlerimizin piyasaya sürülmesi, kurumsal yatırımcıların ağın geleceğini güvence altına almada kilit bir rol oynamasını sağlayacak”

    Banka tarafından yapılan açıklamada, kurumsal düzeyde kullanıma sunulacak olan staking hizmetinin, kullanıcılarının aylık olarak ETH varlıkları üzerinde ödül kazanmalarına izin verdiğini söyledi.

    Son olarak bu yılın başlarında SEBA Bank büyümeyi desteklemek için C Serisi finansmanda 111 milyon dolarlık yatırım almıştı.

    Staking nedir?

    Staking özellikle uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çeken bir yatırım modeli. Staking'de, yatırımcılar varlıklarını belirli bir süre kitlemeleri durumunda faiz geliri elde ediyor. Havuza likidite sağlayarak ekosistemin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesine olanak sağlamaktadır.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    Tony Ferguson 38 dakika önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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