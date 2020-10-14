SEGA’dan Xbox Series S bekleyenleri üzecek Yakuza: Like a Dragon grafik ayarları açıklaması geldi

Yeni nesil konsol savaşlarına rakibi gibi iki cihazla çıkacak Microsoft’un abisine göre daha güçsüz modeli Xbox Series S ile ilgili en çok merak edilen konu, konsolun nasıl bir performans sunacağı ile ilgili. Özellikle GPU tarafında Series X’e (12.15TFLOPS) kıyasla oldukça düşük değerler vadeden Series S’in (4 TFLOPS) sahip olduğu güçle neler yapabileceği bir hayli merak ediliyor.
Codemasters’ın piyasaya süreceği ve Series S üzerinde çalışan Dirt 5 dışında pek bir bilgi sahibi olmadığımız konsolla ilgili SEGA’dan taze bir haber geldi. Şirketin piyasaya süreceği Yakuza halkasının yeni oyunu Yakuza: Like a Dragon’un çözünürlük değerleri açıklandı. Sonuçlar ise ne yazık ki pek iç acıcı değil.
900p 60fps
Xbox Series S üzerinde iki grafik ayarıyla gelecek Yakuza: Like a Dragon, kullanıcılara 1440p 30fps ve 900p 60fps çözünürlük ayarı sunacak. Maalesef 4K 60fps değerlerin sıklıkla telaffuz edildiği şu günlerde, birçoğumuz için halen daha en kabul edilebilir değer olan 1080p 60fps’yi en azından bu oyunda göremeyeceğiz.İlginizi Çekebilir Xbox Series S 4 TFLOPS’luk GPU ile gelebilir
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İşin endişelendirici olan asıl boyutu ise Yakuza: Like a Dragon’un gelecek nesil görsellerle gelecek bir oyun olmaması. Örneğin, dev bir açık dünya gibi detayları bu oyunda göremeyeceğiz. Sıra tabanlı bir RPG tarzı oynanış sunacak oyun, bizleri Japonya’nın daha önce görmediğimiz bölgelerindeki maceralara sürükleyecek.
Tabi ki Series S’i tek bir oyuna göre yargılamak doğru değil. Mesela, oyunda optimizasyon sorunları olup olmadığını henüz bilemiyoruz. Ancak mevcut veriler, yakın zamanda piyasaya çıkacak Call of Duty: Black Ops Cold War veya Cyberpunk 2077 gibi oyunlar için “endişelenmeli miyiz?” sorusunu da akıllara getirmiyor değil.
Yakuza: Like a Dragon, PC, Xbox One, Xbox Series X/S ve PS4 için 19 Kasım’da PS5 için ise 2 Mart 2021 tarihinde yayınlanacak. Xbox Series S ülkemizde 5.399 liradan satışa çıkacak.
https://wccftech.com/yakuza-like-a-dragon-xbox-series-s-900p/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
neyse
ben başka bir şey anlatacağım. kuzum biz bilmiyor muyuz xbox series x veya ps5 veya da 25 bin tl ye hakiki bir gaming bilgisayar toplayıp, 10 bin liraya 4k Monitor almayı?
bir akıllı siz misiniz yavrucum? şu hayat pahaliliginda, yeni nesili 349 pounda oynayacağız biz. bizim amacımız bu. 349 pounda siz o bahsettiğiniz 4k-8k-563k çözünürlüğü rüyanızda görürsünüz anca.
çok şükür bugün de başkalarının cahilliğiyle utandik.
Xbox Series X'te 1440p de 60fps vererek programlama konusunda PlayStation 5'ten geride kalarak sorunlu bir konsol olacağını şimdiden göstermiş gibi. PlayStation 5 sürümü Xbox Series X'ten daha iyi değerlerle bu oyunu çalışırken görürseniz, şaşırmayın, hatta bir çok multiplatform oyunda bu gerçekle yaşamaya şimdiden hazırlanın...
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