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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SEGA’dan Xbox Series S bekleyenleri üzecek Yakuza: Like a Dragon grafik ayarları açıklaması geldi

    SEGA, Yakuza:Like a dragon'un Xbox Series S'te çalışacağı çözünürlük detaylarını açıkladı. Oyunu, 60fps'de ancak 900p çözünürlükte oynayabileceğiz.
    1 hf.
    3,3b
    1
    33
    Oyun Konsolları
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    Gökhan G.
    Editör
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    1

    SEGA’dan Xbox Series S bekleyenleri üzecek Yakuza: Like a Dragon grafik ayarları açıklaması geldi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil konsol savaşlarına rakibi gibi iki cihazla çıkacak Microsoft’un abisine göre daha güçsüz modeli Xbox Series S ile ilgili en çok merak edilen konu, konsolun nasıl bir performans sunacağı ile ilgili. Özellikle GPU tarafında Series X’e (12.15TFLOPS) kıyasla oldukça düşük değerler vadeden Series S’in (4 TFLOPS) sahip olduğu güçle neler yapabileceği bir hayli merak ediliyor.

    Codemasters’ın piyasaya süreceği ve Series S üzerinde çalışan Dirt 5 dışında pek bir bilgi sahibi olmadığımız konsolla ilgili SEGA’dan taze bir haber geldi. Şirketin piyasaya süreceği Yakuza halkasının yeni oyunu Yakuza: Like a Dragon’un çözünürlük değerleri açıklandı. Sonuçlar ise ne yazık ki pek iç acıcı değil.

    900p 60fps

    Xbox Series S üzerinde iki grafik ayarıyla gelecek Yakuza: Like a Dragon, kullanıcılara 1440p 30fps ve 900p 60fps çözünürlük ayarı sunacak. Maalesef 4K 60fps değerlerin sıklıkla telaffuz edildiği şu günlerde, birçoğumuz için halen daha en kabul edilebilir değer olan 1080p 60fps’yi en azından bu oyunda göremeyeceğiz.

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    İşin endişelendirici olan asıl boyutu ise Yakuza: Like a Dragon’un gelecek nesil görsellerle gelecek bir oyun olmaması. Örneğin, dev bir açık dünya gibi detayları bu oyunda göremeyeceğiz. Sıra tabanlı bir RPG tarzı oynanış sunacak oyun, bizleri Japonya’nın daha önce görmediğimiz bölgelerindeki maceralara sürükleyecek.

    SEGA’dan Xbox Series S bekleyenleri üzecek Yakuza: Like a Dragon grafik ayarları açıklaması geldi
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    Tabi ki Series S’i tek bir oyuna göre yargılamak doğru değil. Mesela, oyunda optimizasyon sorunları olup olmadığını henüz bilemiyoruz. Ancak mevcut veriler, yakın zamanda piyasaya çıkacak Call of Duty: Black Ops Cold War veya Cyberpunk 2077 gibi oyunlar için “endişelenmeli miyiz?” sorusunu da akıllara getirmiyor değil.

    Yakuza: Like a Dragon, PC, Xbox One, Xbox Series X/S ve PS4 için 19 Kasım’da PS5 için ise 2 Mart 2021 tarihinde yayınlanacak. Xbox Series S ülkemizde 5.399 liradan satışa çıkacak.



    https://wccftech.com/yakuza-like-a-dragon-xbox-series-s-900p/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    tw1sted 1 hf. en beğenilen
    Üzülecek bir durum yok. Series X 'in 1440p/60 fps çalıştırdığı oyunu ondan 200€ ucuz Series S 'in kaçta çalıştırması bekleniyor ki?
    Yanıtla +26
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf.
    Offff harika bir yeni nesil bu. Aynı " yeni Türkiye " dedikleri gibi çıktı. Tepe taklak gidiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    DH Misafiri 1 hf.
    Series S ileride 720p ye düşer ve düşük Ram miktarı ile xbox oyunları yerinde sayar. PS5 exclusiveleri ciddi fark atar
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    konsoldede 1 hf. (düzenlendi)
    bence bu oyuna göre series s i yargilamayin, aceleye getirilmis optimize sorunlu bir oyundur kesin ....series s e şans vermeniz lazim özellikle 23 oyun stüdyosu olan ms oyunlarina.
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    Outlaw-E (Ekin ) 1 hf.
    Yapımcının çöplüğü.
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    kenanbal (kenan bayram) 1 hf.
    çok komik yorumlar okuyorum gerçekten. kara cahillikten burnunun önünü göremeyen adamlar, gelmiş eski nesil bir optimizasyon özürlü oyun için konsolu yerin dibine sokmuşlar. daha da komiği, ps5, xbox series x ten multiplatform oyunlarda daha iyi performans verecek diyorlar :) kaynak neresi peki? kaynak sağ lob veya sol lob



    neyse



    ben başka bir şey anlatacağım. kuzum biz bilmiyor muyuz xbox series x veya ps5 veya da 25 bin tl ye hakiki bir gaming bilgisayar toplayıp, 10 bin liraya 4k Monitor almayı?



    bir akıllı siz misiniz yavrucum? şu hayat pahaliliginda, yeni nesili 349 pounda oynayacağız biz. bizim amacımız bu. 349 pounda siz o bahsettiğiniz 4k-8k-563k çözünürlüğü rüyanızda görürsünüz anca.



    çok şükür bugün de başkalarının cahilliğiyle utandik.
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    OldReview (Old Review) 1 hf.
    4TF, 8GB gibi artık çağ dışı özelliklerle bu konsolun, bu nesil oyunculuğun ayağına bir pranga misali takilacagi daha çıkmadan belli olmuştur.



    Xbox Series X'te 1440p de 60fps vererek programlama konusunda PlayStation 5'ten geride kalarak sorunlu bir konsol olacağını şimdiden göstermiş gibi. PlayStation 5 sürümü Xbox Series X'ten daha iyi değerlerle bu oyunu çalışırken görürseniz, şaşırmayın, hatta bir çok multiplatform oyunda bu gerçekle yaşamaya şimdiden hazırlanın...
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    cagcag06 (çağrı çağrı) 1 hf. (düzenlendi)
    ben de xbox series s aldim. ama genel olarak insanlarda series alan kişilere karsi özelliklerini bilmeden almışlar gibi muamele var. Kimse aptal degil ucuz oldugu için series s'e yöneldik. Adamların 300 birime sattigi malı vurguncular 5400 tl'ye satıyor. Ayrica Sega kendi salaklığıni alete maletmesin. Yakuza'nin one x performansınıda biliyoruz. Su alet performans olarak patlasa sevinecek insalar var. Anlamak çok zor.
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    Super Meat Boy 1 hf.
    leş oyun bedava verseler oynamam.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf.
    Çöp firmanın çöp oyunu kesinlikle xbox konsolları için kasti olarak optimize yapmıyorlar her oyunları böyle adamların dikkate almayınız.
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    Anthropomancy (Levent D) 1 hf.
    Optimizasyonu yerlerde olan bir oyun yüzünden Series S i yerin dibine sokmuşsunuz. Yakında X gibi S inde fps/yükleme ekranları gibi değerler piyasaya çıkar. O zaman çöp mü değil mi anlarsınız
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    4 Tflops zaten şaka gibi, ne beklenebilir ki? Neredeyse telefonlar 4tflops verecek bu devirde. Yani bunu alan yeni nesil konsolum var demeyecek herhalde?
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    # Ace # (Hakan ) 1 hf.
    Berbat optimizasyonlu bir oyun yap ama suçlu XSS olsun sonra beyin bedavacılar gelsin konsolu ölü doğdu desin.
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    3268 kez okundu.
    31 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

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