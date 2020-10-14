SEGA’dan Xbox Series S bekleyenleri üzecek Yakuza: Like a Dragon grafik ayarları açıklaması geldi

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Yeni nesil konsol savaşlarına rakibi gibi iki cihazla çıkacak Microsoft’un abisine göre daha güçsüz modeli Xbox Series S ile ilgili en çok merak edilen konu, konsolun nasıl bir performans sunacağı ile ilgili. Özellikle GPU tarafında Series X’e (12.15TFLOPS) kıyasla oldukça düşük değerler vadeden Series S’in (4 TFLOPS) sahip olduğu güçle neler yapabileceği bir hayli merak ediliyor.

Codemasters’ın piyasaya süreceği ve Series S üzerinde çalışan Dirt 5 dışında pek bir bilgi sahibi olmadığımız konsolla ilgili SEGA’dan taze bir haber geldi. Şirketin piyasaya süreceği Yakuza halkasının yeni oyunu Yakuza: Like a Dragon’un çözünürlük değerleri açıklandı. Sonuçlar ise ne yazık ki pek iç acıcı değil.

900p 60fps

Xbox Series S üzerinde iki grafik ayarıyla gelecek Yakuza: Like a Dragon, kullanıcılara 1440p 30fps ve 900p 60fps çözünürlük ayarı sunacak. Maalesef 4K 60fps değerlerin sıklıkla telaffuz edildiği şu günlerde, birçoğumuz için halen daha en kabul edilebilir değer olan 1080p 60fps’yi en azından bu oyunda göremeyeceğiz.

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İşin endişelendirici olan asıl boyutu ise Yakuza: Like a Dragon’un gelecek nesil görsellerle gelecek bir oyun olmaması. Örneğin, dev bir açık dünya gibi detayları bu oyunda göremeyeceğiz. Sıra tabanlı bir RPG tarzı oynanış sunacak oyun, bizleri Japonya’nın daha önce görmediğimiz bölgelerindeki maceralara sürükleyecek.

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Tabi ki Series S’i tek bir oyuna göre yargılamak doğru değil. Mesela, oyunda optimizasyon sorunları olup olmadığını henüz bilemiyoruz. Ancak mevcut veriler, yakın zamanda piyasaya çıkacak Call of Duty: Black Ops Cold War veya Cyberpunk 2077 gibi oyunlar için “endişelenmeli miyiz?” sorusunu da akıllara getirmiyor değil.

Yakuza: Like a Dragon, PC, Xbox One, Xbox Series X/S ve PS4 için 19 Kasım’da PS5 için ise 2 Mart 2021 tarihinde yayınlanacak. Xbox Series S ülkemizde 5.399 liradan satışa çıkacak.

https://wccftech.com/yakuza-like-a-dragon-xbox-series-s-900p/

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