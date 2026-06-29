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    Sekiro animesinden yeni fragman yayınlandı

    Tüm zamanların en sevilen oyunları arasında yer alan Sekiro: Shadows Die Twice'ın anime uyarlaması geliyor. Bu yıl izleyici ile buluşacak animeden yeni fragman yayınlandı. 

    Sekiro animesinden yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Soulslike türünün sembol oyunları arasında yer alan Sekiro: Shadows Die Twice, bu yıl anime uyarlamasıyla sinemalara konuk olacak. Anime türündki Sekiro: No Defeat adlı film, Japonya'da 4 Eylül'de vizyona girecek. 2026'nın son çeyreğinde ise Crunchyroll platformu üzerinden online olarak yayınlanacak.

    Sekiro: No Defeat, Oyunun Doğrudan Bir Uyarlaması Olacak

    Sekiro: No Defeat, çıktığı sene "Yılın Oyunu" ödülüne layık görülen Sekiro: Shadows Die Twice'ın doğrudan bir uyarlaması olacak. Nitekim animenin orijinal (Japonca) seslendirmesini de oyunun seslendirme kadrosu yapıyor.

    Filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Bleach, One Punch Man, Naruto: Shippuden gibi önemli yapımların animasyon ekibinde yer alan Kenichi Kutsuna oturuyor.

    Feodal Japonya’nın kaotik atmosferinde geçen Sekiro: Shadows Die Twice, efendisine sadakatle bağlı olan bir şinobinin intikam ve arınma yolculuğunu konu alıyor. Genç efendisini korumaya çalışırken bir kolunu kaybeden ve ölümden dönen Sekiro, hem genç efendisini kaçıran klanın askerleriyle, hem de ölümsüzlük arayışındaki karanlık güçlerle mücadele eden kahramanımız, sadece kılıç ustalığını değil, aynı zamanda kanındaki mistik "Ejder Mirası"nın sunduğu dirilme gücünü de kullanarak savaşın paramparça ettiği bu topraklarda onurunu geri kazanmaya çalışıyor.

    Bildiğiniz gibi oyun yapılan tercihlere göre farklı sonlar sunuyordu. Anime dizisinin yaptığı en büyük değişiklik, hikâyeyi tek bir sona bağlamak olacak. Animenin yaratıcıları, oyunun arkasındaki stüdyo olan FromSoftware'in de bu süreçte aktif olarak rol aldığını vurguluyor. Yani Sekiro'nun hikâyesi yine FromSoftware tarafından şekillendiriliyor olacak.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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