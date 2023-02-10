Sennheiser HD 660S2 kulaklık 25 yılı temsilen geliyor

Sennheiser HD 660S2 özellikleri ve fiyatı
Sennheiser serisi odyofil denen ses tutkunu kullanıcılara hitap ediyor. Açık ve kulağı çevreleyen tasarımı sayesinde net ve temiz ses iletimi sağlıyor. Sennheiser HD 660S2 serinin en iyi modeli sayılabilir. Bu bakımdan aktif gürültü engelleme, kablosuz bağlantı gibi özellikler yok ancak AirPods Max fiyatından daha yüksek.
300 ohm transdüser kullanan kulaklık frekansı 70Hz seviyesine kadar düşürebiliyor. Gürültü engelleme olmadığı için özellikle kalabalık mekânlarda açık tasarım sorun olabilir. 0.25 inç ve 4.4mm jak girişli iki kablo değişimli kullanılabiliyor. 1/8 inçlik adaptör ile bir güçlendiriciye bağladığınızda tam kapasitesini elde edebiliyorsunuz. Herhangi bir uygulaması da olmayan Sennheiser HD 660S2 kulaklık modeli 400$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah