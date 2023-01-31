Sennheiser üst seviye kablolu kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Sennheiser markasının kulaklık bölümünü satın alan İsveçli Sonova yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Sennheiser IE 200 kablolu kulaklık modeli çift optimizasyon teknolojisi ile geliyor.

Sennheiser IE 200 özellikleri ve fiyatı

Sennheiser IE 200 kablolu kulaklık modeli 7mm ultra geniş bant sürücüler ile geliyor. TrueResponse dönüştürücü teknolojisi sayesinde derin bass desteği ile dengeli ve yüksek kaliteli bir ses sağlanıyor.

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Kulaklığın diğer bir özelliği çift optimizasyon teknolojisi. Kulaklık uçlarının içe veya dışa doğru kıvrılması sonucunda standart kalitede ses ile mekânsal ses arasında otomatik olarak geçiş yapılabiliyor.

3.5mm jak girişini benimseyen kulaklığın ayrıca MMCX tipi konnektör ara yüzü sayesinde akıllı telefondan bilgisayara ve müzik oynatıcılara kadar bağlantısı da sağlanıyor. Sennheiser IE 200 kablolu kulaklık modeli 4499TL fiyat etiketi ile ön siparişe başladı.

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Sennheiser IE 200 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı