Sennheiser üst seviye kablolu kulaklığını duyurdu

Sennheiser IE 200 özellikleri ve fiyatı
Sennheiser IE 200 kablolu kulaklık modeli 7mm ultra geniş bant sürücüler ile geliyor. TrueResponse dönüştürücü teknolojisi sayesinde derin bass desteği ile dengeli ve yüksek kaliteli bir ses sağlanıyor.
Kulaklığın diğer bir özelliği çift optimizasyon teknolojisi. Kulaklık uçlarının içe veya dışa doğru kıvrılması sonucunda standart kalitede ses ile mekânsal ses arasında otomatik olarak geçiş yapılabiliyor.
3.5mm jak girişini benimseyen kulaklığın ayrıca MMCX tipi konnektör ara yüzü sayesinde akıllı telefondan bilgisayara ve müzik oynatıcılara kadar bağlantısı da sağlanıyor. Sennheiser IE 200 kablolu kulaklık modeli 4499TL fiyat etiketi ile ön siparişe başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?