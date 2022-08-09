Sennheiser, 60 saat pil ömrü sunan Momentum 4 kulaklığını tanıttı

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Sennheiser, Momentum serisini en son 2019’da güncellemişti. Şimdi ise tanıtılan Momentum 4 Wireless kafa üstü kulaklık ile seriye yeni bir soluk geliyor. Üst seviye kullanıcıları hedefleyen Sennheiser, yeni kulaklığında çok daha modern ve konforlu bir tasarım anlayışına geçiş yapıyor.

Sennheiser Momentum 4 Wireless özellikleri

Serinin bir önceki modellerinde gördüğümüz görünür kablolar, metal ve deri karışımı tasarım anlayışı yerini daha basitleştirilmiş sade bir tasarıma bırakmış. Momentum 4 ile birlikte malzeme kalitesinde bir düşüş yaşanıyor olsa da tasarım ve konforlu yapı bu açığı kapatıyor. Daha kolay ayarlanabilir menteşeler ile birlikte kafaya daha az baskı uygulayan yeni kulaklıkta konfor ön plana çekilmiş. Aynı zamanda önceki modellerde bulunan fiziksel kontrol tuşlarının çoğu artık sağ kulaklık üstündeki dokunmatik panele geçirilmiş.

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Sennheiser Momentum 4 Wireless kulaklık modelinin donanım tarafında ise bizleri 42mm sürücüler karşılıyor. Bu sürücüyü 60 saate kadar pil ömrü sunan batarya, iletişim ve ANC işlevi için dört adet mikrofon, USB Tip-C bağlantısı takip ediyor. Bunun yanında Bluetooth 5.2 ile gelen kulaklık ANC, SBC, aptX ve aptX Adaptive gibi gelişmiş kodekleri de destekliyor.

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Pil ömrü ile rakiplerinden ayrılıyor

Sennheiser’e göre tek şarjda 60 saate kadar pil ömrü elde edilebileceği belirtiliyor ve bunun ANC açıkken mümkün olduğu ifade ediliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 10 dakikalık şarj ile 6 saat kullanımın da mümkün olduğu belirtiliyor. Momentum 4’ün ayrıca pil tasarrufu için optimize edilmiş olduğunu da belirtelim. Öte yandan benzer fiyat aralığındaki rakiplerine oranla pil performansında 30 saate varan bir avantajının olduğunu da ekleyelim.

Sennheiser Momentum 4 Wireless fiyatı ve çıkış tarihi

Momentum 4, 23 Ağustos tarihinde raflardaki yerini alacak. 9 Ağustos tarihindeyse ön siparişe açılacak. Momentum 4’ün Türkiye’de ağustos ayı içinde çıkması bekleniyor. Momentum 4 Wireless kulaklığın fiyatı ise 350 Dolar olarak belirlenmiş durumda.

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