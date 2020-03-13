Sennheiser Momentum True Wireless 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Momentum True Wireless tam kablosuz kulaklık modeli ile ülkemizde beğeni toplayan Sennheiser şimdi de aktif gürültü engelleme yapabilen Momentum True Wireless 2 modelini resmiyete kavuşturdu.

Momentum True Wireless 2 özellikleri ve fiyatı

Momentum True Wireless 2 modelinde 7mm dinamik sürücüler ile yüksek ses kalitesine ulaşılıyor. İkinci nesilde firma aktif gürültü engelleme özelliğine yer vermiş. İki adet mikrofon sesin geldiği yönü algılayarak gürültüyü azaltıyor. Ayrıca kulaktan çıkardığınızda bunu algılayarak müziğe ara veriyor.

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Müzik dinlerken yakın çevresinde olan biteni de duymak isteyenleri unutmayan kulaklık, App Store ve Google Play’den indirilebilen “Smart Control” uygulamasıyla tek bir dokunuşla “Transparan Duyma” özelliğini aktif ederek çevrede olan bitenleri kulaklıkları çıkarmadan duymanızı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Kulaklık parçaları 2mm daha küçük. Buna rağmen kullanım süresi 10 saat gibi etkileyici bir rakama çıkıyor. Bazı özellikleri kıstığınızda ise 15 saate ulaşabiliyorsunuz. Kılıf tam 3 kere kulaklıkları şarj edebiliyor. Kılıf USB Tip-C ile hem kendisini hem de kulaklıkları şarj ediyor. Kulaklıkların dış kısmı dokunmaya duyarlı ve hem dokunarak hem de hafifçe vurarak komutlar verilebiliyor.

Sennheiser Momentum True Wireless modeli geçen yıl 1999TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Momentum True Wireless 2 fiyatı önceki nesil ile dolar anlamında aynı kalmış ancak ülkemizde kur artışı nedeniyle fiyatı biraz daha yükselebilir.

https://www.engadget.com/2020/03/13/sennheiser-momentum-true-wireless-2-announced-specs-price-availability/

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