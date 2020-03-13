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    Sennheiser Momentum True Wireless 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Momentum True Wireless 2 tam kablosuz kulaklık modeli önceki neslin eksik kalan aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Ayrıca batarya anlamında da önemli bir iyileştirme sağlanmış.
    1 hf.
    3,9b
    1
    18
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sennheiser Momentum True Wireless 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Momentum True Wireless tam kablosuz kulaklık modeli ile ülkemizde beğeni toplayan Sennheiser şimdi de aktif gürültü engelleme yapabilen Momentum True Wireless 2 modelini resmiyete kavuşturdu.

    Momentum True Wireless 2 özellikleri ve fiyatı

    Momentum True Wireless 2 modelinde 7mm dinamik sürücüler ile yüksek ses kalitesine ulaşılıyor. İkinci nesilde firma aktif gürültü engelleme özelliğine yer vermiş. İki adet mikrofon sesin geldiği yönü algılayarak gürültüyü azaltıyor. Ayrıca kulaktan çıkardığınızda bunu algılayarak müziğe ara veriyor.

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    Müzik dinlerken yakın çevresinde olan biteni de duymak isteyenleri unutmayan kulaklık, App Store ve Google Play’den indirilebilen “Smart Control” uygulamasıyla tek bir dokunuşla “Transparan Duyma” özelliğini aktif ederek çevrede olan bitenleri kulaklıkları çıkarmadan duymanızı sağlıyor.

    Sennheiser Momentum True Wireless 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Kulaklık parçaları 2mm daha küçük. Buna rağmen kullanım süresi 10 saat gibi etkileyici bir rakama çıkıyor. Bazı özellikleri kıstığınızda ise 15 saate ulaşabiliyorsunuz. Kılıf tam 3 kere kulaklıkları şarj edebiliyor. Kılıf USB Tip-C ile hem kendisini hem de kulaklıkları şarj ediyor. Kulaklıkların dış kısmı dokunmaya duyarlı ve hem dokunarak hem de hafifçe vurarak komutlar verilebiliyor.

    Sennheiser Momentum True Wireless modeli geçen yıl 1999TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Momentum True Wireless 2 fiyatı önceki nesil ile dolar anlamında aynı kalmış ancak ülkemizde kur artışı nedeniyle fiyatı biraz daha yükselebilir.



    https://www.engadget.com/2020/03/13/sennheiser-momentum-true-wireless-2-announced-specs-price-availability/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    ONUR_345241 (ONUR D. ) 2 gün
    İlk versiyonunu takip ediyordum iyi olduğu gördüğüm.
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    ecemo12 (EcemO ) 5 gün yeni yorumcu
    Türkiye'ye gelmesini dört gözle bekliyorum deneyimleyip satın alacagım
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    mastella16 5 gün yeni yorumcu
    Uzun zamandır takip ettiğim ve beklediğim bir kulaklık kanyon hifilife mağazasına geldiği gibi deneyeceğim
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    Dejavu77 (İlker Algın) 6 gün
    Sennheiser momentum tw 1.nesil kullanıyorum.Bence kablosuz kulakiçi kulaklıklar da 1.sırada.Ses konusunda yıllardır dinlediğiniz şarkılarda daha önce duymadığınız tınıları duyabiliyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    DH Misafiri 6 gün
    jabra çakması gibi olmuş fiyat politikası sebebiyle tutunamayacaktır.
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    ApsinteX (Uğur Kcclk) 1 hf.
    Audi Tecnica True Wireless bir kulaklik cikarsa da hepimiz zevk ile muzik dinleyebilsek..
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf.
    7mm dinamik surucuyle genis sahne verebilir mi boyle ust seviye kulaklik kullananlar yorum yapabilir mi?

    atiyorum kz zsx terminator 5+1 surucu kullaniyor, bass elestiriliyor. bununla kiyas goturmez bu daha kaliteli fakat hem tiz hem derin bassta bekleneni verir mi cok merak ediyorum.

    kafa ustu olsaydi 40mm 50mm surucu fark ederdi de boyle kucuk suruculerde durum nasil?
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    deoks 1 hf.
    Bu kulaklıktan almayı düşünüyordum. Haberi görmem iyi oldu.
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 hf.
    Ekremin özensiz cevirilerinden biri daha. Pil omru 10 saat degil 7 saat.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3881 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    sennheiser, Sennheiser Momentum True Wireless 2 ve Donanım
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