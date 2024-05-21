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Tam Boyutta Gör Ninja Theory tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu Senua's Saga: Hellblade II'den heyecan uyandıran bir fragman yayınlandı. İlk oyunun büyük başarısı sonucunda, uzun süredir beklenen yapım bugün itibarıyla Xbox Series S-X ve PC oyuncularıyla buluşacak. Yeni görüntüler ise, oyunda bulunacak ortamları ve tıpkı Hellblade: Senua's Sacrifice'da olduğu gibi etkileyici yüz animasyonları içeriyor.

Senua's Saga: Hellblade II'den yeni fragman

Kaçıranlar için serinin ilk oyunu Senua's Sacrifice, ana karakterin ölüler diyarına yaptığı yolculuğa ve zihinsel sağlık sorunlarıyla olan savaşına odaklanıyordu. İkinci oyun yani Saga ise, Senua'nın memleketini yağmalayan Vikinglerin izini sürmek için İzlanda'ya seyahat etmesine odaklanacak.

Paylaşılan fragmana baktığımızda ise Senua, Viking İzlanda'sı boyunca acımasız bir hayatta kalma yolculuğuna geri dönüyor. Zorbalığın dehşetine kurban gidenleri kurtarmaya kararlı olan ana karakterimiz, tedirgin edici ortamlarda geçiyor ve oyunun grafiksel anlamda çok kuvvetli göründüğünü de hatırlatalım. Ancak en baştan söyleyelim, fragmanı izlemek için kulaklık takmanızı ve ses sekanslarını hissetmenizi öneririz.

Yeni nesil Xbox 2026 yılında çıkabilir 2 gün önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Senua's Saga: Hellblade II, 21 Mayıs'ta dünya çapında PC ve Xbox kullanıcıları ile buluşacak. Halihazırda ön siparişe açılan yapım, Steam'de 22,99 dolar, Microsoft Store'da ise 849 TL fiyata sahip. Ayrıca ilk günden Game Pass sistemine ekleneceğini de hatırlatalım.

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Senua's Saga: Hellblade II çıkış fragmanı yayınlandı!