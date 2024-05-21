Senua's Saga: Hellblade II çıkış fragmanı yayınlandı

Senua's Saga: Hellblade II'den yeni fragman
Kaçıranlar için serinin ilk oyunu Senua's Sacrifice, ana karakterin ölüler diyarına yaptığı yolculuğa ve zihinsel sağlık sorunlarıyla olan savaşına odaklanıyordu. İkinci oyun yani Saga ise, Senua'nın memleketini yağmalayan Vikinglerin izini sürmek için İzlanda'ya seyahat etmesine odaklanacak.
Paylaşılan fragmana baktığımızda ise Senua, Viking İzlanda'sı boyunca acımasız bir hayatta kalma yolculuğuna geri dönüyor. Zorbalığın dehşetine kurban gidenleri kurtarmaya kararlı olan ana karakterimiz, tedirgin edici ortamlarda geçiyor ve oyunun grafiksel anlamda çok kuvvetli göründüğünü de hatırlatalım. Ancak en baştan söyleyelim, fragmanı izlemek için kulaklık takmanızı ve ses sekanslarını hissetmenizi öneririz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Senua's Saga: Hellblade II, 21 Mayıs'ta dünya çapında PC ve Xbox kullanıcıları ile buluşacak. Halihazırda ön siparişe açılan yapım, Steam'de 22,99 dolar, Microsoft Store'da ise 849 TL fiyata sahip. Ayrıca ilk günden Game Pass sistemine ekleneceğini de hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.