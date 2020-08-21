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    Seryum oksit kavite oluşumunu önleyebilir

    Yeni bileşik deney ortamında oluşturulan biyofilm tabakaları üzerinde test edildi ve deney sonuçlarına göre seryum oksit solüsyonunun biyofilm oluşumunu %40 oranında azalttığı tespit edildi.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Diş çürükleri veya kaviteler, her ne kadar bakteriler tarafından oluşturulsa da ağız içi florasında bulunan bakterilerin eradikasyonu teoride gözüktüğü gibi yararlı bir etki yaratmıyor. Bilim insanları ise kaviteleri önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

    Kaviteler genellikle Streptococcus mutans türü bakteriler tarafından oluşturuluyor. Bahsi geçen bakteriler biyofilm yani diş plağı olarak adlandırılan oluşumu üretiyor ve bakterilerin ürettiği asit diş minesine zarar veriyor.

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    University of Illinois kurumu araştırmacıları ise bakterilere zarar vermeden biyofilm tabakasının oluşumunu engellemenin yolunu keşfetti.

    University of Illinois

    Seryum oksit kavite oluşumunu önleyebilir
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    Dr. Russell Pesavento önderliğindeki araştırma ekibi seryum oksit adı verilen bileşiğin etkileri üzerinde çalıştı. Seryum oksit adlı bileşi geleneksel yöntemlerden farklı şekilde elde eden araştırma ekibi bileşiği elde etmek için seryum amonyum nitrat ve sülfat tuzlarını suda çözdü.

    Daha sonra elde edilen bileşik deney ortamında oluşturulan biyofilm tabakaları üzerinde test edildi ve deney sonuçlarına göre seryum oksit solüsyonunun biyofilm oluşumunu %40 oranında azalttığı tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Yakın gelecekte akıllı telefonlar ile diyabet teşhis edilebilir"

    Yeni araştırma American Chemical Society platformunda yayımlandı.



    https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2020/august/stopping-tooth-decay-before-it-starts-without-killing-bacteria.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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