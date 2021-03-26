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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sevilen strateji oyunu Total War: Rome Remastered, PC için duyuruldu; Türkiye fiyatı belli oldu!

    Strateji türünün sevilen ve önemli oyunlarından biri olan 2004 yılında yayınlanan Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu Total War: Rome Remastered, duyuruldu.
    26 Mart 2021, 12:30 (1 sa.)
    529
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    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sevilen strateji oyunu Total War: Rome Remastered, PC için duyuruldu; Türkiye fiyatı belli oldu!
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    Yayıncılığını Sega'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Creative Assembly ve Feral Interactive'in yaptığı strateji türünün sevilen oyunlarından Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu PC için duyuruldu.

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    Orijinali 2004 yılında yayınlanan Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu Total War: Rome Remastered, ana oyunu barındıracak ve birçok görsel iyileştirme ile çıkış yapacak. Yenilenmiş sürümde ana oyun dışında Alexander ve Barbarian Invasion DLC'leri de buluancak. Ayrıca oyun 4K çözünürlük de sunacak.

    Türkiye Fiyatı

    Oyun Steam üzerinden 175,00 TL'ye satılıyor. Eğer 2004 yılında çıkan orijinal oyuna sahipseniz 31 Mayıs'a kadar oyunu %50 indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Oyunun yurt dışı fiyatı 29,99 dolar.

    Total War: Rome Remastered, 29 Nisan 2021'de Steam üzerinden PC oyuncuları için çıkış yapacak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıdan da duyuru videosunu izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Patren 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    rome total war 3 bekliyoruz
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