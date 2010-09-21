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Sharp, Tapas OS tabanlı iki yeni akıllı telefon hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharp, Tapas OS tabanlı iki yeni akıllı telefon hazırladı
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Android işletim sisteminin Çin odaklı özel bir versiyonu olan Tapas OS işletim sistemi, akıllı telefonlarda yer bulmaya başladı. Japon elektronik üreticisi Sharp, Çin pazarı için hazırladığı iki yeni akıllı telefon modelinde, Tapas OS işletim sistemine yer verdi. Firmanın yeni modelerinden SH828U kod adlı model, 600MHz'de çalışan Qualcomm MSM7227 işlemcisinden güç alıyor. 3.5-inç boyutunda WVGA ekrana sahip olan 3G uyumlu telefonda otomatik fokus yapabilen, flash destekli 5 megapiksel kamera bulunuyor.

Ekstra depolama için microSD bellek kartı kullanan SH828U, kablosuz iletişim için Bluetooth ve WiFi desteği sunuyor. Ekim ayında satışa sunulacağı açıklanan telefonun fiyatı ise 475 dolar olacak. Sharp tarafından hazırlanan Tapas OS işletim sisteml ikinci yeni model ise SH818U kod adını taşıyor. Donanım anlamında SH828U ile benzer özelliklere sahip olan SH818U'yu ayıran en büyük detay 3.5-inç yerine 3.2-inç büyüklüğünde HVGA ekrana sahip olması. Aynı işlemciden güç alan telefon 335$ seviyesinden satışa sunulacak.

Sharp, Tapas OS tabanlı iki yeni akıllı telefon hazırladı
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alibotan 9 yıl
youtube.com/... youtube.com/... bunlarda videoları Tapas OS nin arayuzude fena degıl
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sotoxs 9 yıl
harika felsefelerinden bir tanesinden bahsettiğimde bana gülmüştü işini yaptığım firma ve çevresindekilerin patronları. şimdi o felsefe ve sermaye karşısında zor durumdalar. yine söyleyim yine gülerler eminim artık.
birde "aklına bir fikir geldiyse japon yapmadan önce yap" demiş.
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canberx 9 yıl
Batuist kardeşime katılıyorum adamların yaptığı her iş 10 numara...
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Batuist 9 yıl
japon markalarına her zaman güvenim vardır.. Eminim bunlarda oldukça kalitelidir.. Adamların hayat felsefesi kalite...
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sotoxs 9 yıl
divx hepsinde olmalı artık
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