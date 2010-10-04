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Sharp'tan retina ekranlı ve Android işletim sistemli akıllı telefon: IS03

Sharp'tan retina ekranlı ve Android işletim sistemli akıllı telefonu IS03'ü duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Sharp, Japonya pazarı için hazırladığı Android işletim sistemli telefonu IS03'ü duyurdu.

Sharp'ın IS03 adını verdiği telefon sahip olduğu özellikler ile piyasadaki Android işletim sistemli telefonlardan daha farklı görünüyor. Android işletim sistemlerde görmeye alışık olduğumuz 800x480 çözünürlüğün dışına çıkan Sharp, IS03 adlı telefonunda retina ekrana ve 960x640 çözünürlüğe ve 3.5 inç'lik ekrana yer vererek iPhone 4'ü çağrıştırdı.

Sharp, Android 2.1 işletim sistemli telefonunda 9.6 mp kameraya yer vermiş. Dahili hafızası 500 MB olan IS03, sahip olduğu kart girişi ile 32GB'ye kadar harici depolama alanı sunuyor. Japonya pazarı için üretilen telefonların olmazsa olmazlarından biri olan TV tuner'a da sahip olan IS03'ün CDMA destekli ülkeler içinde üretilmesi bekleniyor.

Sharp'ın Advanced Super View (ASV) adını verdiği teknolojiye sahip olan IS03, IPS panelleri anımsatacak derecede görüş açısına sahip olacaki. Sharp'ın önümüzdeki ay satış sunmaya hazırlandığı Android 2.1 işletim sistemli ve retina ekranlı telefonu IS03 hakkında herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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linuxuzman 8 yıl
Harika bir makina böyle bir android makina bekliyordum, çıksın emektar 6630'umdan kurtulup gidip bunu alacağım.
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sensonic 8 yıl
ne makineler cıkıyo yaa ancak biz göremiyoruz gelmiyor türkiyeye
belli başlı nokia samsung gibi cihazların dısında adam gibi diger markaların cep telefonları pek gelmiyo türkiyeye ama burda bizim sucumuzda var nokia dan şaşmam mantıgıyla hareket edip sadece bir markanın ekmegine yag sürersek diger markalar barınamaz burada
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shavkat 9 yıl
Bu telefonu getirmenin bir anlamı yok. Sistemi farklı.
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Grader 9 yıl
shavkat

Bu telefonu getirmenin bir anlamı yok. Sistemi farklı.

Nasıl yani? Bildiğin android işte. Eğer şebeke olarak buralara uygun değil diyorsanız bilemem. Ama sanki haberde avrupa için de yapılabilir diyordu.
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gerbay 9 yıl
arkadaşlar açık açık yazıyor işte tv tuner olduğu..
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OverClocK1ng 9 yıl
Sharp manyak ya. Marka güvenilirliği de muhteşem. Zaten ben Sharp, Panasonic dedin mi düşünmem bile.
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Grader 9 yıl
Türkiye'ye gelmez. SE ve motorolanın bile çoğu modeli gelmiyorki. Boşuna heveslenmeyelim. Ancak eminimki biri çıkar nuna ios kurar.
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Batuist 9 yıl
çok güzel.. bu retina ekranlar daha da artsın isterim.. sadece ayfonla sınırlı kalmasın...
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fatihcanery 9 yıl
tv tuner,bildiğimiz tv mi oluyo hocam?
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onboardx 9 yıl
sharp yaptı mı güvenirim.
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onboardx 9 yıl
sharp yaptı mı güvenirim.
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ultiMance 9 yıl
Iphone un ekranindan daha iyi olacagi kesin.Sharp panel uzmani sonucta.
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ffaarruukk 9 yıl
hem retina ekran, hem android, hemde 9.6 mp kamera daha nolsun derim
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