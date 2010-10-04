Sharp'tan retina ekranlı ve Android işletim sistemli akıllı telefon: IS03

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Sharp, Japonya pazarı için hazırladığı Android işletim sistemli telefonu IS03'ü duyurdu.

Sharp'ın IS03 adını verdiği telefon sahip olduğu özellikler ile piyasadaki Android işletim sistemli telefonlardan daha farklı görünüyor. Android işletim sistemlerde görmeye alışık olduğumuz 800x480 çözünürlüğün dışına çıkan Sharp, IS03 adlı telefonunda retina ekrana ve 960x640 çözünürlüğe ve 3.5 inç'lik ekrana yer vererek iPhone 4'ü çağrıştırdı.

Sharp, Android 2.1 işletim sistemli telefonunda 9.6 mp kameraya yer vermiş. Dahili hafızası 500 MB olan IS03, sahip olduğu kart girişi ile 32GB'ye kadar harici depolama alanı sunuyor. Japonya pazarı için üretilen telefonların olmazsa olmazlarından biri olan TV tuner'a da sahip olan IS03'ün CDMA destekli ülkeler içinde üretilmesi bekleniyor.

Sharp'ın Advanced Super View (ASV) adını verdiği teknolojiye sahip olan IS03, IPS panelleri anımsatacak derecede görüş açısına sahip olacaki. Sharp'ın önümüzdeki ay satış sunmaya hazırlandığı Android 2.1 işletim sistemli ve retina ekranlı telefonu IS03 hakkında herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.