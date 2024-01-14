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    Daredevil dizisi eski ekibiyle geri dönüyor

    Disney+ çatısı altında hazırlanan yeni Daredevil dizisinde planlar değişti. Dizinin yeni versiyonu, Netflix uyarlamasındaki  Karen ve Foggy gibi yan karakterleri de içerecek.
    Daredevil dizisi eski ekibiyle geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Marvel stüdyosu, Netflix tarafından hayata geçirilen Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage gibi dizileri ilk başta kendi sinematik evrenine dâhil etmemiş, bunları ayrı bir evrenin parçası olarak görmüştü. Bu yüzden bu karakterlerin Disney+ çatısı altında hayata geçirilen yeni işleri de bu ayrım gözetilerek hazırlanıyordu. Ancak stüdyo son günlerde Netflix uyarlamarı konusundaki duruşunu değiştirdi. Disney+, Netflix'ten devraldığı dizileri sadece diğer Marvel uyarlamalarının yanına koymakla kalmadı, aynı zamanda bu dizileri Marvel Sinematik Evreni (MCU)'nin kronolojik sıralamasına da dâhil etti. Böylece bu işler resmi olarak MCU'ya katılmış oldu.

    Marvel Sinematik Evreni'nde yaşanan bu değişim, hazırlık aşamasındaki Daredevil: Born Again dizisinde de ciddi değişiklikler yapılmasının önünü açtı.

    Daredevil: Born Again'de Karen ve Foggy de Yer Alacak

    Disney+'ta yayınlanacak yeni Daredevil dizisi ilk duyurulduğunda, Charlie Cox'un Daredevil rolünde geri döneceği, ancak bunun doğrudan bir devam dizisi olmayacağı belirtilmişti. Nitekim Karen ve Foggy gibi o Daredevil'ın hayatında önemli yer tutan karakterlerin bu dizide olmayışı da bu kararı destekliyordu. Ne var ki Born Again'de işler planlandığı gibi gitmedi. Marvel, yaratıcı ekibin ortaya koyduğu işi beğenmeyince hazırlanan senaryolar çöpe atıldı ve dizinin yeni bir yaratıcı ekiple en baştan hazırlanmasına karar verildi. Tam da bu dönemde Netflix'teki işlerin MCU'ya dâhil edilmesi, ilk başta düşünülenden çok farklı bir Daredevil dizisinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

    Nitekim gelen son haberler, Born Again'in yeni versiyonunda Karen Page ve Foggy Nelson karakterlerinin de yer alacağını, üstelik bu karakterleri yine Netflix'te canlandıran oyuncuların canlandıracağını gösteriyor. Bu karakterlerin hikâyede ne kadar büyük bir rol oynayacakları bilinmiyor. Ancak bunun çok da önemi yok. Çünkü dizideki varlıkları, bunun gerçek anlamda bir devam dizisi olacağı anlamına geliyor.

    Bu değişiklik pek çok Marvel hayranı tarafından memnuniyetle karşılanacaktır şüphesiz. Çünkü Netflix'in Daredevil dizisi, geneli itibarıyla en beğenilen Marvel uyarlamalarından biriydi. Şimdi Marvel'ın bunu yok sayıp yepyeni bir şey yapmaya çalışmak yerine eski ekibi yeniden bir araya toplaması, hayranları memnun edecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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