Daredevil dizisi eski ekibiyle geri dönüyor

Marvel Sinematik Evreni'nde yaşanan bu değişim, hazırlık aşamasındaki Daredevil: Born Again dizisinde de ciddi değişiklikler yapılmasının önünü açtı.
Daredevil: Born Again'de Karen ve Foggy de Yer Alacak
Disney+'ta yayınlanacak yeni Daredevil dizisi ilk duyurulduğunda, Charlie Cox'un Daredevil rolünde geri döneceği, ancak bunun doğrudan bir devam dizisi olmayacağı belirtilmişti. Nitekim Karen ve Foggy gibi o Daredevil'ın hayatında önemli yer tutan karakterlerin bu dizide olmayışı da bu kararı destekliyordu. Ne var ki Born Again'de işler planlandığı gibi gitmedi. Marvel, yaratıcı ekibin ortaya koyduğu işi beğenmeyince hazırlanan senaryolar çöpe atıldı ve dizinin yeni bir yaratıcı ekiple en baştan hazırlanmasına karar verildi. Tam da bu dönemde Netflix'teki işlerin MCU'ya dâhil edilmesi, ilk başta düşünülenden çok farklı bir Daredevil dizisinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.
Nitekim gelen son haberler, Born Again'in yeni versiyonunda Karen Page ve Foggy Nelson karakterlerinin de yer alacağını, üstelik bu karakterleri yine Netflix'te canlandıran oyuncuların canlandıracağını gösteriyor. Bu karakterlerin hikâyede ne kadar büyük bir rol oynayacakları bilinmiyor. Ancak bunun çok da önemi yok. Çünkü dizideki varlıkları, bunun gerçek anlamda bir devam dizisi olacağı anlamına geliyor.
Bu değişiklik pek çok Marvel hayranı tarafından memnuniyetle karşılanacaktır şüphesiz. Çünkü Netflix'in Daredevil dizisi, geneli itibarıyla en beğenilen Marvel uyarlamalarından biriydi. Şimdi Marvel'ın bunu yok sayıp yepyeni bir şey yapmaya çalışmak yerine eski ekibi yeniden bir araya toplaması, hayranları memnun edecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.