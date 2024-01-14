Daredevil dizisi eski ekibiyle geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Marvel stüdyosu, Netflix tarafından hayata geçirilen Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage gibi dizileri ilk başta kendi sinematik evrenine dâhil etmemiş, bunları ayrı bir evrenin parçası olarak görmüştü. Bu yüzden bu karakterlerin Disney+ çatısı altında hayata geçirilen yeni işleri de bu ayrım gözetilerek hazırlanıyordu. Ancak stüdyo son günlerde Netflix uyarlamarı konusundaki duruşunu değiştirdi. Disney+, Netflix'ten devraldığı dizileri sadece diğer Marvel uyarlamalarının yanına koymakla kalmadı, aynı zamanda bu dizileri Marvel Sinematik Evreni (MCU)'nin kronolojik sıralamasına da dâhil etti. Böylece bu işler resmi olarak MCU'ya katılmış oldu.

Marvel Sinematik Evreni'nde yaşanan bu değişim, hazırlık aşamasındaki Daredevil: Born Again dizisinde de ciddi değişiklikler yapılmasının önünü açtı.

Daredevil: Born Again'de Karen ve Foggy de Yer Alacak

Disney+'ta yayınlanacak yeni Daredevil dizisi ilk duyurulduğunda, Charlie Cox'un Daredevil rolünde geri döneceği, ancak bunun doğrudan bir devam dizisi olmayacağı belirtilmişti. Nitekim Karen ve Foggy gibi o Daredevil'ın hayatında önemli yer tutan karakterlerin bu dizide olmayışı da bu kararı destekliyordu. Ne var ki Born Again'de işler planlandığı gibi gitmedi. Marvel, yaratıcı ekibin ortaya koyduğu işi beğenmeyince hazırlanan senaryolar çöpe atıldı ve dizinin yeni bir yaratıcı ekiple en baştan hazırlanmasına karar verildi. Tam da bu dönemde Netflix'teki işlerin MCU'ya dâhil edilmesi, ilk başta düşünülenden çok farklı bir Daredevil dizisinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

DC yeni Supergirl filmi için üç oyuncuyla görüşüyor 2 gün önce eklendi

Nitekim gelen son haberler, Born Again'in yeni versiyonunda Karen Page ve Foggy Nelson karakterlerinin de yer alacağını, üstelik bu karakterleri yine Netflix'te canlandıran oyuncuların canlandıracağını gösteriyor. Bu karakterlerin hikâyede ne kadar büyük bir rol oynayacakları bilinmiyor. Ancak bunun çok da önemi yok. Çünkü dizideki varlıkları, bunun gerçek anlamda bir devam dizisi olacağı anlamına geliyor.

Bu değişiklik pek çok Marvel hayranı tarafından memnuniyetle karşılanacaktır şüphesiz. Çünkü Netflix'in Daredevil dizisi, geneli itibarıyla en beğenilen Marvel uyarlamalarından biriydi. Şimdi Marvel'ın bunu yok sayıp yepyeni bir şey yapmaya çalışmak yerine eski ekibi yeniden bir araya toplaması, hayranları memnun edecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.