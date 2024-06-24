Shell, deniz ve kara araçları için ilk megawatt şarj istasyonunu hizmete aldı

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Tam Boyutta Gör Shell Marine, Amsterdam'da elektrikli kamyonlar ve gemiler için hizmet verecek ilk megawatt şarj istasyonunun açılışını yaptı. “Megawatt Charging System” olarak adlandırılan istasyon, kamyonlar ve deniz araçları için iki ayrı kol ile hizmet veriyor.

Deniz ve kara araçları için ortak altyapı

Shell, bu tasarımın, kamyonlar ve malzeme taşıyıcıları için tek bir ortak şarj sistemi standardını deniz taşıtlarına teşvik ederek, gemi operatörleri için şarj cihazı ekleme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olacağını umuyor. Böylece, yoğun limanlarda yaygın olarak bulunan birçok araç sınıfının aynı altyapıyı kullanmasına ve altyapı yatırımlarının tekrarlanmasını önlemesine olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Shell Marine Başkanı Melissa Williams, "Bu çözümün, tedarik zinciri boyunca lojistik işlerini kontrol eden ve işleten nakliye şirketleri için yararlı olacağına inanıyoruz" diye açıklıyor. Shell eMobility Genel Müdürü Hilmar van den Dool ise, "Henüz çok fazla elektrikli kamyon ve gemi yok, dolayısıyla hızla büyüyen pazarın önüne yatırım yapıyoruz" diyor.

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Deniz/kara DC hızlı şarj istasyonu, Shell'in Hollanda'daki elektrik inovasyon merkezi olan Amsterdam Enerji Geçiş Kampüsü'ne (ETCA) kuruldu. Bölge aynı zamanda bataryayla çalışan çalışan şarj cihazları ve hidrojen elektrolizörü gibi çok çeşitli yenilenebilir altyapı demolarına ev sahipliği yapıyor. Shell, yeni deniz/kara şarj çözümünü diğer tesislerde de sunmayı umuyor.

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Shell'den deniz ve kara araçları için megawatt şarj istasyonu