Shell, deniz ve kara araçları için ilk megawatt şarj istasyonunu hizmete aldı

Deniz ve kara araçları için ortak altyapı
Shell, bu tasarımın, kamyonlar ve malzeme taşıyıcıları için tek bir ortak şarj sistemi standardını deniz taşıtlarına teşvik ederek, gemi operatörleri için şarj cihazı ekleme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olacağını umuyor. Böylece, yoğun limanlarda yaygın olarak bulunan birçok araç sınıfının aynı altyapıyı kullanmasına ve altyapı yatırımlarının tekrarlanmasını önlemesine olanak tanıyacak.
Deniz/kara DC hızlı şarj istasyonu, Shell'in Hollanda'daki elektrik inovasyon merkezi olan Amsterdam Enerji Geçiş Kampüsü'ne (ETCA) kuruldu. Bölge aynı zamanda bataryayla çalışan çalışan şarj cihazları ve hidrojen elektrolizörü gibi çok çeşitli yenilenebilir altyapı demolarına ev sahipliği yapıyor. Shell, yeni deniz/kara şarj çözümünü diğer tesislerde de sunmayı umuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.