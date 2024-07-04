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    Almanya elektrikli kamyonlar için hızlı şarj altyapısı kuracak

    Alman hükümeti, 2045 yılına kadar ulaşım sektörünü karbondan arındırma hedefiyle, ağır hizmet araçları için ülke çapında hızlı şarj altyapısı kuracağını açıkladı.
    Almanya elektrikli kamyonlar için hızlı şarj altyapısı kuracak Tam Boyutta Gör
    Alman hükümeti, 2045 yılına kadar ulaşım sektörünü karbondan arındırma hedefiyle, ağır hizmet araçları için ülke çapında hızlı şarj altyapısı kurma projesini duyurdu. 

    Almanya, 2030 yılına kadar karayolu taşımacılığının üçte birinin elektrikle ve sentetik metan veya hidrojen gibi elektrikle üretilen yakıtlarla çalışmasını hedefliyor. Federal karayolu trafik otoritesine göre, Nisan ayı itibarıyla elektrikli araçlar Almanya'nın ticari kamyon filosunun yalnızca %2,1'ini oluşturuyor.

    Otoyolların %95'ini kapsayacak

    Power to the Road (Yola Güç Verin) isimli projeyle, Almanya otoyollarının yaklaşık %95'ini kapsayan 350 hızlı şarj noktasından oluşan bir ağ kurulması amaçlanıyor. Planlanan yaklaşık 130 şarj noktası için kamu ihaleleri yaz sonunda yapılacak.

    Almanya Çevre Ajansı'nın Mart ayında yayınladığı verilere göre, uzun mesafeli ağır karayolu taşımacılığınnda neredeyse tamamen dizel yakıt kullanıdığından, ticari araçlar Almanya'nın ulaştırma sektöründeki sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Kamyonların kilometre başına karbondioksit emisyonları, motorların daha verimli hale gelmesiyle 1995'ten bu yana neredeyse %8,4 azaldı, ancak yük taşımacılığındaki artış nedeniyle sektördeki toplam CO2 emisyonları %21 arttı.

    Elektrikli kamyonların maliyeti, dizel motorlu eşdeğerlerine göre iki kat daha fazla olmasına rağmen, üç kat verimli elektrik motorları sayesinde kilometre başına toplam maliyetin daha düşük olduğu belirtiliyor.

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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