Almanya elektrikli kamyonlar için hızlı şarj altyapısı kuracak

Almanya, 2030 yılına kadar karayolu taşımacılığının üçte birinin elektrikle ve sentetik metan veya hidrojen gibi elektrikle üretilen yakıtlarla çalışmasını hedefliyor. Federal karayolu trafik otoritesine göre, Nisan ayı itibarıyla elektrikli araçlar Almanya'nın ticari kamyon filosunun yalnızca %2,1'ini oluşturuyor.
Otoyolların %95'ini kapsayacak
Power to the Road (Yola Güç Verin) isimli projeyle, Almanya otoyollarının yaklaşık %95'ini kapsayan 350 hızlı şarj noktasından oluşan bir ağ kurulması amaçlanıyor. Planlanan yaklaşık 130 şarj noktası için kamu ihaleleri yaz sonunda yapılacak.
Almanya Çevre Ajansı'nın Mart ayında yayınladığı verilere göre, uzun mesafeli ağır karayolu taşımacılığınnda neredeyse tamamen dizel yakıt kullanıdığından, ticari araçlar Almanya'nın ulaştırma sektöründeki sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Kamyonların kilometre başına karbondioksit emisyonları, motorların daha verimli hale gelmesiyle 1995'ten bu yana neredeyse %8,4 azaldı, ancak yük taşımacılığındaki artış nedeniyle sektördeki toplam CO2 emisyonları %21 arttı.
Elektrikli kamyonların maliyeti, dizel motorlu eşdeğerlerine göre iki kat daha fazla olmasına rağmen, üç kat verimli elektrik motorları sayesinde kilometre başına toplam maliyetin daha düşük olduğu belirtiliyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.