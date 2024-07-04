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Tam Boyutta Gör Alman hükümeti, 2045 yılına kadar ulaşım sektörünü karbondan arındırma hedefiyle, ağır hizmet araçları için ülke çapında hızlı şarj altyapısı kurma projesini duyurdu.

Almanya, 2030 yılına kadar karayolu taşımacılığının üçte birinin elektrikle ve sentetik metan veya hidrojen gibi elektrikle üretilen yakıtlarla çalışmasını hedefliyor. Federal karayolu trafik otoritesine göre, Nisan ayı itibarıyla elektrikli araçlar Almanya'nın ticari kamyon filosunun yalnızca %2,1'ini oluşturuyor.

Otoyolların %95'ini kapsayacak

Power to the Road (Yola Güç Verin) isimli projeyle, Almanya otoyollarının yaklaşık %95'ini kapsayan 350 hızlı şarj noktasından oluşan bir ağ kurulması amaçlanıyor. Planlanan yaklaşık 130 şarj noktası için kamu ihaleleri yaz sonunda yapılacak.

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Almanya Çevre Ajansı'nın Mart ayında yayınladığı verilere göre, uzun mesafeli ağır karayolu taşımacılığınnda neredeyse tamamen dizel yakıt kullanıdığından, ticari araçlar Almanya'nın ulaştırma sektöründeki sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Kamyonların kilometre başına karbondioksit emisyonları, motorların daha verimli hale gelmesiyle 1995'ten bu yana neredeyse %8,4 azaldı, ancak yük taşımacılığındaki artış nedeniyle sektördeki toplam CO2 emisyonları %21 arttı.

Elektrikli kamyonların maliyeti, dizel motorlu eşdeğerlerine göre iki kat daha fazla olmasına rağmen, üç kat verimli elektrik motorları sayesinde kilometre başına toplam maliyetin daha düşük olduğu belirtiliyor.





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Almanya elektrikli kamyonlar için hızlı şarj altyapısı kuracak