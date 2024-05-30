Guy Ritchie yeni bir Sherlock Holmes uyarlamasıyla geri dönüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bir dönemin en gözde yönetmenlerinden olan Guy Ritchie, son dönemde o eski albenisini yitirmiş olsa da hâlâ Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olmaya devam ediyor. Üstelik arada bir The Gentlemen dizisi gibi övgü toplayan işlere de imza atabiliyor. Son olarak The Ministry of Ungentlemanly Warfare filmini sinemaseverlerin beğenisine sunan Ritchie, hazırlık aşamasındaki projelerine bir yenisini daha ekledi.

Daha önce Robert Downey Jr.'lı Sherlock Holmes filmlerini yöneten Guy Ritchie, şimdi de bu karakterin gençlik yıllarına odaklanacak bir dizi hazırlıyor. Ritchie'nin hem yapımcısı hem de yönetmeni olacağı Young Sherlock dizisi, Amazon Prime Video'dan resmi onayı aldı.

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Guy Ritchie İmzalı Dizide Sherlock'a Hero Fiennes Tiffin Hayat Verecek

Amazon Prime Video'nun Young Sherlock dizisi, Andy Lane’in beğeni kazanan Young Sherlock Holmes kitaplarından uyarlanacak. Dizinin başrolünde ise genç oyuncu Hero Fiennes Tiffin yer alacak. İngiliz oyuncu daha önce The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminde Ritchie ile çalışmıştı.

Guy Ritchie öncülüğünde hazırlanan bu Sherlock Holmes dizisinin senaryosunda Matthew Parkhill'in imzası bulunuyor. Matthew Parkhill daha önce Rogue ve Deep State gibi dizilerin senaryosunu kaleme almıştı.

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