Guy Ritchie yeni bir Sherlock Holmes uyarlamasıyla geri dönüyor

Daha önce Robert Downey Jr.'lı Sherlock Holmes filmlerini yöneten Guy Ritchie, şimdi de bu karakterin gençlik yıllarına odaklanacak bir dizi hazırlıyor. Ritchie'nin hem yapımcısı hem de yönetmeni olacağı Young Sherlock dizisi, Amazon Prime Video'dan resmi onayı aldı.
Guy Ritchie İmzalı Dizide Sherlock'a Hero Fiennes Tiffin Hayat Verecek
Amazon Prime Video'nun Young Sherlock dizisi, Andy Lane’in beğeni kazanan Young Sherlock Holmes kitaplarından uyarlanacak. Dizinin başrolünde ise genç oyuncu Hero Fiennes Tiffin yer alacak. İngiliz oyuncu daha önce The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminde Ritchie ile çalışmıştı.
Guy Ritchie öncülüğünde hazırlanan bu Sherlock Holmes dizisinin senaryosunda Matthew Parkhill'in imzası bulunuyor. Matthew Parkhill daha önce Rogue ve Deep State gibi dizilerin senaryosunu kaleme almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.