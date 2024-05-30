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    Guy Ritchie yeni bir Sherlock Holmes uyarlamasıyla geri dönüyor

    Daha önce Robert Downey Jr.'lı Sherlock Holmes filmlerini yöneten Guy Ritchie, şimdi de meşhur dedektifin gençlik yıllarına odaklanacak. Ritchie'nin Young Sherlock dizisi resmi onayı aldı.
    Guy Ritchie'in yeni Sherlock Holmes projesi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin en gözde yönetmenlerinden olan Guy Ritchie, son dönemde o eski albenisini yitirmiş olsa da hâlâ Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olmaya devam ediyor. Üstelik arada bir The Gentlemen dizisi gibi övgü toplayan işlere de imza atabiliyor. Son olarak The Ministry of Ungentlemanly Warfare filmini sinemaseverlerin beğenisine sunan Ritchie, hazırlık aşamasındaki projelerine bir yenisini daha ekledi.

    Daha önce Robert Downey Jr.'lı Sherlock Holmes filmlerini yöneten Guy Ritchie, şimdi de bu karakterin gençlik yıllarına odaklanacak bir dizi hazırlıyor. Ritchie'nin hem yapımcısı hem de yönetmeni olacağı Young Sherlock dizisi, Amazon Prime Video'dan resmi onayı aldı.

    Guy Ritchie İmzalı Dizide Sherlock'a Hero Fiennes Tiffin Hayat Verecek

    Amazon Prime Video'nun Young Sherlock dizisi, Andy Lane’in beğeni kazanan Young Sherlock Holmes kitaplarından uyarlanacak. Dizinin başrolünde ise genç oyuncu Hero Fiennes Tiffin yer alacak. İngiliz oyuncu daha önce The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminde Ritchie ile çalışmıştı.

    Guy Ritchie öncülüğünde hazırlanan bu Sherlock Holmes dizisinin senaryosunda Matthew Parkhill'in imzası bulunuyor. Matthew Parkhill daha önce Rogue ve Deep State gibi dizilerin senaryosunu kaleme almıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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