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    Sherlock Holmes'ün HBO için dizi evreni kuruluyor: Robert Downey Jr. projenin başında

    Daha önce de söylentisi çıktığı gibi Robert Downey Jr., HBO için Sherlock Holmes'ün dizi evreni üzerinde çalışıyor. İki farklı dizinin geliştirildiği söyleniyor. 
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    Sherlock Holmes'ün HBO için dizi evreni kuruluyor
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    Sherlock Holmes şüphesiz hem filmiyle hem de dizisiyle son dönemin en popüler markalarından biri haline geldi. Sir Arthur Conan Doyle'un dedektiflik hikayelerine dayanan bu marka için de geçtiğimiz saatlerde güzel bir haber geldi.

    Sherclok Holmes TV Evreni Kuruluyor

    Geçtiğimiz saatlerde THR'nin yaptığı habere göre HBO için bir Sherlock Holmes dizi evreni kuruluyor. Sherlock Holmes filmlerinde başrol olan Robert Downey Jr. ise yapımcı olarak projenin başında. Ayrıca filmlerin yapımcılığını üstlenen Lionel Wigram da projenin başındaki isimlerden birisi. Habere göre şu anda iki farklı dizi geliştiriliyor.

    Ne yazık ki dizilerin konusu belli değil. Ayrıca Robert Downey Jr.'ın başrolü yine üstlenip üstlenmeyeceği de belli değil. Umuyoruz ki hem Robert Downey Jr.'ı hem de Jude Law'ı dizilerde görebiliriz ancak yeni oyuncularla yeni bir serinin başlama ihtimali daha yüksek görünüyor diyebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Sherlock Holmes serisinin üçüncü filmi de duyurulmuştu ancak proje şu anda arka planda kalmış durumda, yani görmeme ihtimalimiz var.

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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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