Sherlock Holmes'ün HBO için dizi evreni kuruluyor: Robert Downey Jr. projenin başında

Tam Boyutta Gör

Sherlock Holmes şüphesiz hem filmiyle hem de dizisiyle son dönemin en popüler markalarından biri haline geldi. Sir Arthur Conan Doyle'un dedektiflik hikayelerine dayanan bu marka için de geçtiğimiz saatlerde güzel bir haber geldi.

Sherclok Holmes TV Evreni Kuruluyor

Geçtiğimiz saatlerde THR'nin yaptığı habere göre HBO için bir Sherlock Holmes dizi evreni kuruluyor. Sherlock Holmes filmlerinde başrol olan Robert Downey Jr. ise yapımcı olarak projenin başında. Ayrıca filmlerin yapımcılığını üstlenen Lionel Wigram da projenin başındaki isimlerden birisi. Habere göre şu anda iki farklı dizi geliştiriliyor.

Netflix aboneliklerine zam geldi 1 gün önce eklendi

Ne yazık ki dizilerin konusu belli değil. Ayrıca Robert Downey Jr.'ın başrolü yine üstlenip üstlenmeyeceği de belli değil. Umuyoruz ki hem Robert Downey Jr.'ı hem de Jude Law'ı dizilerde görebiliriz ancak yeni oyuncularla yeni bir serinin başlama ihtimali daha yüksek görünüyor diyebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Sherlock Holmes serisinin üçüncü filmi de duyurulmuştu ancak proje şu anda arka planda kalmış durumda, yani görmeme ihtimalimiz var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.