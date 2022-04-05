Netflix'ten üzücü haber: Abonelik fiyatlarına zam geldi

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Video akış platformları şu anda hayatımızın önemli bir parçası. Netflix de hem dünyada hem de ülkemizde en çok aboneye sahip platformlardan birisi. Geçtiğimiz saatlerde ise bir süredir beklenen kötü haber geldi.

Netflix'e Zam

Henüz bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz saatlerde Netflix abonelik ücretlerine zam geldiği fark edildi. Şu anda sizin aboneliğinize zam gelmemiş olabilir. Bu ayki fatura kesim tarihinizin ardından büyük bir ihtimalle yeni fiyatlandırmaya geçiş yapacaksınız. Yani zamlanmamış fiyat için bu ayın son olduğunu söyleyebiliriz. Üye olmayanlar ise şu andan itibaren zamlı fiyatla üye olabilecek.

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Netflix'in yeni ve eski fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Netflix Fiyatları 2022 Plan Eski Fiyat Yeni Fiyat Temel 26,99 TL 37,99 TL Standart 40,99 TL 57,99 TL Özel 54,99 TL 77,99 TL

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