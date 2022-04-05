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    Netflix'ten üzücü haber: Abonelik fiyatlarına zam geldi

    Türkiye'nin en çok kullanılan video akış platformlarından birisi olan Netflix'in aylık ücretlerine geçtiğimiz saatlerde zam yapıldı.                             
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    Netflix aboneliklerine zam geldi
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    Video akış platformları şu anda hayatımızın önemli bir parçası. Netflix de hem dünyada hem de ülkemizde en çok aboneye sahip platformlardan birisi. Geçtiğimiz saatlerde ise bir süredir beklenen kötü haber geldi.

    Netflix'e Zam

    Henüz bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz saatlerde Netflix abonelik ücretlerine zam geldiği fark edildi. Şu anda sizin aboneliğinize zam gelmemiş olabilir. Bu ayki fatura kesim tarihinizin ardından büyük bir ihtimalle yeni fiyatlandırmaya geçiş yapacaksınız. Yani zamlanmamış fiyat için bu ayın son olduğunu söyleyebiliriz. Üye olmayanlar ise şu andan itibaren zamlı fiyatla üye olabilecek.

    Netflix'in yeni ve eski fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Netflix Fiyatları 2022
    Plan Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Temel 26,99 TL 37,99 TL
    Standart 40,99 TL 57,99 TL
    Özel 54,99 TL 77,99 TL
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    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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