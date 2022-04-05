Netflix'ten üzücü haber: Abonelik fiyatlarına zam geldi

Video akış platformları şu anda hayatımızın önemli bir parçası. Netflix de hem dünyada hem de ülkemizde en çok aboneye sahip platformlardan birisi. Geçtiğimiz saatlerde ise bir süredir beklenen kötü haber geldi.
Netflix'e Zam
Henüz bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz saatlerde Netflix abonelik ücretlerine zam geldiği fark edildi. Şu anda sizin aboneliğinize zam gelmemiş olabilir. Bu ayki fatura kesim tarihinizin ardından büyük bir ihtimalle yeni fiyatlandırmaya geçiş yapacaksınız. Yani zamlanmamış fiyat için bu ayın son olduğunu söyleyebiliriz. Üye olmayanlar ise şu andan itibaren zamlı fiyatla üye olabilecek.
Netflix'in yeni ve eski fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.
|Plan
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Temel
|26,99 TL
|37,99 TL
|Standart
|40,99 TL
|57,99 TL
|Özel
|54,99 TL
|77,99 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1237 Kişi Okuyor (875 Üye, 362 Misafir) 96 Masaüstü 1141 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2739 kez okundu.
27 kişi, toplam 27 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
netflix, Türkiye Haberleri ve