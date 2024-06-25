Shopify'ın satıcılara yönelik yapay zeka robotu erken erişimde

Tam Boyutta Gör Shopify, Pazartesi günü duyurduğu "Yaz 24 Sürümü" güncellemelerinin bir parçası olarak, Sidekick adını verdiği yeni yapay zeka sohbet robotunun resmi olarak erken erişime sunulduğunu söyledi.

Shopify yapay zeka odaklı güncellemelerini duyurdu

Şirketin geçen yıl ilk kez tanıttığı Sidekick, satıcılar için bir destek sohbet robotu olarak işlev görüyor ve onlara indirim kodları oluşturma, mağazaları hakkında raporlar oluşturma veya blog yazısı fikirleri önerme gibi şeyler yapmalarında yardımcı oluyor.

Oldukça tipik bir yapay zeka sohbet robotu gibi görünüyor. Ancak Shopify, sohbet robotunu satıcıların ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlamaya devam ederse, yardım veya yardım almanın yararlı bir yolu olacak gibi görünüyor.

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Shopify'ın sorumlu başkan yardımcısı Vanessa Lee, Sidekick'in binlerce Shopify mağazasında yayında olduğunu ancak şu anda Kuzey Amerika'da İngilizce mağazaları olan satıcılarla sınırlı olduğunu söylüyor. Sidekick'iniz yoksa ve denemek istiyorsanız kayıt oluşturabilirsiniz. Lee, şirketin bunu diğer dillerde ve başka bölgelerde de kullanıma sunmak istediğini söylüyor.

Yapay zeka destekli ürün sınıflandırması, satıcılara gerçekten çok zaman kazandırabilecek gibi görünüyor. Bir ürün listelemesi oluştururken Shopify'ın teknolojisi, ürünle ilgili sınıflandırmayı otomatik olarak önerebilecek. Shopify'ın önerileri doğru değilse bazı şeyleri manuel olarak değiştirebilirsiniz.

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Başka bir yapay zeka aracı, Shopify Gelen Kutusu aracılığıyla gelen müşteri sohbetleri için önerilen yanıtlar sunacak. Lee, Shopify'ın müşterilerin satıcı adına konuşan bir yapay zeka sohbet robotu ile sohbet etmesine izin verme olasılığına açık olduğunu ancak şirketin şimdilik hiçbir şey olmayacağından son derece emin olana kadar insanı döngünün içinde tutmayı seçtiğini söylüyor.

Shopify ayrıca Ocak ayında kullanıma sunulan yapay zeka destekli görsel oluşturucuyu iOS ve Android uygulamalarına da getiriyor ve satıcıların bunu daha fazla yerde kullanmalarına olanak tanıyor. Ayrıca şirket, Shopify satıcılarının altı ayda yapay zeka tarafından oluşturulan 1 milyondan fazla görseli kaydettiğini söylüyor.

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Shopify'ın satıcılara yönelik yapay zeka robotu erken erişimde