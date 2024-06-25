Shopify'ın satıcılara yönelik yapay zeka robotu erken erişimde

Shopify yapay zeka odaklı güncellemelerini duyurdu
Şirketin geçen yıl ilk kez tanıttığı Sidekick, satıcılar için bir destek sohbet robotu olarak işlev görüyor ve onlara indirim kodları oluşturma, mağazaları hakkında raporlar oluşturma veya blog yazısı fikirleri önerme gibi şeyler yapmalarında yardımcı oluyor.
Oldukça tipik bir yapay zeka sohbet robotu gibi görünüyor. Ancak Shopify, sohbet robotunu satıcıların ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlamaya devam ederse, yardım veya yardım almanın yararlı bir yolu olacak gibi görünüyor.
Shopify'ın sorumlu başkan yardımcısı Vanessa Lee, Sidekick'in binlerce Shopify mağazasında yayında olduğunu ancak şu anda Kuzey Amerika'da İngilizce mağazaları olan satıcılarla sınırlı olduğunu söylüyor. Sidekick'iniz yoksa ve denemek istiyorsanız kayıt oluşturabilirsiniz. Lee, şirketin bunu diğer dillerde ve başka bölgelerde de kullanıma sunmak istediğini söylüyor.
Yapay zeka destekli ürün sınıflandırması, satıcılara gerçekten çok zaman kazandırabilecek gibi görünüyor. Bir ürün listelemesi oluştururken Shopify'ın teknolojisi, ürünle ilgili sınıflandırmayı otomatik olarak önerebilecek. Shopify'ın önerileri doğru değilse bazı şeyleri manuel olarak değiştirebilirsiniz.
Başka bir yapay zeka aracı, Shopify Gelen Kutusu aracılığıyla gelen müşteri sohbetleri için önerilen yanıtlar sunacak. Lee, Shopify'ın müşterilerin satıcı adına konuşan bir yapay zeka sohbet robotu ile sohbet etmesine izin verme olasılığına açık olduğunu ancak şirketin şimdilik hiçbir şey olmayacağından son derece emin olana kadar insanı döngünün içinde tutmayı seçtiğini söylüyor.
Shopify ayrıca Ocak ayında kullanıma sunulan yapay zeka destekli görsel oluşturucuyu iOS ve Android uygulamalarına da getiriyor ve satıcıların bunu daha fazla yerde kullanmalarına olanak tanıyor. Ayrıca şirket, Shopify satıcılarının altı ayda yapay zeka tarafından oluşturulan 1 milyondan fazla görseli kaydettiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.