Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, ChatGPT üzerinden alışveriş için Shopify ile işbirliği yapıyor

    OpenAI, ChatGPT üzerinden ürünleri satın almak için e-ticaret platformu Shopify ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Böylece, doğrudan sohbet penceresinden alışveriş yapılabilecek.

    OpenAI, ChatGPT üzerinden alışveriş için Shopify ile çalışıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT üzerinden ürünleri satın almak için e-ticaret platformu Shopify ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

    ChatGPT’nin herkese açık web paketindeki yeni kod dizeleri, OpenAI’nin asistan içine yerel bir satın alma akışı entegre ettiğini gösteriyor. Kod parçacığı, Shopify’ın barındırdığı ödeme sayfasına bir yönlendirme olduğunu ima ediyor, bu da genel bir satış ortağı bağlantısından ziyade resmi bir iş birliğini işaret ediyor.

    Sohbet üzerinden doğrudan satın alma mümkün olacak

    Bu değişiklik, kullanıcıların satın alma işlemlerini harici sitelere gitmek yerine sohbetin içinde tamamlamasına olanak tanıyacak. Böylece ChatGPT, tam kapsamlı bir alışveriş aracına dönüşmüş olacak. Shopify’ın geniş satıcı ağı, ekstra entegrasyon zahmeti olmadan ChatGPT’nin kitlesine anında erişim sağlayabilecek.

    Özellik, hava durumu ve piyasa verileri gibi yakın zamanda eklenen sistem modüllerinin yanında yer alıyor gibi görünüyor. Kod dizeleri halihazırda üretim ortamında bulunuyor, bu nedenle özelliğin kısa süre içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

    Microsoft, 18 Nisan'da Copilot Merchant Programı'nı başlatarak satıcılar için sohbeti içi bir mağaza alanı sundu. Perplexity, geçen Kasım ayında tek tıklamayla "Pro ile Satın Al" özelliğini hayata geçirdi ve kendi satıcı API'sini açtı. OpenAI, halihazırda seyahat rezervasyonları yapan ve market siparişi veren Operator araştırma ajanında e-ticaret eylemlerini test ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Profil resmi
    TheJudgé 4 saat önce

    ÇÖP

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hornet kullanan erkek 3 numara cam filmi yasak mı messi yahudi mi minecraft koordinat açma kaç milletvekili istifa ederse erken seçim olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum