OpenAI, ChatGPT üzerinden alışveriş için Shopify ile işbirliği yapıyor

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Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT üzerinden ürünleri satın almak için e-ticaret platformu Shopify ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

ChatGPT’nin herkese açık web paketindeki yeni kod dizeleri, OpenAI’nin asistan içine yerel bir satın alma akışı entegre ettiğini gösteriyor. Kod parçacığı, Shopify’ın barındırdığı ödeme sayfasına bir yönlendirme olduğunu ima ediyor, bu da genel bir satış ortağı bağlantısından ziyade resmi bir iş birliğini işaret ediyor.

Sohbet üzerinden doğrudan satın alma mümkün olacak

Bu değişiklik, kullanıcıların satın alma işlemlerini harici sitelere gitmek yerine sohbetin içinde tamamlamasına olanak tanıyacak. Böylece ChatGPT, tam kapsamlı bir alışveriş aracına dönüşmüş olacak. Shopify’ın geniş satıcı ağı, ekstra entegrasyon zahmeti olmadan ChatGPT’nin kitlesine anında erişim sağlayabilecek.

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Özellik, hava durumu ve piyasa verileri gibi yakın zamanda eklenen sistem modüllerinin yanında yer alıyor gibi görünüyor. Kod dizeleri halihazırda üretim ortamında bulunuyor, bu nedenle özelliğin kısa süre içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Microsoft, 18 Nisan'da Copilot Merchant Programı'nı başlatarak satıcılar için sohbeti içi bir mağaza alanı sundu. Perplexity, geçen Kasım ayında tek tıklamayla "Pro ile Satın Al" özelliğini hayata geçirdi ve kendi satıcı API'sini açtı. OpenAI, halihazırda seyahat rezervasyonları yapan ve market siparişi veren Operator araştırma ajanında e-ticaret eylemlerini test ediyor.

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OpenAI, ChatGPT üzerinden alışveriş için Shopify ile çalışıyor