Shrek evrenine yeni bir film daha katılıyor: Bu kez odakta Eşek var

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Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon serilerinden olan Shrek (Şrek), önümüzdeki yıl beşinci filmiyle sinemalara dönecek. 16 yıl sonra gelen ilk Shrek filmi, 30 Haziran 2027'de izleyici ile buluşacak. Ancak yakında çıkacak tek Shrek filmi bu olmayacak. Çünkü Shrek 5'in yanı sıra Şrek'in sevilen dostu Eşek'e (Donkey) odaklanan farklı bir film de hazırlanıyor.

2027'de Shrek 5, 2028'de ise Eşek Filmi Çıkacak

Serinin orijinal versiyonunda Eşek'i seslendiren ünlü oyuncu Eddie Murphy, Donkey filminin de başrolünde olacak. Yine DreamWorks Animation tarafından hazırlanacak Donkey, Shrek 5'ten tam bir yıl sonra, yani 30 Haziran 2028'de vizyona girecek.

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Bir orijin hikâyesi olacak film, sıradan bir eşeğin, Shrek serisinden tanıyıp sevdiğimiz meşhur "Eşek"e dönüşmesini anlatacak. Filmin yönetmenliğini Charlie Bean (The Lego Ninjago Movie) üstlenecek.

Donkey, Shrek serisinden çıkan ilk yan proje olmayacak. Hatırlarsanız daha önce Çizmeli Kedi ( Puss in Boots) filmleri çekilmiş, bu yan seri de gişede oldukça başarılı olmuştu.

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Shrek evrenine bir film daha katılıyor: Bu kez odakta Eşek var

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