Shrek evrenine yeni bir film daha katılıyor: Bu kez odakta Eşek var

2027'de Shrek 5, 2028'de ise Eşek Filmi Çıkacak
Serinin orijinal versiyonunda Eşek'i seslendiren ünlü oyuncu Eddie Murphy, Donkey filminin de başrolünde olacak. Yine DreamWorks Animation tarafından hazırlanacak Donkey, Shrek 5'ten tam bir yıl sonra, yani 30 Haziran 2028'de vizyona girecek.
Bir orijin hikâyesi olacak film, sıradan bir eşeğin, Shrek serisinden tanıyıp sevdiğimiz meşhur "Eşek"e dönüşmesini anlatacak. Filmin yönetmenliğini Charlie Bean (The Lego Ninjago Movie) üstlenecek.
Donkey, Shrek serisinden çıkan ilk yan proje olmayacak. Hatırlarsanız daha önce Çizmeli Kedi ( Puss in Boots) filmleri çekilmiş, bu yan seri de gişede oldukça başarılı olmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş