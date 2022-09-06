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    Sıfır otomobilde 'enerji' zammı yolda: Önümüzdeki aylarda fiyatlara yansıyacak

    Türkiye'de üretim yapan otomotiv devleri, elektrik ve doğal gaz zammının fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Yetkililer ithal ve yerli araç arasındaki makasın daralmasından endişeli.
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    Sıfır otomobilde 'enerji' zammı yolda
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    Kur ve enflasyon yüzünden yükselen fiyatlar yetmezmiş gibi şimdi de sıfır otomobiller için enerji zammı yolda. Sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaza yüzde 50 civarında zam gelmesi üreticiyi zor durumda bıraktı.

    Sektör yetkilileri, otomobil üretiminde 2021'de yüzde 5 olan enerji maliyetinin son zamlarla birlikte yüzde 15 seviyesine yükseldiğini belirtti. Bu artışın bir-iki ay içerisinde fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirten yerli üreticiler, bunun ithal araçlar karşısındaki fiyat avantajına da olumsuz etki edeceğini söylüyor. Öte yandan, yapılan zammın ihracatta da pay kaybettirecek kadar yüksek olduğu belirtiliyor.

    Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Türkiye CEO’su Erdoğan Şahin, "Üretim maliyetimiz içinde geçen yıl yüzde 5’ken, bu yıl yüzde 10 seviyelerine çıkan enerji maliyetinin yükünü kendi iç mekanizmalarımızla dengeleyebilmek adına çeşitli önlemler almışken, yeni zamlarla bu oran yüzde 15’e ulaştı. Bu artışı absorbe edebilmek için daha fazla ne yapabileceğimizi ilgili bölümlerimizle değerlendiriyoruz. İhracatta da iç piyasada da rekabet gücümüzün oldukça etkileneceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

    Hyundai tarafından da buna benzer bir açıklama geldi. Zamların birkaç ay içerisinde fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirten yetkililer, "Çünkü birim maliyeti üzerinden kâr dengesi de göz önünde olduğundan mutlaka fiyatlarda değişkenlik oluyor. Özellikle iç pazar daha çok etkileniyor. İhracatta eşit şartlarda fiyat politikası gözetildiğinden tüm markalarda benzer fiyatlandırma yapılıyor. İhracat genellikle Euro üzerinden olduğundan iç pazara nazaran sanayideki artışın etkileri daha düşük. Ama yurt dışına da zamlı gidiyor” açıklamasını yaptı.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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