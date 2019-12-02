Sıfırdan zirveye Microsoft Excel kursu yalnızca 24,99 TL

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Microsoft Excel kursu 24,99 TL

İş hayatının önemli yazılımlarından biri olan Microsoft Excel’de kendini geliştirmek istiyorsanız şimdi tam zamanı. Sıfırdan başlayıp Excel’in tüm detaylarına hakim olabileceğiniz kurs şimdi sadece 24,99 TL.

Bu kurs ile Microsoft Excel’in temel özelliklerini, fonksiyonlar, pivot tablo, veri analizi konularını en ince ayrıntısına kadar öğrenebilirsiniz. Elinizdeki verilerin yorumlanmasını kolaylaştırmak ve görselleştirmek için grafik çizim yöntemi konuları da bulunuyor.

Sıfırdan Zirveye Microsoft Excel kursu yaklaşık 12 saat uzunluğunda toplam 92 dersten oluşuyor. Kursun içeriği konularına göre ayrılmış durumda. Böyle ilgilendiğiniz konunun videosuna hızlıca ulaşabilirsiniz.