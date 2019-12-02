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    Sıfırdan zirveye Microsoft Excel kursu yalnızca 24,99 TL

    Dijital eğitim platformu Udemy’de Siber Pazartesi İndirimleri başladı. Sıfırdan Zirveye Microsoft Excel eğitimi şimdi yalnızca 24,99 TL.
    1 hf.
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    Diğer Yazılım
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sıfırdan zirveye Microsoft Excel kursu yalnızca 24,99 TL

    Dijital eğitim platformu Udemy’de Siber Pazartesi İndirimleri başladı. Yeni hobiler edinmek, yetkinlikler kazanmak, kariyerinizi geliştirmek veya şirketinizi büyütmeye yardımcı çok sayıda kurs bulunuyor.

    Microsoft Excel kursu 24,99 TL

    İş hayatının önemli yazılımlarından biri olan Microsoft Excel’de kendini geliştirmek istiyorsanız şimdi tam zamanı. Sıfırdan başlayıp Excel’in tüm detaylarına hakim olabileceğiniz kurs şimdi sadece 24,99 TL.

    Bu kurs ile Microsoft Excel’in temel özelliklerini, fonksiyonlar, pivot tablo, veri analizi konularını en ince ayrıntısına kadar öğrenebilirsiniz. Elinizdeki verilerin yorumlanmasını kolaylaştırmak ve görselleştirmek için grafik çizim yöntemi konuları da bulunuyor.

    Sıfırdan Zirveye Microsoft Excel kursu yaklaşık 12 saat uzunluğunda toplam 92 dersten oluşuyor. Kursun içeriği konularına göre ayrılmış durumda. Böyle ilgilendiğiniz konunun videosuna hızlıca ulaşabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    CWaRRioR 1 hf. en beğenilen
    Yılın hangi günleri fiyatlar indirimsiz oluyor? Hiç denk gelemedim :)
    Yanıtla +5
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    cocainbar 1 hf.
    Bende 9.99€ diyor. :/
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    Coco.Jambo 1 hf.
    Baştan sona, sıfırdan ileri seviye, aranan programcı... 30 liraya alıp senior olup, aylık 6k para hazır. Yaw he he
    Yanıtla +1
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    PurposeLess sinan 1 hf.
    bedava bir sürü eğitim videoları var, de get yav!..
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    Doanc4n 1 hf.
    oo reklam yazarı yusuf gelmiş hele. o anda kafana ne takılıyorsa yaz google a al cevabını çalışmaya devam et. 25 lira önemli değil de 12 saatini buna harcamak saçma :D
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    Kulak Misafiri 1 hf.
    Siteye girince 49,99 diyor
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    Wer0 1 hf.
    Excel kursu mu? :DD
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    sheff2x 1 hf.
    inddirimsiz olduğu bir dönem haber verin de indirimsiz alalım.
    Yanıtla +3
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    CWaRRioR 1 hf. en beğenilen
    Yılın hangi günleri fiyatlar indirimsiz oluyor? Hiç denk gelemedim :)
    Yanıtla +5
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