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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şifreli telefon üreticisine örgüte yardım suçlaması

    Sky Global adlı şifrelenmiş akıllı telefon üreticisi; uyuşturucu kaçırabilmek için suç örgütlerine telefon temin etmekle suçlanıyor. Ayrıca kara para aklama iddiaları da var.
    15 Mart 2021, 20:30 (5 sa.)
    824
    8
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Şifreli telefon üreticisine örgüte yardım suçlaması
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    Bugün kişisel verilerin güvenliği oldukça önemli bir hale geldi ve akıllı telefon üreticileri temel anlamda müşterilerine bunu sağlamaya çalışıyor. Bütçesini düşünmeyen müşteriler için ise özel olarak şifrelenmiş akıllı telefonlar satışa sunuluyor. Ne var ki bu şifreli telefonlar iyi niyetli kullanılmıyor.

    Sky Global kimdir?

    Bu hafta gündeme bomba düşen suçlamalarda Sky Global adındaki şifrelenmiş telefon üreticisinin organize suç örgütlerine yardım ettiği iddia ediliyor. Firmanın patronu Jean-Francois Eap ve eski tedarik sorumlusu Thomas Herdman suçlamaların merkezinde.

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    Kanada kaynaklı olan Sky Global firması 2008 yılından bu yana çok özel şifreleme yöntemleriyle donattığı iPhone, Google Pixel, Blackberry gibi pek çok markayı tüketiciyle buluşturuyor. Şifreli bir ağ içerisinde iletişim kuran Sky Global telefonlarının bağlı sunucuları ise Fransa ve Kanada’da konuşlu. Yüksek fiyatlara sahip bu telefonların dünya çapında 70 bin adet satıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca bir şifreli sohbet uygulaması da mevcut.

    ABD Adalet Bakanlığı’nın Avrupa’daki uyuşturucu trafiğini takibi esnasında tespit edilen dinleme verileri; Sky Global’in organize suç örgütlerine önemli bir uyuşturucu ticaretini organize etmek için sofistike şifreleme yazılımı entegre edilmiş akıllı telefonlar sağladığını gösteriyor. Örgüt iletişimini şifreli ağ içerisinde saklamayı başarmış. Bu uyuşturucular ise ABD, Kanada, Avustralya, Asya ve Avrupa gibi sayısız kıtaya dağıtılmış.

    Şifreli telefon üreticisine örgüte yardım suçlaması
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    Bahse konu şüpheliler şifreli telefonların yasa dışı satışı için paravan şirketler kurmuş. Bu sayede yüz milyonlarca dolarlık vurgun yapılmış. Ayrıca Sky Global sitesinde BTC kullanılarak yapılan kara para aklamalarının da bu şifreli ağ ile gizlendiği ifade ediliyor.

    Şüpheliler göz altında ve haklarında iddianame hazırlanıyor. Savcı Randy Grossman bu önemli dosyanın art niyet güden şifreleme şirketleri için gözdağı olacağını belirtiyor. Geçtiğimiz yıllarda Phantom Secure şifrelenmiş telefon üreticisi de benzer bir suçlama ile karşı karşıya kalmıştı.



    https://www.zdnet.com/article/sky-global-ceo-indicted-over-encrypted-chat-drug-trafficking-claims-erosion-of-right-to-privacy/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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