Şifreli telefon üreticisine örgüte yardım suçlaması

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Bugün kişisel verilerin güvenliği oldukça önemli bir hale geldi ve akıllı telefon üreticileri temel anlamda müşterilerine bunu sağlamaya çalışıyor. Bütçesini düşünmeyen müşteriler için ise özel olarak şifrelenmiş akıllı telefonlar satışa sunuluyor. Ne var ki bu şifreli telefonlar iyi niyetli kullanılmıyor.

Sky Global kimdir?

Bu hafta gündeme bomba düşen suçlamalarda Sky Global adındaki şifrelenmiş telefon üreticisinin organize suç örgütlerine yardım ettiği iddia ediliyor. Firmanın patronu Jean-Francois Eap ve eski tedarik sorumlusu Thomas Herdman suçlamaların merkezinde.

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Kanada kaynaklı olan Sky Global firması 2008 yılından bu yana çok özel şifreleme yöntemleriyle donattığı iPhone, Google Pixel, Blackberry gibi pek çok markayı tüketiciyle buluşturuyor. Şifreli bir ağ içerisinde iletişim kuran Sky Global telefonlarının bağlı sunucuları ise Fransa ve Kanada’da konuşlu. Yüksek fiyatlara sahip bu telefonların dünya çapında 70 bin adet satıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca bir şifreli sohbet uygulaması da mevcut.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Avrupa’daki uyuşturucu trafiğini takibi esnasında tespit edilen dinleme verileri; Sky Global’in organize suç örgütlerine önemli bir uyuşturucu ticaretini organize etmek için sofistike şifreleme yazılımı entegre edilmiş akıllı telefonlar sağladığını gösteriyor. Örgüt iletişimini şifreli ağ içerisinde saklamayı başarmış. Bu uyuşturucular ise ABD, Kanada, Avustralya, Asya ve Avrupa gibi sayısız kıtaya dağıtılmış.

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Bahse konu şüpheliler şifreli telefonların yasa dışı satışı için paravan şirketler kurmuş. Bu sayede yüz milyonlarca dolarlık vurgun yapılmış. Ayrıca Sky Global sitesinde BTC kullanılarak yapılan kara para aklamalarının da bu şifreli ağ ile gizlendiği ifade ediliyor.

Şüpheliler göz altında ve haklarında iddianame hazırlanıyor. Savcı Randy Grossman bu önemli dosyanın art niyet güden şifreleme şirketleri için gözdağı olacağını belirtiyor. Geçtiğimiz yıllarda Phantom Secure şifrelenmiş telefon üreticisi de benzer bir suçlama ile karşı karşıya kalmıştı.

https://www.zdnet.com/article/sky-global-ceo-indicted-over-encrypted-chat-drug-trafficking-claims-erosion-of-right-to-privacy/

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