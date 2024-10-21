Ankara için uyarı yapıldı: Hürjet ilk kez süpersonik hıza ulaşacak

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Tam Boyutta Gör Ankara Valiliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in Ankara'da ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirterek, "yüksek ses" uyarısında bulundu. Türkiye’nin insanlı ilk jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı’nın 2026 yılında envantere girmesi hedefleniyor.

Hürjet’ten tarihi uçuş

Ankara Valiliği, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.”

Valilik, Hürjet’in bugün (21.10.2024) saat 9.30 ile 10.30 arasında uçacağı bilgisini verdi.

Neden uyarı yapıldı?

Süpersonik hızlarda uçan bir uçak, hava basıncını aşarak yüksek sesli bir patlama (sonik patlama) oluşturuyor. Bu ses, yer seviyesindeki insanlar tarafından oldukça yüksek desibellerde duyulabilmekte. Bu durum bazı insanlar tarafından bir bomba patlaması olarak anlamlandırılabilir. Valiliğin uyarısı da bu doğrultuda verildi. HÜRJET, muhtemelen bu hıza yüksek irtifalarda ulaşacak, o yüzden sesin şiddeti alçak uçuşta gerçekleşen süpersonik uçuşlar kadar olmayacaktır.

HÜRJET ne zaman envantere girecek?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada HÜRJET'in 2026'da Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini aktardı. Demiroğlu, HÜRJET için seri üretimin başladığını, sadece Türkiye için değil Avrupa, Asya, Afrika’dan HÜRJET için taleplerin olduğunu belirtti.

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HÜRJET daha önceki uçuş testlerinde zaten 0,9 Mach seviyesine ulaşmıştı. Bugünkü uçuşta 1 Mach seviyesi aşılacak. TUSAŞ’ın resmi verilerine göre HÜRJET, 1,4 Mach seviyesine kadar çıkabiliyor.

HÜRJET'in teknik özellikleri

Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft

Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft

Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft

Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2

İtki: 17.600 lb

Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft

Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

Menzil: 2222 km / 1200 nm

Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs

Azami Hız: 1,4 Mach

G Limitleri: +8g / -3g

HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

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