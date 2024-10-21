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    Anlık Bildirim

    Ankara için uyarı yapıldı: Hürjet ilk kez süpersonik hıza ulaşacak

    Ankara Valiliği kısa bir süre önce bir uyarı yayımladı. Valilikten yapılan açıklamada TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet uçağının ilk kez süpersonik yani ses hızı üzerinde uçacağı bilgisi verildi.
    Ankara için uyarı yapıldı: Hürjet ilk kez süpersonik olacak Tam Boyutta Gör
    Ankara Valiliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in Ankara'da ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirterek, "yüksek ses" uyarısında bulundu. Türkiye’nin insanlı ilk jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı’nın 2026 yılında envantere girmesi hedefleniyor.

    Hürjet’ten tarihi uçuş

    Ankara Valiliği, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.”

    Valilik, Hürjet’in bugün (21.10.2024) saat 9.30 ile 10.30 arasında uçacağı bilgisini verdi.

    Neden uyarı yapıldı?

    Süpersonik hızlarda uçan bir uçak, hava basıncını aşarak yüksek sesli bir patlama (sonik patlama) oluşturuyor. Bu ses, yer seviyesindeki insanlar tarafından oldukça yüksek desibellerde duyulabilmekte. Bu durum bazı insanlar tarafından bir bomba patlaması olarak anlamlandırılabilir. Valiliğin uyarısı da bu doğrultuda verildi. HÜRJET, muhtemelen bu hıza yüksek irtifalarda ulaşacak, o yüzden sesin şiddeti alçak uçuşta gerçekleşen süpersonik uçuşlar kadar olmayacaktır.

    HÜRJET ne zaman envantere girecek?

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada HÜRJET'in 2026'da Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini aktardı. Demiroğlu, HÜRJET için seri üretimin başladığını, sadece Türkiye için değil Avrupa, Asya, Afrika’dan HÜRJET için taleplerin olduğunu belirtti.

    HÜRJET daha önceki uçuş testlerinde zaten 0,9 Mach seviyesine ulaşmıştı. Bugünkü uçuşta 1 Mach seviyesi aşılacak. TUSAŞ’ın resmi verilerine göre HÜRJET, 1,4 Mach seviyesine kadar çıkabiliyor.

    HÜRJET'in teknik özellikleri

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

    HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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