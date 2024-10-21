Ankara için uyarı yapıldı: Hürjet ilk kez süpersonik hıza ulaşacak

- Hürjet’ten tarihi uçuş
- Neden uyarı yapıldı?
- HÜRJET ne zaman envantere girecek?
- HÜRJET'in teknik özellikleri
- HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri
- Yorumlar
Hürjet’ten tarihi uçuş
Ankara Valiliği, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle Hürjet uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.”
Valilik, Hürjet’in bugün (21.10.2024) saat 9.30 ile 10.30 arasında uçacağı bilgisini verdi.
Neden uyarı yapıldı?
Süpersonik hızlarda uçan bir uçak, hava basıncını aşarak yüksek sesli bir patlama (sonik patlama) oluşturuyor. Bu ses, yer seviyesindeki insanlar tarafından oldukça yüksek desibellerde duyulabilmekte. Bu durum bazı insanlar tarafından bir bomba patlaması olarak anlamlandırılabilir. Valiliğin uyarısı da bu doğrultuda verildi. HÜRJET, muhtemelen bu hıza yüksek irtifalarda ulaşacak, o yüzden sesin şiddeti alçak uçuşta gerçekleşen süpersonik uçuşlar kadar olmayacaktır.
HÜRJET ne zaman envantere girecek?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada HÜRJET'in 2026'da Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini aktardı. Demiroğlu, HÜRJET için seri üretimin başladığını, sadece Türkiye için değil Avrupa, Asya, Afrika’dan HÜRJET için taleplerin olduğunu belirtti.
HÜRJET daha önceki uçuş testlerinde zaten 0,9 Mach seviyesine ulaşmıştı. Bugünkü uçuşta 1 Mach seviyesi aşılacak. TUSAŞ’ın resmi verilerine göre HÜRJET, 1,4 Mach seviyesine kadar çıkabiliyor.
HÜRJET'in teknik özellikleri
- Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
- Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
- Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
- Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
- İtki: 17.600 lb
- Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
- Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
- Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
- Menzil: 2222 km / 1200 nm
- Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
- Azami Hız: 1,4 Mach
- G Limitleri: +8g / -3g
HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri
- Yüksek AoA kontrolü
- Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
- Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
- Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
- Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
- Intra & Inter Veri Linki
- Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
- Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
- Rahat İdare
- Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
- Otonom Operasyonlar için APU
- Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)