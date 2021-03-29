Sıkıntılı süreci atlatamayan Huawei, amiral gemisi P50'nin lansmanını erteleyebilir

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Huawei P50'nin lansmanı, kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor. Çünkü yaklaşan amiral gemisi, Huawei P serisinin geleneğini devam ettirmek için yeni kamera teknolojileri getirecek. Ancak Çin'den gelen haberler pek de iç açıcı değil.

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Gelen en son bilgiler, şirketin Huawei P50 serisinin lansmanını, kararlaştırılan tarihten ileri bir tarihe alınacağını gösteriyor. Dolayısı ile Nisan ayında tanıtılması beklenen Huawei P50 serisinin lansman etkinliğinin, Mayıs ayına kaydırılacağı hatta Haziran ayına bile ertelenebileceği konuşuluyor. Bunun en büyük sebebi ise Huawei'ye uygulanan ABD ambargoları.

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ABD ambargoları Huawei'nin planlarını bozuyor

Huawei şu anda ABD yaptırımları altında ve bu da şirketin ABD'deki müşterilerden herhangi bir parça tedarik etmesini yasaklıyor. Bu nedenle Çinli teknoloji devi, yeni ürünleri için gerekli parçaları temin etmekte bazı zorluklarla karşı karşıya. Huawei henüz P50 serisinin lansman tarihini açıklamadı ancak şirketinin, söylentilerle paralel bir tarih vermesi bekleniyor.

Önceki sızıntılar, Huawei P50'nin 6,3 inç, P50 Pro'nun ise 6,7 inç ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Bu cihazların kamerası ise çok konuşulacak. Şirket, güçlü bir kamera sistemini barındırmak için içinde iki dev daire bulunan silindir şeklinde yepyeni bir kamera modülü tasarımına imza atmış durumda. Huawei P50'nin Kirin 9000L yongası tarafından desteklenecek. Buna karşılık, P50 Pro ve P50 Pro Plus, Kirin 9000E ve Kirin 9000'i temel alacak.

https://www.huaweicentral.com/shocking-huawei-may-further-delay-the-launch-of-huawei-p50-suggests-a-leak/

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