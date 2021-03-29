MediaTek, 2020 yılında akıllı telefon işlemcilerinin en büyük tedarikçisi oldu

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MediaTek, 2020'de ilk kez akıllı telefonlar için en büyük yonga seti tedarikçileri sıralamasında ilk sırada yer aldı. DigiTimes tarafından yayınlanan veriler, araştırma şirketi olan Omdia tarafından sağlanıyor.

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MediaTek, akıllı hücresel cihazlar için 2019 yılında 238,0 milyon adet işlemci satmıştı. Şirket 2020 yılında ise 351,8 milyon işlemci satarak liderliği ele geçirdi. Böylece MediaTek'in yonga seti teslimatları 113,8 milyon adet veya başka bir deyişle %47,8 artış gösterdi.

2020 sonunda MediaTek'in küresel akıllı telefon çip pazarındaki payının bir önceki yıla göre %17,2'ye kıyasla %27,2'ye ulaştığı kaydedildi. Böylece, yıllık bir incelemede şirket, Qualcomm'u geride bırakarak ilk kez akıllı hücresel cihazlar için en büyük yonga seti tedarikçisi oldu.

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En büyük müşterisi Xiaomi

Çinli Xiaomi'nin geçen yıl MediaTek yongalarının en büyük müşterisi olduğu da bildirildi. Özellikle 2020 yılında, 63,7 milyon Xiaomi akıllı telefon, bir yıl önceki yılki 19,7 milyona karşılık MediaTek platformlarında satışa sunuldu. Yıl boyunca, bu tür cihazların arzı da %223,3 arttı.

OPPO, bir yıl önceki 46,3 milyona karşılık 2020'de MediaTek işlemcili 55,3 milyon akıllı telefon sattı. Güney Koreli dev Samsung, bu tür cihazların sevkiyatını yıllık bazda %254,5 artırarak 43,3 milyon birime çıkardı.

Yani 2020 yılında MediaTek akıllı telefon işlemcisi pazarında büyük adımlar attı. Bu yıl şirket, bu işi aktif olarak geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.

https://www.digitimes.com/news/a20210328PR200.html

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