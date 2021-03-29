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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MediaTek, 2020 yılında akıllı telefon işlemcilerinin en büyük tedarikçisi oldu

    Yayınlanan yeni bir rapora göre MediaTek, en büyük rakibi Qualcomm'u geride bırakarak, 2020 yılında en fazla akıllı telefon yonga seti satan tedarikçi oldu.
    29 Mart 2021, 13:00 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    MediaTek, 2020 yılında akıllı telefon işlemcilerinin en büyük tedarikçisi oldu
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    MediaTek, 2020'de ilk kez akıllı telefonlar için en büyük yonga seti tedarikçileri sıralamasında ilk sırada yer aldı. DigiTimes tarafından yayınlanan veriler, araştırma şirketi olan Omdia tarafından sağlanıyor.

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    MediaTek, akıllı hücresel cihazlar için 2019 yılında 238,0 milyon adet işlemci satmıştı. Şirket 2020 yılında ise 351,8 milyon işlemci satarak liderliği ele geçirdi. Böylece MediaTek'in yonga seti teslimatları 113,8 milyon adet veya başka bir deyişle %47,8 artış gösterdi.

    2020 sonunda MediaTek'in küresel akıllı telefon çip pazarındaki payının bir önceki yıla göre %17,2'ye kıyasla %27,2'ye ulaştığı kaydedildi. Böylece, yıllık bir incelemede şirket, Qualcomm'u geride bırakarak ilk kez akıllı hücresel cihazlar için en büyük yonga seti tedarikçisi oldu.

    MediaTek, 2020 yılında akıllı telefon işlemcilerinin en büyük tedarikçisi oldu
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    En büyük müşterisi Xiaomi

    Çinli Xiaomi'nin geçen yıl MediaTek yongalarının en büyük müşterisi olduğu da bildirildi. Özellikle 2020 yılında, 63,7 milyon Xiaomi akıllı telefon, bir yıl önceki yılki 19,7 milyona karşılık MediaTek platformlarında satışa sunuldu. Yıl boyunca, bu tür cihazların arzı da %223,3 arttı.

    OPPO, bir yıl önceki 46,3 milyona karşılık 2020'de MediaTek işlemcili 55,3 milyon akıllı telefon sattı. Güney Koreli dev Samsung, bu tür cihazların sevkiyatını yıllık bazda %254,5 artırarak 43,3 milyon birime çıkardı.

    Yani 2020 yılında MediaTek akıllı telefon işlemcisi pazarında büyük adımlar attı. Bu yıl şirket, bu işi aktif olarak geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.



    https://www.digitimes.com/news/a20210328PR200.html
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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 1 saat önce

    Aynen

    musty578 19 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    K konusancpu 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hala adam akıllı bir rakip çıkmadı karşılarına
    Yanıtla
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    Armo_ (Armağan ) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Note 8 Pro ile algıyı kırdılar. Kazanan Çin oldu.
    Yanıtla +1
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