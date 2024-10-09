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    Silent Hill 2 Remake - inceleme: Orijinale uygun bir şaheser

    Bu yazımızda Birçok insanı ters köşe yapan Silent Hill 2 Remake'in detaylarına bakıyoruz. Silent Hill 2 Remake kesinlike son yılların en keyifli korku oyunlarından birisi.
    Silent Hill 2 Remake - inceleme Tam Boyutta Gör
    Korku oyunları geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda tartışılmaz bir şekilde yükselişte. Elbette önceden de korku oyunları vardı ancak son yıllarda sadece sayının değil kalitenin de arttığı bir dönemdeyiz. Tabii başarılı yapımlara baktığımızda genelde remake yapımlar olduğunu da kabul etmek gerek. Geçtiğimiz günlerde de bunların arasına kesinlikle bir yenisi daha eklendi: Silent Hill 2.

    Silent Hill 2'nin orijinal versiyonu birçok insan için en özel korku oyunlarından biriydi. Benim de çocukken korkarak oynadığım ama ana fikri de çok anlamadığım bir yapımdı. Bu yüzden aslında oynamak için ekstra heyecanlandığım bir yapımdı ve oynadığım oyundan inanılmaz keyif aldığımı söylemem lazım.

    Silent Hill 2 Remake - inceleme Tam Boyutta Gör

    Silent Hill 2 Remake, Bloober Team tarafından geliştirilen bir oyun, yani korku oyunu konusunda tecrübeli olsalar da Silent Hill 2 konusunda ne yapacakları merak edilen bir stüdyo. İlk çıkan videolarda özellikle aksiyon sahneleri ve atmosfer hiç Silent Hill 2 gibi hissettirmese de artık ne yaşanmış bilemiyoruz ama bu işin altından güzel kalkmışlar diyebiliriz. Atmosferle başlayalım.

    Silent Hill 2 özellikle sisin yoğun olduğu açık alanda bile sizi şaşırtabilecek unsurlara sahip, aydınlık bir hava durumunda bile korkutacak bir yapıdaydı. Bu oyun da aynı şekilde diyebiliriz. Özellikle atmosfer konusunda Bloober Team güzel iş çıkarmış çünkü oyunun neresinde olursanız olun, hangi hava durumu olursa olsun her zaman tetikte olmanız gerekiyor. Oyunun ses tasarımları kullanılan şarkılar derken zamanında nasıl atmosfere girip kayboluyorsanız Silent Hill 2 Remake'te de geçerli bu durum. 

    Silent Hill 2 Remake - inceleme Tam Boyutta Gör

    Aksiyon kısmı ise biraz daha aslında oyunun orijinal sürümden ayrıştığı bir nokta. Oyunda aksiyonun dozajı biraz daha artmış durumda ancak özellikle zorlukla birlikte hala atmosferi kırmayan, oyunu aksiyon oyunu sınıfına sokmayacak seviyede. Bu yüzden aslında aksiyon kısmı bana göre oyunun meydan okuyan yapısına bir artı katmış. Bana göre Resident Evil 2 Ramake kadar zorlayıcı bir aksiyon yok ancak hala zorlu. Burada daha basit olmasının sebebi ise aslında mermi ve sağlık gibi eşyaların daha bol bulunması. Ancak bu yine de oyuncuyu savaşa girme konusunda rahatlatan bir konu değil. Yine aksiyona girmeden önce çekinceli davranıyorsunuz. Tabii burada eksi diyebileceğim bir konu da var ancak bu biraz daha oyunun orijinalinden kaynaklı. Oyunda çok fazla farklı düşman yok ve bu yüzden de belli yerlerde dövüşler tekrar edebiliyor ve heyecanı içinizden söküp alabiliyor. Ancak bu durumu da atmosfer ile de toparlıyor diyebiliriz.

    Yine en sevdiğim detaylardan birisi de oyunun bulmacaları. Son zamanlarda temeli bulmaca oyunu olmayan bir oyunda bu kadar bulmaca çözmekten keyif almamıştım. Hem sizi düşündürüyor, zorluyor hem de bıktıracak kadar zorlu değil. 

    Silent Hill 2 Remake - inceleme Tam Boyutta Gör

    Performans tarafında özellikle benim gibi PlayStation 5'te oynuyorsanız, Kalite Modu'nda düşmanların arttığı sahnelerde FPS düşüşü yaşayabilirsiniz. genel olarak akıcı çalışsa da kritik anlarda sorun olabiliyor bu yüzden daha da akıcı çalışan Performans Modu'nu kesinlikle tavsiye ederim.

    Silent Hill 2 Remake - inceleme Tam Boyutta Gör

    Kısaca orijinal oyuna en önemli noktalarda sadık kalan ama günümüze güzel geliştirmelerle taşınan, size gerginlikten oyunu kapattıracak ama güzelliğinden tekrar açtıracak ve gergin geceler geçirmenize sebep olacak bir yapım olmuş. Eğer korku oyunu seviyorsanız mutlaka ama mutlaka oynayın. Eğer orijinali oynadıysanız ve tekrar oynanır mı diye soruyorsanız da kesinlikle oynanır diyebilirim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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