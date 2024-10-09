Silent Hill 2 Remake - inceleme: Orijinale uygun bir şaheser

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Korku oyunları geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda tartışılmaz bir şekilde yükselişte. Elbette önceden de korku oyunları vardı ancak son yıllarda sadece sayının değil kalitenin de arttığı bir dönemdeyiz. Tabii başarılı yapımlara baktığımızda genelde remake yapımlar olduğunu da kabul etmek gerek. Geçtiğimiz günlerde de bunların arasına kesinlikle bir yenisi daha eklendi: Silent Hill 2.

Silent Hill 2'nin orijinal versiyonu birçok insan için en özel korku oyunlarından biriydi. Benim de çocukken korkarak oynadığım ama ana fikri de çok anlamadığım bir yapımdı. Bu yüzden aslında oynamak için ekstra heyecanlandığım bir yapımdı ve oynadığım oyundan inanılmaz keyif aldığımı söylemem lazım.

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Silent Hill 2 Remake, Bloober Team tarafından geliştirilen bir oyun, yani korku oyunu konusunda tecrübeli olsalar da Silent Hill 2 konusunda ne yapacakları merak edilen bir stüdyo. İlk çıkan videolarda özellikle aksiyon sahneleri ve atmosfer hiç Silent Hill 2 gibi hissettirmese de artık ne yaşanmış bilemiyoruz ama bu işin altından güzel kalkmışlar diyebiliriz. Atmosferle başlayalım.

Silent Hill 2 özellikle sisin yoğun olduğu açık alanda bile sizi şaşırtabilecek unsurlara sahip, aydınlık bir hava durumunda bile korkutacak bir yapıdaydı. Bu oyun da aynı şekilde diyebiliriz. Özellikle atmosfer konusunda Bloober Team güzel iş çıkarmış çünkü oyunun neresinde olursanız olun, hangi hava durumu olursa olsun her zaman tetikte olmanız gerekiyor. Oyunun ses tasarımları kullanılan şarkılar derken zamanında nasıl atmosfere girip kayboluyorsanız Silent Hill 2 Remake'te de geçerli bu durum.

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Aksiyon kısmı ise biraz daha aslında oyunun orijinal sürümden ayrıştığı bir nokta. Oyunda aksiyonun dozajı biraz daha artmış durumda ancak özellikle zorlukla birlikte hala atmosferi kırmayan, oyunu aksiyon oyunu sınıfına sokmayacak seviyede. Bu yüzden aslında aksiyon kısmı bana göre oyunun meydan okuyan yapısına bir artı katmış. Bana göre Resident Evil 2 Ramake kadar zorlayıcı bir aksiyon yok ancak hala zorlu. Burada daha basit olmasının sebebi ise aslında mermi ve sağlık gibi eşyaların daha bol bulunması. Ancak bu yine de oyuncuyu savaşa girme konusunda rahatlatan bir konu değil. Yine aksiyona girmeden önce çekinceli davranıyorsunuz. Tabii burada eksi diyebileceğim bir konu da var ancak bu biraz daha oyunun orijinalinden kaynaklı. Oyunda çok fazla farklı düşman yok ve bu yüzden de belli yerlerde dövüşler tekrar edebiliyor ve heyecanı içinizden söküp alabiliyor. Ancak bu durumu da atmosfer ile de toparlıyor diyebiliriz.

Yine en sevdiğim detaylardan birisi de oyunun bulmacaları. Son zamanlarda temeli bulmaca oyunu olmayan bir oyunda bu kadar bulmaca çözmekten keyif almamıştım. Hem sizi düşündürüyor, zorluyor hem de bıktıracak kadar zorlu değil.

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Performans tarafında özellikle benim gibi PlayStation 5'te oynuyorsanız, Kalite Modu'nda düşmanların arttığı sahnelerde FPS düşüşü yaşayabilirsiniz. genel olarak akıcı çalışsa da kritik anlarda sorun olabiliyor bu yüzden daha da akıcı çalışan Performans Modu'nu kesinlikle tavsiye ederim.

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Kısaca orijinal oyuna en önemli noktalarda sadık kalan ama günümüze güzel geliştirmelerle taşınan, size gerginlikten oyunu kapattıracak ama güzelliğinden tekrar açtıracak ve gergin geceler geçirmenize sebep olacak bir yapım olmuş. Eğer korku oyunu seviyorsanız mutlaka ama mutlaka oynayın. Eğer orijinali oynadıysanız ve tekrar oynanır mı diye soruyorsanız da kesinlikle oynanır diyebilirim.

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Silent Hill 2 Remake - inceleme