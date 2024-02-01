Silent Hill: The Short Message PS5 kullanıcılarına ücretsiz
Paylaşılan fragmana göre Hexadrive tarafından geliştirilen Silent Hill: The Short Message, popüler Silent Hill serisini daha modern zamanlara taşıyor. Öncelikle kahramanımız Anita'yı akıllı telefon kullanırken görüyoruz. Bunun ardından birinci şahıs bakış açısından yıkık dökük bir apartmanda oynanış görüntüleri ile karşılaşıyoruz.
İntihar ve korku öğrelerinin öne çıktığı Silent Hill: The Short Message, sevilen serinin bir yan hikayesi olarak karşımıza çıkacak. Silent Hill: The Short Message'a hemen aşağıdan ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Sony ve Konami, Bloober Team'in geliştirmekte olduğu Silent Hill 2 Remake özelinde de yeni bir fragman paylaştı. Ne yazık ki oyunun çıkış tarihi halen açıklanmış değil.Kaynakça https://store.playstation.com/tr-tr/product/EP0101-PPSA04970_00-4469112696885364 https://youtu.be/dMC9Gbmvza0?si=0BHLvLvKtzjxZbx9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.