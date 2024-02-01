Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl, Konami nihayet Silent Hill’in yeniden canlandırılacağını duyurmuş ve birden fazla oyun projesinin yolda olduğunu öğrenmiştik. Dün akşam saatlerinde düzenlenen Playstation State of Play etkinliği ise heyecan verici duyurularla sona erdi. Silent Hill 2 Remake'e ek olarak serinin yeni oyunu Silent Hill 2 Short Message PS5 kullanıcıları için ücretsiz oldu.

Silent Hill: The Short Message PS5 kullanıcılarına ücretsiz

Paylaşılan fragmana göre Hexadrive tarafından geliştirilen Silent Hill: The Short Message, popüler Silent Hill serisini daha modern zamanlara taşıyor. Öncelikle kahramanımız Anita'yı akıllı telefon kullanırken görüyoruz. Bunun ardından birinci şahıs bakış açısından yıkık dökük bir apartmanda oynanış görüntüleri ile karşılaşıyoruz.

İntihar ve korku öğrelerinin öne çıktığı Silent Hill: The Short Message, sevilen serinin bir yan hikayesi olarak karşımıza çıkacak. Silent Hill: The Short Message'a hemen aşağıdan ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Sony ve Konami, Bloober Team'in geliştirmekte olduğu Silent Hill 2 Remake özelinde de yeni bir fragman paylaştı. Ne yazık ki oyunun çıkış tarihi halen açıklanmış değil.

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Silent Hill: The Short Message PS5 kullanıcılarına ücretsiz!