Silent Hill 2 Remake, en az 1 yıl boyunca PlayStation'a özel olacak

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Tam Boyutta Gör Bloober Team tarafından geliştirilen ve Konami tarafından yayınlanacak olan Silent Hill 2 Remake için yayın tarihi giderek yaklaşıyor. Oyuncular, orijinal yapımın yıllar sonra gelişmiş görselliklerle geri döneceği için heyecan duysa da bekleyenleri üzecek bir gelişme yaşandı. Silent Hill 2'nin yeniden yapımının en az bir yıl boyunca PlayStation konsoluna özel olacağı, bu süre zarfında Xbox'a gelmeyeceği onaylanmış oldu.

Silent Hill 2 Remake, Xbox’a geç gelecek

Tam Boyutta Gör Silent Hill 2 Remake için yayınlanan son fragmanda “10.08.2025 tarihine kadar diğer formatlarda mevcut olmayacak.” uyarısına yer veriliyor. Bununla birlikte oyunun önümüzdeki ay PlayStation ve PC'de piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Dolayısıyla Silent Hill 2 Remake, çıkış tarihinde Xbox konsollarına gelmeyecek.

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Öte yandan yeni Silent Hill fragmanı, oyunun PS5 DualSense kontrol cihazını kullanarak oyuncuya dokunsal geri bildirim sağlamayı planladığını gösteriyor. Oyun ayrıca PlayStation 5'te 3D ses ve uyarlanabilir tetikleyicileri de destekleyecek.

Silent Hill 2 Remake, 8 Ekim'de PS5 ve PC için yayınlanacak.

2001 yılında piyasaya sürülen Silent Hill 2, tüm zamanların en iyi hayatta kalma korku oyunlarından birisi olarak kabul ediliyor. Silent Hill 2: Remake’in bu ağır yükü taşıması bekleniyor. Oyunu deneyen ve görenler Remake’in, Capcom'un Resident Evil oyunlarının son yeniden yapımlarını anımsattığını söylüyor.

[https://www.youtube.com/watch?v=OWACgbMeg8Q9]

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Silent Hill 2 Remake, 1 yıl boyunca PlayStation'a özel olacak