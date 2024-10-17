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    Anlık Bildirim

    Konami, Silent Hill 2 Remake satışlarından memnun

    Beklenen korku oyunu Silent Hill 2 remake, 8 Ekim'de PC ve PlayStation 5'e çıkış yaptı. Konami, oyunun dijital indirmeler ve gönderimler dahil satış rakamını açıkladı.
    Silent Hill 2 remake 1 milyon satışı geçti Tam Boyutta Gör
    Silent Hill 2 remake, 8 Ekim’de çıkış yaptı ve Steam’de kısa sürede 23.6 bin eşzamanlı oyuncuya ulaştı. İncelemelerin çoğunlukla olumlu olması ve tam puan alması beklenen sonucu verdi, Konami satış rakamlarını gururla duyurdu. Silent Hill 2 yeniden yapımı, bir milyon satışı geçti.

    Silent Hill 2 remake satışları 1 milyonu geçti

    Konami, Silent Hill 2'nin dijital satışlarının ve sevkiyatlarının dünya genelinde 1 milyon adedi aştığını duyurdu. Korku oyunu, 8 Ekim'de küresel olarak çıkış yapmasından sonraki üç gün içinde bu kilometre taşını geçti.

    Bloober Team tarafından geliştirilen Silent Hill 2 remake, çok başarılı bulunsa da teknik eksikleri var. Oyuncular, güçlü donanımla en düşük ayarlarda bile oyunda takılmalar yaşadıklarını söylüyor. AMD Frame Generation ve NVIDIA DLSS Ray Reconstruction gibi belli eksik özellikleri ekleyen, genel performansı artıran çeşitli modlar çıktı ancak henüz çok yeni bir oyun olduğundan yama çıkmadı.

    Silent Hill 2 Remake sistem gereksinimleri

    Silent Hill 2 Remake PC’de oynamak için en az 16GB RAM, GeForce GTX 1070 Ti ekran kartı, 50GB boş alan ve SSD gerekiyor. Silent Hill 2 Remake PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
    • İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
    • FPS: 1080p düşük/orta kalitede 30 FPS

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
    • İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
    • FPS: 1080p orta kalitede 60 FPS, yüksek kalitede 30 FPS
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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