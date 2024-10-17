Konami, Silent Hill 2 Remake satışlarından memnun

- Silent Hill 2 remake satışları 1 milyonu geçti
- Silent Hill 2 Remake sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
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Silent Hill 2 remake satışları 1 milyonu geçti
Konami, Silent Hill 2'nin dijital satışlarının ve sevkiyatlarının dünya genelinde 1 milyon adedi aştığını duyurdu. Korku oyunu, 8 Ekim'de küresel olarak çıkış yapmasından sonraki üç gün içinde bu kilometre taşını geçti.
Bloober Team tarafından geliştirilen Silent Hill 2 remake, çok başarılı bulunsa da teknik eksikleri var. Oyuncular, güçlü donanımla en düşük ayarlarda bile oyunda takılmalar yaşadıklarını söylüyor. AMD Frame Generation ve NVIDIA DLSS Ray Reconstruction gibi belli eksik özellikleri ekleyen, genel performansı artıran çeşitli modlar çıktı ancak henüz çok yeni bir oyun olduğundan yama çıkmadı.
Silent Hill 2 Remake sistem gereksinimleri
Silent Hill 2 Remake PC’de oynamak için en az 16GB RAM, GeForce GTX 1070 Ti ekran kartı, 50GB boş alan ve SSD gerekiyor. Silent Hill 2 Remake PC sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- FPS: 1080p düşük/orta kalitede 30 FPS
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- FPS: 1080p orta kalitede 60 FPS, yüksek kalitede 30 FPS
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.