Konami, Silent Hill 2 Remake satışlarından memnun

Tam Boyutta Gör Silent Hill 2 remake, 8 Ekim’de çıkış yaptı ve Steam’de kısa sürede 23.6 bin eşzamanlı oyuncuya ulaştı. İncelemelerin çoğunlukla olumlu olması ve tam puan alması beklenen sonucu verdi, Konami satış rakamlarını gururla duyurdu. Silent Hill 2 yeniden yapımı, bir milyon satışı geçti.

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Silent Hill 2 remake satışları 1 milyonu geçti

Konami, Silent Hill 2'nin dijital satışlarının ve sevkiyatlarının dünya genelinde 1 milyon adedi aştığını duyurdu. Korku oyunu, 8 Ekim'de küresel olarak çıkış yapmasından sonraki üç gün içinde bu kilometre taşını geçti.

Bloober Team tarafından geliştirilen Silent Hill 2 remake, çok başarılı bulunsa da teknik eksikleri var. Oyuncular, güçlü donanımla en düşük ayarlarda bile oyunda takılmalar yaşadıklarını söylüyor. AMD Frame Generation ve NVIDIA DLSS Ray Reconstruction gibi belli eksik özellikleri ekleyen, genel performansı artıran çeşitli modlar çıktı ancak henüz çok yeni bir oyun olduğundan yama çıkmadı.

Silent Hill 2 Remake sistem gereksinimleri

Silent Hill 2 Remake PC’de oynamak için en az 16GB RAM, GeForce GTX 1070 Ti ekran kartı, 50GB boş alan ve SSD gerekiyor. Silent Hill 2 Remake PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700

: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

: 50 GB kullanılabilir alan FPS: 1080p düşük/orta kalitede 30 FPS

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT

: Nvidia GeForce GTX 2080RTX veya AMD Radeon 6800XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 50 GB kullanılabilir alan

: 50 GB kullanılabilir alan FPS: 1080p orta kalitede 60 FPS, yüksek kalitede 30 FPS

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Konami, Silent Hill 2 Remake satışlarından memnun