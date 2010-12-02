Silicon Power, yeni seri SSD sürücülerini duyurdu

Depolama ve bellek çözümleri üreticilerinden Silicon Power, E20 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu.

Silicon Power'ın 2.5 inç formunda hazırladığı SSD sürücüleri 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasitelere sahip olacak. MLC NAND Flash çipleriyle donatılan SSD'lerde, ön bellek için DDR2 bellekler kullanılmış. Silicon Power E20 serisi SSD'ler veri aktarımını SATA 3.0 Gbps arabirimi ile gerçekleştirecek. TRIM desteğine sahip olan E20 serisi SSD sürücüler, kullanıcılara 250MB/s okuma ve 230MB/s yazma hızları vaadediyor.

Silicon Power'ın farklı kapasitelerle üreteceği E20 serisi SSD sürücülerinin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.