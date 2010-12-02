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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silicon Power, yeni seri SSD sürücülerini duyurdu

Depolama ve bellek çözümleri üreticilerinden Silicon Power, E20 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu.MLC NAND Flash çipleriyle donatılan SSD'lerde, ön bellek için DDR2 bellekler kullanılmış.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama ve bellek çözümleri üreticilerinden Silicon Power, E20 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu.

Silicon Power'ın 2.5 inç formunda hazırladığı SSD sürücüleri 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasitelere sahip olacak. MLC NAND Flash çipleriyle donatılan SSD'lerde, ön bellek için DDR2 bellekler kullanılmış. Silicon Power E20 serisi SSD'ler veri aktarımını SATA 3.0 Gbps arabirimi ile gerçekleştirecek. TRIM desteğine sahip olan E20 serisi SSD sürücüler, kullanıcılara 250MB/s okuma ve 230MB/s yazma hızları vaadediyor.

Silicon Power'ın farklı kapasitelerle üreteceği E20 serisi SSD sürücülerinin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.


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JoeyBane 7 yıl
caine255
KanKoKan Aylar önce yeni nesil SandForce kontrolcüleri açıklandığında, 500 mb/s okuma-yazma hızı olacağı söylenmişti, ssd alıcaktım beklemede kaldım, şimdi bunu alırız arkasından 500 mb/s olanlar çıkar, fark az olsa değmez ama 2 kata yakın fark var, birde ellerinde stokları tüketmeden yenilerini nezaman çıkarırlar bilinmez.
Arkadaşım beklediğin ürünler zaten çıktı ama Türkiyede yok özel siparişlerle getiriliyo sadece, ve bu modeller PCIExpress girişini kullanıyolar şu anda, fiyatlarıda
malum... buyur incele bir örnek vereyim
cgi.ebay.com/...

Forumda spydix satıyordu galiba.
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Arda* 7 yıl
SSD fiyatlarının HDD'ye yaklaşana kadar torun torbaya karışırım ben,yaş 16
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abdulmusavvir 8 yıl
Kapasite şöyle tarih eder, HDD'ler yüksek kapasitelerle ev kullanıcısına ve çoğunluğa daha cazip gelir, ssd leri ise şu anki kullanıcılarından başkası almaz, fiyatları düşmez ve böyle gider durur.
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KanKoKan 8 yıl
Aylar önce yeni nesil SandForce kontrolcüleri açıklandığında, 500 mb/s okuma-yazma hızı olacağı söylenmişti, ssd alıcaktım beklemede kaldım, şimdi bunu alırız arkasından 500 mb/s olanlar çıkar, fark az olsa değmez ama 2 kata yakın fark var, birde ellerinde stokları tüketmeden yenilerini nezaman çıkarırlar bilinmez.
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acbold 8 yıl
SSD konusunda daha hayırlı bi haber okuyamadık...2011 bize ssd lerle mutluluk getirir inş xD baka baka bi hal oldum.bi düşse fiyatlarıda alsak...
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dr_burak 8 yıl
isterse 240tb yapsinlar ssd yi kimse kapasite için almiyor
kapasite arttirarak nasil ssd tarih edilecek anlamadim
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Batuist 8 yıl
birde fiyatları düşse daha güzel olcak.. bir haberide ssdlerin fiyat düşüşü üzerine okusak keşke!!
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abdulmusavvir 8 yıl
Arkadaşlar, SSD artık bitti sayılmaz mı? yeni teknoloji HDD ler en düşük 24TB boyutlu üretilecek, DH de haberini görmedim ama başka sitelerde okuduk.
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aspirin_00 8 yıl
offf ya düşsede alsak bu urunlerden bir tane 100 tl 64 gb ssd olsada alsak ama neredeeee
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arel.gr 8 yıl
artik sunun,bunun SSD sini duyurulmasi etkilemiyor.
pazara sunulan nihai kullanicinin urununde olmasi ancak ilgi yaratir.
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maliahmet1 8 yıl
şu ürünlerin fiyatları düşmedi gitti
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killnOd 8 yıl
Bu ssd digerlerinden bayagi pahalidir sanirim.Cunku hem 230mb yazma hizi olupda hemde ddr2 onbellege sahip ssd piyasada yok gibi birsey bu ssd nin kagit uzerindeki ozellikleri cok iyi bence. 2011 de fiyatlari duserse tam super olacak.
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