Bilim-kurgu dizisi Silo'nun 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

İlk sezon bittikten kısa süre sonra duyurulan 2. sezon, 15 Kasım'da başlayacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşayan yeni sezon için tanıtım çalışmalarıa hız veren Apple, bugün 2. sezondan ilk fragmanı yayınladı.
Silo 2. Sezon, 15 Kasım'da Başlayacak
Silo, post-apokaliptik, yani felaket sonrası bir gelecekte geçiyor ve devasa bir yer altı sığınağında yaşayan insanların hikâyesini anlatıyor. Dünyada hayatta kalan son 10 bin kişiden oluşan bu insanlar, sadece dışarıdaki dünyanın ne durumda olduğunu bilmemekle kalmıyor, aynı zamanda içinde yaşadıkları bu sığınağın ne zaman ya da ne amaçla yapıldığını da artık hatırlamıyor. Nesiller önce kurulan bu sığınağa doğan insanlar, dış dünyanın nasıl olduğunu öğrenmek istediğinde ise sonu hep kötü bitiyor. Böyle bir zamanda yaşanan bir cinayet, Juliette adlı mühendisin kendisini hiç beklemediği bir maceranın ortasında bulmasına sebep oluyor.
Dizinin başrolünde Mission: Impossible ve Dune gibi serilerinden tanıdığımız Rebecca Ferguson yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Tim Robbins, Common ve David Oyolewo gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.