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    Anlık Bildirim

    Bilim-kurgu dizisi Silo'nun 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

    Apple TV+'ın ilk sezonuyla beğeni kazanan bilim-kurgu dizisi Silo, 2. sezonuyla geri dönüyor. 15 Kasım'da izleyici ile buluşacak olan yeni sezondan ilk fragman yayınlandı.
    Silo 2. sezondan ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde orijinal içerik alanında çok daha iddialı hâle gelen Apple TV+'ın geçtiğimiz yıl izleyicilere sunduğu en dikkat çekici yapımlardan biri de Silo oldu. Hugh Howey'nin Silo üçlemesi olarak bilinen bilim-kurgu romanlarından uyarlanan dizi, ilk sezonuyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini başardı. Bunu bir de etkileyici izlenme rakamlarıyla taçlandırınca 2. sezon kaçınılmaz oldu.

    İlk sezon bittikten kısa süre sonra duyurulan 2. sezon, 15 Kasım'da başlayacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşayan yeni sezon için tanıtım çalışmalarıa hız veren Apple, bugün 2. sezondan ilk fragmanı yayınladı.

    Silo 2. Sezon, 15 Kasım'da Başlayacak

    Silo, post-apokaliptik, yani felaket sonrası bir gelecekte geçiyor ve devasa bir yer altı sığınağında yaşayan insanların hikâyesini anlatıyor. Dünyada hayatta kalan son 10 bin kişiden oluşan bu insanlar, sadece dışarıdaki dünyanın ne durumda olduğunu bilmemekle kalmıyor, aynı zamanda içinde yaşadıkları bu sığınağın ne zaman ya da ne amaçla yapıldığını da artık hatırlamıyor. Nesiller önce kurulan bu sığınağa doğan insanlar, dış dünyanın nasıl olduğunu öğrenmek istediğinde ise sonu hep kötü bitiyor. Böyle bir zamanda yaşanan bir cinayet, Juliette adlı mühendisin kendisini hiç beklemediği bir maceranın ortasında bulmasına sebep oluyor.

    Dizinin başrolünde Mission: Impossible ve Dune gibi serilerinden tanıdığımız Rebecca Ferguson yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Tim Robbins, Common ve David Oyolewo gibi isimler eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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