Bilim-kurgu dizisi Silo'nun 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son dönemde orijinal içerik alanında çok daha iddialı hâle gelen Apple TV+'ın geçtiğimiz yıl izleyicilere sunduğu en dikkat çekici yapımlardan biri de Silo oldu. Hugh Howey'nin Silo üçlemesi olarak bilinen bilim-kurgu romanlarından uyarlanan dizi, ilk sezonuyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini başardı. Bunu bir de etkileyici izlenme rakamlarıyla taçlandırınca 2. sezon kaçınılmaz oldu.

İlk sezon bittikten kısa süre sonra duyurulan 2. sezon, 15 Kasım'da başlayacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşayan yeni sezon için tanıtım çalışmalarıa hız veren Apple, bugün 2. sezondan ilk fragmanı yayınladı.

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Silo 2. Sezon, 15 Kasım'da Başlayacak

Silo, post-apokaliptik, yani felaket sonrası bir gelecekte geçiyor ve devasa bir yer altı sığınağında yaşayan insanların hikâyesini anlatıyor. Dünyada hayatta kalan son 10 bin kişiden oluşan bu insanlar, sadece dışarıdaki dünyanın ne durumda olduğunu bilmemekle kalmıyor, aynı zamanda içinde yaşadıkları bu sığınağın ne zaman ya da ne amaçla yapıldığını da artık hatırlamıyor. Nesiller önce kurulan bu sığınağa doğan insanlar, dış dünyanın nasıl olduğunu öğrenmek istediğinde ise sonu hep kötü bitiyor. Böyle bir zamanda yaşanan bir cinayet, Juliette adlı mühendisin kendisini hiç beklemediği bir maceranın ortasında bulmasına sebep oluyor.

Dizinin başrolünde Mission: Impossible ve Dune gibi serilerinden tanıdığımız Rebecca Ferguson yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Tim Robbins, Common ve David Oyolewo gibi isimler eşlik ediyor.

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