2 boyutlu uçak simülasyon oyunu "Flight Simulator 2D" mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Tsouchlos Brothers'ın yaptığı, son dönemin PC tarafında en popüler oyunlarından biri olan Flight Simulator'ın iki boyutlu versiyonu, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Hikaye odaklı Apple Arcade oyunu Over the Alps'e büyük bir güncelleme geliyor"

İlginizi Çekebilir

Hızlı tempolu Flip Shapes, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

Microsoft'un geçtiğimiz aylarda yayınladığı 3 boyutlu uçak sürme oyunundaki birçok ayrıntıyı bu oyunda da bulabilirsiniz ancak iki oyunun en büyük farkı, sizin de fark edebileceğiniz gibi görselleri. Eğer mobilde bir uçak sürme simülatörü arıyorsanız ve görsellikten ziyade sürüş ve diğer ayrıntıları önemsiyorsanız, bulabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlardan birisi. Haritaların da tamamen elle çizildiğini belirtelim.

Oyunun üç farklı modu bulunuyor. Bunlardan biri serbestçe gezebildiğiniz "Free Flight", yolcularla birlikte uçtuğunuz ve onları hedefe götürmenizin gerektiği "Air Transport" ve son olarak iniş yeteneklerinizi test edebileceğiniz "Landing Challenge".

Oyun şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulunuyor. Oyun iOS cihazlarda 222.6 MB ve iOS 11.0 ve sonraki sürümleri destekliyor. Android'te ise 33MB ve Android 4.4 ve sonrasındaki sürümleri destekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.