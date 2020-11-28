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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2 boyutlu uçak simülasyon oyunu "Flight Simulator 2D" mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    İki boyutlu uçak sürme simülasyon oyunu "Flight Simulator 2D", geçtiğimiz saatlerde ücretsiz bir şekilde App Store ve Google Play üzerinden mobil cihazlar için erişime açıldı.
    2 sa.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2 boyutlu uçak simülasyon oyunu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Tsouchlos Brothers'ın yaptığı, son dönemin PC tarafında en popüler oyunlarından biri olan Flight Simulator'ın iki boyutlu versiyonu, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.

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    Microsoft'un geçtiğimiz aylarda yayınladığı 3 boyutlu uçak sürme oyunundaki birçok ayrıntıyı bu oyunda da bulabilirsiniz ancak iki oyunun en büyük farkı, sizin de fark edebileceğiniz gibi görselleri. Eğer mobilde bir uçak sürme simülatörü arıyorsanız ve görsellikten ziyade sürüş ve diğer ayrıntıları önemsiyorsanız, bulabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlardan birisi. Haritaların da tamamen elle çizildiğini belirtelim.

    Oyunun üç farklı modu bulunuyor. Bunlardan biri serbestçe gezebildiğiniz "Free Flight", yolcularla birlikte uçtuğunuz ve onları hedefe götürmenizin gerektiği "Air Transport" ve son olarak iniş yeteneklerinizi test edebileceğiniz "Landing Challenge".

    Oyun şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde bulunuyor. Oyun iOS cihazlarda 222.6 MB ve iOS 11.0 ve sonraki sürümleri destekliyor. Android'te ise 33MB ve Android 4.4 ve sonrasındaki sürümleri destekliyor.

     



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    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    6 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    10 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyuna simülatör demek microsofta hakaret olur.
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