Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Şubat ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Şubat Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Şubat ayında The Night Agent ve Scrubs gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Masumiyet Müzesi ve Vanished gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Şubat ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ Masumiyet Müzesi

Tam Boyutta Gör Orhan Pamuk’un dünyaca ünlü romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Tür : Drama

: Drama Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 13 Şubat

Masumiyet Müzesi, İstanbul’un zengin ailelerinden gelen Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun’un 1970’lerde başlayan fırtınalı ve uzun aşk hikayesini anlatıyor. Aşkı için herkesi karşısına alan Kemal, sevdiği genç kadının küpelerini, tokalarını hatta içtiği sigaraların izmaritlerini toplamaya başlar… Aşk başımıza bir kaza gibi gelen ve bizi yolumuzdan çıkaran bir takıntı ve bir acı mıdır, yoksa masum ve büyük bir mutluluk mu? Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir var.

2️⃣ Scrubs

Tam Boyutta Gör 2000'lerin başında yayınlanan en popüler komedi dizilerinden biri olan Scrubs, yıllar sonra yeni bölümleriyle geri dönüyor.

Tür : Komedi

: Komedi Platform : Hulu / Disney+

: Hulu / Disney+ Yayın Tarihi: 25 Şubat

Dizinin dört ana karakterini oynayan Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison ve John C. McGinley'yi yıllar sonra yeniden bir araya getiren bu yeni sezon, yine hastane koridorlarında geçen eğlenceli anları ekranlara taşıyacak. Projenin başında yine Bill Lawrence var.

3️⃣ The Night Agent 3. sezon

Tam Boyutta Gör Netflix'in sevilen dizisi The Night Agent 3. sezonuyla geri dönüyor. Çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da gerçekleşen yeni sezon, 19 Şubat'ta izleyici ile buluşacak.

Tür : Gerilim, Aksiyon

: Gerilim, Aksiyon Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 19 Şubat

The Night Agent, izleyicilere Beyaz Saray’ın gölgelerinde ve Washington’un karanlık koridorlarında geçen yüksek tempolu bir casusluk hikâyesi sunuyor. Genç FBI ajanı Peter Sutherland, kendisini sürekli değişen, tehlikeli ve karmaşık bir komplonun merkezinde buluyor. The Night Agent'ın yeni sezonunda Peter'ın yolu İstanbul'dan Mexico City'ye oradan ABD ve Dominik Cumhuriyeti'ne uzanıyor.

4️⃣ Monarch: Legacy of Monsters 2. sezon

Tam Boyutta Gör Godzilla ve King Kong gibi ikonik canavarları bir araya getiren MonsterVerse adlı sinematik evrenin parçası olan dizi, yeni sezonda da bu dev canavarlar etrafında şekillenmeye devam edecek.

Tür :

: Platform : Apple TV

: Apple TV Yayın Tarihi: 27 Şubat

Anna Sawai, Kurt Russell, Wyatt Russell, Kiersey Clemons gibi oyuncuların rol aldığı Monarch: Legacy of Monsters, yarım asıra yayılan bir hikâye anlatıyor ve Godzilla, King Kong, Mothra gibi titanları takip eden Monarch adlı gizli örgüte odaklanıyor.

5️⃣ Vanished

Tam Boyutta Gör The Big Bang Theory dizisinden tanıdığımız Kaley Cuoco'nun başrolünü üstlendiği Vanished, gizem ve gerilim türlerini bir araya getiriyor.

Tür : Gizem, Gerilim

: Gizem, Gerilim Platform : MGM+

: MGM+ Yayın Tarihi: 1 Şubat

Dizi, Fransa tatili sırasında erkek arkadaşı bir anda ortadan kaybolan bir kadına odaklanıyor. Rüya tatili kabusa dönüşen kadın, sevdiği adamın geçmişine dair şok edici sırları ortaya çıkarmak için entrika ve tehlike dolu bir ağın içine çekiliyor. Dizi, her bölümde yeni ipuçları sunarken, karakterlerin sakladıkları sırlar ve yaptıkları seçimler üzerinden gerilimini adım adım yükseltiyor.

Şubat ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 gün önce eklendi

6️⃣ Paradise 2. sezon

Tam Boyutta Gör Sürprizlerle dolu ilk sezonuyla beğeni kazanan Paradise, Şubat ayında 2. sezonuyla geri dönecek.

Tür : Gerilim

: Gerilim Platform : Hulu / Disney+

: Hulu / Disney+ Yayın Tarihi: 23 Şubat

Dizi, dünyanın büyük bir felaketle sarsıldığı bir dönemde, seçkin bireylerin yaşadığı huzurlu ve kapalı bir toplulukta geçiyor. Özel Ajan Xavier Collins (Sterling K. Brown), bu sakin görünen toplumda eski ABD Başkanı Cal Bradford'ın (James Marsden) şok edici bir şekilde öldürülmesiyle kendisini bir sırlar dünyasının içinde buluyor.

7️⃣ Cross 2. sezon

Tam Boyutta Gör İlk sezonuyla Amazon'un en çok izlenen dizileri arasına giren Cross, Şubat ayında 2. sezonuyla geri dönen bir diğer dizi olacak.

Tür : Polisiye, Aksiyon

: Polisiye, Aksiyon Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 11 Şubat

James Patterson'ın çok satan suç romanları serisinden uyarlanan dizi, Washington'da geçen gerilim dolu bir suç hikâyesini sürdürüyor. Ünlü dedektif ve adli psikolog Alex Cross (Aldis Hodge), katillerin zihinlerine girme konusundaki eşsiz yeteneğiyle seri katilleri durdurmaya çalışıyor. 2. sezonda Cross, Amerika’nın yozlaşmış milyarderlerini hedef alan bir maskeli katil ile karşı karşıya geliyor.

8️⃣ Portobello

Tam Boyutta Gör HBO Max'in İtalya yapımı yeni dizisi Portobello, İtalya sinemasının usta isimlerinden Marco Bellocchio'nun (Cepteki Yumruklar, Günaydın Gece) imzasını taşıyor.

Tür : Drama

: Drama Platform : HBO Max

: HBO Max Yayın Tarihi: 20 Şubat

Mini dizi, İtalya'da bir dönem epey ünlü olan TV sunucusu Enzo Tortora'nın gerçek hikâyesini ekrana taşıyor. Portebello adlı yarışma programını sunan Tortora'nın 1983 yılında Mafya üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanması, bu meşhur TV şahsiyetine dair algıları bir anda değiştiriyor.

9️⃣ Strip Law

Tür : Animasyon

: Animasyon Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 20 Şubat

Seslendirme kadrosunda Adam Scott, Keith David, Stephen Root gibi isimleri barındıran Strip Law, Las Vegas'ta yaşayan bir avukata odaklanıyor. Bu renkli şehirde dava kazanmak için fazla sade ve sıkıcı kalan genç avukat, davalara yaklaşımına renk katması için Vegaslı bir illüzyonist ile çalışmaya başlıyor.

🔟 The 'Burbs

Tam Boyutta Gör Komedi tarafında Şubat ayının öne çıkan yapımı ise aynı adlı 1989 yapımı filmden uyarlanan The 'Burbs olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Platform : Peacock

: Peacock Yayın Tarihi: 8 Şubat

Dizi, günümüz Amerikan banliyösünde geçiyor ve genç bir çiftin (Keke Palmer ve Jack Whitehall), kocanın büyüdüğü eve isteksizce taşınmasıyla başlıyor. Sessiz sakin görünen mahallelerinde yeni komşuların taşınmasıyla birlikte eski sırlar gün yüzüne çıkarken, tuhaf komşular, gizemli tehditler ve banliyö yaşamının karanlık yüzü yavaş yavaş ortaya dökülüyor.

