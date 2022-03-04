Haftanın öne çıkan sinema haberlerini 22:00'de canlı yayında konuşuyoruz

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SinemaHaber isimli yeni serimizde haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz. Canlı yayınımız bugün 22.00'de YouTube kanalımızda.

Teknoloji şirketlerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar 15 sa. önce eklendi

Bu haftanın öne çıkan konuları arasında Batman'in yeni filmi, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla şirketlerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ve her zaman olduğu gibi hafta sonu önerilerimiz yer alıyor.

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SinemaHaber: Yeni Batman filmi, haftalık öneriler ve daha fazlası