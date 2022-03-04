Rusya - Ukrayna savaşının ardından teknoloji şirketlerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar

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Bildiğiniz üzere ne yazık ki şu anda Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. Savaş sebebiyle de birçok şirketten Rusya'ya karşı bir ambargo geldi. Biz de bu videomuzda teknoloji ve eğlence şirketlerinden gelen yaptırımları konuştuk.

Rusya’ya ambargo uygulayan teknoloji markaları 1 gün önce eklendi

Videomuzda yalnızca öne çıkan şirketlerden bahsettik ancak buradaki haberimizden tüm şirketleri detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Teknoloji şirketlerinin yanı sıra Disney, Sony ve Netflix gibi şirketlerden de enteresan yaptırımlar geldi.

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